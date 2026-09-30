У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.5 комментариев
Танки Т-80БВМ «Востока» сорвали наступление ВСУ в Запорожской области
Экипажи танков Т-80БВМ, входящие в группировку «Восток», ликвидировали наступающие подразделения украинской армии в Запорожской области, сообщили в Минобороны.
Операторы разведывательных дронов засекли движение украинских штурмовиков в сторону подразделений «Востока», указали в ведомстве, передает ТАСС.
ВСУ продвигались вдоль лесополос, маскируясь с помощью растительности и рельефа местности.
После выявления угрозы танкисты оперативно заняли огневые позиции и нанесли точный удар по противнику. Штурмовые группы были полностью уничтожены. В министерстве подчеркнули, что своевременная реакция экипажей позволила сорвать планы наступления и защитить позиции российских войск.
Накануне экипаж российского танка Т-80БВМ ликвидировал пункт управления беспилотниками на добропольском направлении.
В конце сентября танки группировки «Север» уничтожили пять пунктов хранения дронов и опорный пункт ВСУ в Харьковской области.
За несколько дней до этого экипажи Т-80БВМ «Севера» ударили по позициям украинских формирований на харьковском направлении.