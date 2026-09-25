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    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    18 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    6 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    15 комментариев
    25 сентября 2026, 12:29 • Новости дня

    ВС России за неделю поразили 18 доставлявших ВСУ западное вооружение судов

    ВС России за неделю поразили 18 доставлявших ВСУ западное вооружение судов
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В течение недели российскими войсками поражены 18 морских судов, из них 15 сухогрузов и три танкера, сообщили в Минобороны.

    Все пораженные суда были задействованы в поставках западного вооружения, военной техники и топлива для нужд ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ).

    Утром в пятницу сообщалось, что российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по украинским военным объектам, включая склады с грузами двойного назначения в Одесской области.

    Ранее российские военные атаковали сухогруз с оружием в Одессе.

    Кроме того, Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    24 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    Минобороны опубликовало карту обстановки в районе Доброполья в ДНР
    @ Минобороны России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России опубликовало карту с текущей обстановкой в районе населенного пункта Доброполье в Донецкой народной республике.

    Российские войска успешно продолжают уничтожение окруженной группировки украинской армии в городе Доброполье, одновременно развивая наступление на поселок Александровка в ДНР, отмечается в сообщении ведомства в Max. В Минобороны подчеркнули важность этого направления для полного освобождения Донбасса.

    «Соединения и воинские части группировки войск «Центр» продолжают уничтожение окруженной группировки противника в городе Доброполье Донецкой народной республики и одновременно развивают наступление в направлении поселка Александровка», – сообщили в министерстве. Освобождение города создаст серьезную угрозу для Славянско-Краматорско-Дружковской агломерации, главного укрепрайона ВСУ в регионе.

    Доброполье служит мощным укрепленным районом и важным транспортным узлом для снабжения украинской армии со стороны Днепропетровской области. Установление контроля над городом позволит нарушить всю логистическую цепочку ВСУ в Донбассе и ускорить выход российских войск к границе ДНР.

    Украинское командование пытается деблокировать окруженную группировку, однако все атаки пресекаются. По данным министерства, противник ежедневно теряет от 30 до 50 военнослужащих в попытках прорвать кольцо.

    Напомним, российская армия блокировала крупную группировку украинских сил в Доброполье.

    Глава ДНР Денис Пушилин заявил о наступлении российских войск на этот город с двух направлений.

    Вооруженные формирования Украины оставили несколько хорошо укрепленных ключевых позиций.

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    25 сентября 2026, 03:50 • Новости дня
    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от Гутерреша исследования инсценировки в Буче

    Лавров потребовал от генсека ООН пристального исследования инсценировки в Буче
    @ Denis Bocharov/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем и передал ему доклад о фальсификациях в Буче.

    В Нью-Йорке на полях недели высокого уровня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Стороны обсудили актуальные вопросы работы ООН и итоги деятельности Гутерреша на его посту, передает пресс-служба МИД.

    Лавров передал Гутеррешу доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», подготовленный Международным общественным трибуналом во главе с его председателем, членом Общественной палаты России М.С. Григорьевым, посвящённый разоблачению распространяемых киевским режимом фейков о якобы имевшей место в Буче резне.

    «Он потребовал проведения Секретариатом ООН детального исследования фактов совершенной Киевом и его натовскими спонсорами инсценировки», – уточнили в МИД.

    Лавров в беседе с Гутеррешем также подчеркнул необходимость реформирования ООН для адаптации к многополярному миру. Он отметил важность расширения представительства стран Мирового большинства в Секретариате и беспристрастной работы сотрудников организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров также передал главе МАГАТЭ доклад о провокации в Буче.

    Захарова ранее обвинила генсека ООН в подыгрывании антироссийской кампании по Буче, а Лавров уличил генсека ООН в путанице показаний по Буче.

    Комментарии (16)
    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    24 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине

    Ямпольская назвала нацистским запрет кричать по-русски в украинских роддомах

    Ямпольская назвала чудовищными языковые требования к роженицам на Украине
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Советник президента России Елена Ямпольская осудила распространение во львовских больницах памяток, призывающих женщин контролировать речь во время родов и избегать русского языка.

