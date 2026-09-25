Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!18 комментариев
ВС России за неделю поразили 18 доставлявших ВСУ западное вооружение судов
В течение недели российскими войсками поражены 18 морских судов, из них 15 сухогрузов и три танкера, сообщили в Минобороны.
Все пораженные суда были задействованы в поставках западного вооружения, военной техники и топлива для нужд ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.
Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ).
Утром в пятницу сообщалось, что российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по украинским военным объектам, включая склады с грузами двойного назначения в Одесской области.
Ранее российские военные атаковали сухогруз с оружием в Одессе.
Кроме того, Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.