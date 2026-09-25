ВС России за неделю поразили 18 доставлявших ВСУ западное вооружение судов

Tекст: Мария Иванова

Все пораженные суда были задействованы в поставках западного вооружения, военной техники и топлива для нужд ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ).

Утром в пятницу сообщалось, что российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по украинским военным объектам, включая склады с грузами двойного назначения в Одесской области.

Ранее российские военные атаковали сухогруз с оружием в Одессе.

Кроме того, Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.