    Подобные инициативы демонстрируют истинную суть киевских властей, считает Ямпольская, передает РИА «Новости». Политик отметила, что происходящее на Украине напоминает сюжет известного советского фильма «Семнадцать мгновений весны».

    «Такие методички, насколько я знаю, распространяются в отдельных роддомах Западной Украины. Это чудовищно, но это еще раз показывает всему миру, какой путь выбрал режим, захвативший власть на современной Украине», – сказала Ямпольская.

    Она добавила, что современные украинские подходы не укладываются в голове и копируют гестаповские практики. Ранее в Сети появились фотографии буклетов из медучреждений Львова, где будущим матерям советуют избегать русской речи во время родов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава комитета Верховной рады по свободе слова Ярослав Юрчишин назвал предателями поющих на русском языке украинских артистов.

    Украинский языковой омбудсмен Елена Ивановская пригрозила штрафовать родителей школьников за использование русской речи в чатах.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала действия Владимира Зеленского против русского языка неонацизмом.

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    24 сентября 2026, 19:06 • Новости дня
    ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Минобороны: ВС России уничтожили судно с западным оружием для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Армия России нанесла массированные удары по логистическим центрам в Одесской области и уничтожила морской транспорт с предназначенными для украинских войск западными военными грузами, сообщило Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали терминалы хранения и распределения военного назначения для ВСУ. Основными целями стали объекты, используемые для обеспечения деятельности украинской армии, сообщает Минобороны в Max.

    В Одесской области был поражен крупный логистический центр. Там хранились и распределялись грузы, поступающие на Украину из Европы. Кроме того, в населенном пункте Новые Беляры ликвидирован склад БПЛА.

    Также российские силы нанесли удар по сухогрузу. Он доставлял военное имущество в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад Вооруженные силы России поразили груженный военным имуществом сухогруз в порту Одессы. В ходе этой же атаки российские беспилотники уничтожили логистический центр севернее города.

    Днем ранее армия нанесла удары по таможенно-логистическому терминалу в Киевской области.

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    25 сентября 2026, 09:45 • Новости дня
    Украина нарушила соглашение с Южной Кореей о северокорейских военнопленных

    Спецслужбы Южной Кореи выразили недовольство действиями Киева, раскрывшего информацию о задержании двух северокорейских военнослужащих вопреки договоренностям.

    Украинская сторона нарушила соглашение о неразглашении, раскрыв информацию о задержании двух северокорейских солдат, передает The Korea Times. Южнокорейский депутат от правящей партии Ли Сон Квон заявил о недовольстве спецслужб Южной Кореи действиями Киева.

    «Национальная разведывательная служба выразила сильное сожаление по поводу того, что Украина нарушила соглашение о неразглашении», – подчеркнул парламентарий. По его словам, разведка планировала провести тщательный допрос задержанных для получения ценной информации о северокорейских войсках, участвующих в конфликте.

    Однако преждевременное раскрытие факта задержания украинскими властями сорвало эти планы. Разведка Южной Кореи считает, что действия Киева нанесли ущерб совместным усилиям по сбору разведданных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных.

    Ранее южнокорейская разведка сообщила о вероятной отправке солдат КНДР в Россию.

    В ответ Сеул запланировал нарастить объемы военной помощи Киеву.

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    24 сентября 2026, 20:42 • Новости дня
    «Метинвест»: Украина впервые за 100 лет неделю не выплавляла сталь
    «Метинвест»: Украина впервые за 100 лет неделю не выплавляла сталь
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В сентябре была неделя, когда Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали, заявил представитель «Метинвеста» Александр Водовиз.

    По словам Водовиза, все профильные заводы в стране подверглись разрушениям в результате обстрелов, передает «Страна». «Разрушены абсолютно все заводы. Это Arcelor, «Метинвест», завод имени Петровского (Днепровский метзавод) и «Интерпайп». Попадания были по несколько раз. Погибло много людей. Мы не работаем», – рассказал Водовиз. Он добавил, что предприятия Arcelor и завод имени Петровского полностью остановлены, а «Интерпайп» не восстановил поврежденный трансформатор.

