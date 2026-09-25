Запасы газа в хранилищах Европы достигли минимума с 2013 года

Tекст: Мария Иванова

Нетто-закачка газа странами Европейского союза в подземные хранилища с начала летнего сезона превысила 46 млрд кубических метров, передает ТАСС.

На данный момент регион смог накопить лишь 68% от объемов, необходимых к предстоящей зиме. Темпы закачки замедляются, а некоторые страны уже начали расходовать больше топлива, чем запасать.

По состоянию на 23 сентября хранилища заполнены на 70,35%, что на 15,68 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. Это минимальное значение для данной даты за всю историю наблюдений с 2011 года. В резервуарах находится около 77 млрд кубических метров газа, что на 13,3 млрд меньше, чем в прошлом году.

Газпром прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%. При этом средние темпы закачки в сентябре остаются самыми высокими за последние четыре года. Котировки на европейских хабах достигли максимума с конца 2022 года, отражая стремление заполнить хранилища любой ценой, хотя наиболее благоприятные летние месяцы уже упущены.

Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны обеспечивать заполнение хранилищ на 90% в период с 1 октября по 1 декабря. Для выполнения этой нормы нетто-закачка к началу осенне-зимнего периода должна составить не менее 68 млрд кубических метров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, к середине сентября страны Евросоюза заполнили подземные хранилища газа лишь на 69,5%.

Представители Газпрома предупредили о серьезных рисках для стабильного обеспечения европейских потребителей топливом предстоящей зимой.

В конце августа запасы газа в европейских резервуарах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года.