    Государство предложило компании помощь в размере от двух до 5 млн гривен, однако стоимость одной печи составляет 500 млн долларов, а ее запуск обойдется еще в 50 млн долларов. В настоящее время у «Метинвеста» разрушено пять таких печей, у Arcelor – две. В связи с неопределенностью ситуации компания пока не планирует вкладывать средства в восстановление производства.

    Водовиз также отметил отсутствие у правительства плана действий по поддержке разрушенного крупного бизнеса. Он подчеркнул, что экономическая ситуация требует чрезвычайных решений, и призвал власти разъяснить дальнейшие шаги, в том числе относительно сохранения рабочих мест.

    Напомним, крупный украинский трубопрокатный завод «Интерпайп сталь» полностью прекратил работу после точного удара российских войск по производственной инфраструктуре.

    Ранее британское издание Financial Times констатировало полную потерю Украиной сталелитейной промышленности.

    Министерство обороны России сообщило о массированных ударах по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге.

    Холдинг «Метинвест» оценил повреждения комбината «Запорожсталь» как критические.

    Данное предприятие полностью прекратило свою работу.

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    25 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    Украина спровоцировала скандал в Южной Корее из-за военнопленных КНДР
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль столкнулся с критикой после того, как президент Украины Владимир Зеленский с трибуны ООН сообщил о передаче в Сеул двух военнопленных из армии КНДР, о которой стороны договорились не объявлять публично.

    Правительство Южной Кореи оказалось в затруднительном положении после того, как стало известно, что двое военнопленных северокорейских военнослужащих, воевавших на стороне России на Украине, были отправлены в Сеул, а Владимир Зеленский заявил об этом в своем выступлении на Генассамблее ООН, хотя договоренность с Киевом предусматривала конфиденциальность, пишет Yonhap.

    По данным агентства, Украина и Южная Корея согласовали перевод пленных в рамках негласного «закулисного» механизма, который должен был проходить в «спокойном режиме» без широкой огласки, чтобы не обострять отношения с КНДР и не подрывать безопасность участников операции. В Сеуле подчеркивали, что речь шла о гуманитарном и правовом обеспечении статуса военнопленных, а не об обмене разведданными или военной информацией.

    Министерство по делам объединения Южной Кореи заявило, что не получало от Украины предварительных уведомлений о намерении Киева публично раскрыть детали отправки пленных северокорейцев и потому не комментирует формулировки Зеленского. В ведомстве добавили, что не запрашивали у украинской стороны дополнительные сведения о маршруте и условиях передачи, сославшись на конфиденциальный характер договоренностей.

    Депутат парламента Ю раскритиковал кабинет Юн Сок Ёля за то, что общественность узнала о переводе военнопленных КНДР из выступления украинского президента, а не от собственных властей, и увязал этот эпизод с прежними претензиями к правительству по поводу сокрытия деталей инцидента с противопехотными минами в демилитаризованной зоне. По его словам, стремление администрации к «тихому режиму» в чувствительных вопросах ставит под сомнение транспарентность принятия решений в сфере безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче Южной Корее двух пленных северокорейских военных. Спецслужбы Южной Кореи выразили сильное сожаление из-за нарушения Киевом соглашения о неразглашении факта задержания этих солдат. Ранее Южная Корея захотела получить находящихся на Украине пленных военнослужащих КНДР для пропагандистских и военных целей.

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    25 сентября 2026, 07:44 • Новости дня
    Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА
    Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Ростовской области из-за атаки украинских дронов временно приостановил работу Новошахтинский завод нефтепродуктов, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

    Над регионом сбили около 50 беспилотников, поврежден Новошахтинский НПЗ, указал Слюсарь в Max.

    Дроны сбили над Каменском-Шахтинским, Новошахтинском, а также в шести районах области.

    В результате падения обломков повреждения получил Новошахтинский завод нефтепродуктов. Руководство предприятия приняло решение о временной приостановке работы объекта.

    Согласно предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Информация о возможных разрушениях на земле в других районах в настоящее время уточняется.

    В ночь на пятницу в результате атаки украинских БПЛА в Ульяновске повреждения получили объекты промышленной и гражданской инфраструктуры, пострадали восемь человек.

    В Воронежской области пострадали четыре человека.

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    25 сентября 2026, 01:59 • Новости дня
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    Макрон подтвердил влияние ударов по НПЗ России на стоимость топлива в мире
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Стратегия Украины, предусматривающая нанесение ударов беспилотниками по российским нефтеперерабатывающим заводам, оказывает давление на цены на топливо во Франции и мире, подтвердил французский лидер Эммануэль Макрон.

    «Это оказывает влияние», – приводит телеканал Europe1 слова Макрона. При этом он уточнил, что основной причиной повышения цен на топливо является ситуация в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Юшков назвал три причины перебоев с топливом во Франции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обеспечение безопасной работы НПЗ и увеличение объемов производства нефтепродуктов не решает мировых проблем. Так как основная проблема для мирового рынка связана с транспортировкой нефтепродуктов.

    В начале сентября вице-премьер Александр Новак указывал, что поставки за рубеж дизельного топлива будут возобновлены по мере накопления запасов.



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    25 сентября 2026, 08:11 • Новости дня
    ВС России ударили по местам сборки дронов и складам на Украине
    ВС России ударили по местам сборки дронов и складам на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по украинским военным объектам, включая склады с грузами двойного назначения в Одесской области и завод дронов под Киевом, сообщило Минобороны.

    В Киевской области, в населенном пункте Борисполь, поражено место сборки и хранения дронов компании «Файер Пойнт», указало ведомство в Max.

    На этой территории хранились двигатели «Хоневелл» TFE731, которые используются как силовые установки для крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    В Одесской области удары пришлись по двум логистическим центрам в Одессе и Нерубайском. Эти объекты занимались хранением и распределением грузов военного и двойного назначения, поступавших из европейских стран.

    В порту Рени поражена причальная инфраструктура и три хранилища с военным имуществом.

    Кроме того, во время перехода по морю был атакован сухогруз. Судно доставляло в порт Одессы военное имущество и грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

    Ранее ВС России в ходе удара по Киеву поразили телекоммуникационные центры, обеспечивавшие ВСУ связью и вычислениями.

    Несколько дней назад российские военные атаковали логистические центры и сухогруз с оружием в Одессе.

    Немногим ранее беспилотники уничтожили склад комплектующих компании «Файер Пойнт» в Киевской области.

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    24 сентября 2026, 18:09 • Новости дня
    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине

    Ле Пен: У Франции закончились деньги на помощь Украине

    Ле Пен заявила об отсутствии у Франции денег на помощь Украине
    @ FIRAS ABDULLAH/EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава парламентской фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности Парижа продолжать финансирование Киева из-за тяжелой экономической ситуации в стране.

    Французское государство столкнулось с серьезными экономическими трудностями, что делает невозможным продолжение финансовой поддержки Киева, заявила Ле Пен, передает РИА «Новости».

    «Мы больше не можем финансово помогать Украине… У нас нет на это средств. Ни для кого не секрет, что сейчас Франция находится в чрезвычайном финансовом положении», – сказала политик в ходе своего выступления на мероприятии издания Politico.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Марин Ле Пен указала на невозможность дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации.

    Политик предрекла глобальную катастрофу в случае прямого вмешательства Североатлантического альянса в украинский кризис.

    В 2024 году французский министр обороны Себастьян Лекорню сообщил о вынужденном сокращении финансовой помощи Украине из-за дефицита бюджета.

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    25 сентября 2026, 06:18 • Новости дня
    При атаке дронов на Ульяновск повреждены промышленные объекты, пострадали люди

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Массированная атака беспилотников на Ульяновск продолжается, пострадали объекты промышленности, несколько человек получили ранения, сообщил глава региона Алексей Русских.

    «Зафиксированы повреждения промышленной и гражданской инфраструктуры. Для ликвидации последствий на месте работают оперативные службы. Есть пострадавшие, им оказывается необходимая медицинская помощь», – указал Русских в Max.

    Он добавил, что ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку дронов.

    Между тем в администрации Ульяновска в Max сообщили, что в школах города отменили занятия в пятницу из-за атаки БПЛА.

    «При этом детские сады продолжают работать и готовы к приему детей в случае, если родителям не с кем их оставить», – отметили там.

    Ранее Русских сообщал, что на Ульяновск проводится крупная атака БПЛА.

    Кроме того, атаку дронов отражали над Воронежем.

    Также украинские беспилотники атаковали промышленный объект в Пермском крае.

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    24 сентября 2026, 16:06 • Новости дня
    В РФПИ опровергли слухи о трехсторонних переговорах с Украиной в Нью-Йорке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представитель руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева категорически опроверг распространяемую украинскими изданиями информацию о подготовке трехсторонних встреч на территории США.

    Представитель спецпредставителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева опроверг слухи СМИ Украины о якобы готовящихся контактах сторон в Нью-Йорке. Все эти данные были недостоверными, передает ТАСС.

    «Никакие трехсторонние встречи в Нью-Йорке не запланированы и проводиться не будут», – подчеркнул представитель Дмитриева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине.

    До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил наличие прогресса в процессе мирного урегулирования.

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    25 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    ArcelorMittal отказалась возобновлять работу крупнейшего завода на Украине
    ArcelorMittal отказалась возобновлять работу крупнейшего завода на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о невозможности безопасно и устойчиво возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге и ожидает в связи с этим списания активов примерно на 1 млрд долларов, говорится в заявлении компании.

    Руководство люксембургской компании уведомило украинское правительство о приостановке деятельности предприятия. Ожидаемые финансовые потери связаны с обесцениванием недвижимости и производственных мощностей, передает РИА «Новости».

    Ранее корпорация выделила более 700 млн долларов для поддержания работы завода.

    «Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать «АрселорМиттал Кривой Рог». Мы обсуждаем будущее предприятия с правительством Украины и сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира сохранялась возможность возобновить производство», – заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

    ArcelorMittal считается одним из ведущих мировых производителей стали. В 2025 году выручка всей группы превысила 61 млрд долларов. При этом украинские активы принесли корпорации около 1,7 млрд долларов благодаря выпуску 1,7 млн тонн стали и 7,6 млн тонн железной руды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной металлургический комбинат в Кривом Роге приостановил производство из-за проблем с логистикой.

    В августе предприятие частично остановило работу после ракетного удара.

    В сентябре Министерство обороны России сообщило о массированной атаке на украинские металлургические заводы.

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    25 сентября 2026, 05:26 • Новости дня
    Гусев: Дроны ВСУ атаковали Воронеж

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские боевики провели атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов на Воронеж, сообщил глава региона Александр Гусев.

    «Дежурные силы ПВО продолжают отражение атаки БПЛА в небе над Воронежем и пригородами», – написал губернатор в Max.

    Руководитель области добавил, что информация о возможных разрушениях инфраструктуры сейчас уточняется.

    Специалисты оперативных служб уже работают на местах инцидентов для обследования территории.

    В ночь на среду над Воронежской областью нейтрализовали 16 украинских беспилотников.

    В ночь на вторник над Воронежской областью, включая сам Воронеж, уничтожили 28 дронов.

    В начале сентября над Воронежской областью поразили 33 украинских беспилотника.

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    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

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    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

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    Какие секреты мог выдать Китаю фонарь истребителя F-35

    Одна из самых секретных деталей американского истребителя F-35 Lightning II, похоже, попала в руки китайских специалистов. О каком именно компоненте идет речь, почему он критически важен для обеспечения малозаметности самолета и какими могут оказаться последствия этого скандала? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сертификат ПФДО: как получить и записать ребенка в кружок

      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

    • Подготовка дачи к зиме: пошаговая инструкция по консервации дома

      С наступлением холодов дачные постройки, инженерные системы и растения нуждаются в защите от промерзания, влаги и грызунов. Правильная консервация позволяет сохранить имущество и избежать дорогостоящего ремонта весной.

    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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