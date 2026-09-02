Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.0 комментариев
Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа
Запасы газа в европейских хранилищах обновили исторический минимум
Перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года, составив всего 65,39%.
Запасы газа в европейских подземных хранилищах за месяц до традиционного начала отопительного сезона оказались на минимуме с 2011 года, передает ТАСС.
Отбор газа в августе стал максимальным за пять лет и достиг 771 млн куб. м, тогда как закачка снизилась на 8% до 10 млрд куб. м.
На конец августа 2026 года газохранилища Европы были заполнены лишь на 65,39%, что значительно ниже средних показателей за последние пять лет. В хранилищах находилось около 71,5 млрд куб. м газа, что на 14 млрд куб. м меньше прошлогодних значений. «Газпром» прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.
Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны заполнять хранилища на 90% к началу зимы. Для выполнения этой нормы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м, однако пока Европа смогла обеспечить лишь 60% от требуемого объема. На ситуацию повлияли конкуренция с Азией за сжиженный природный газ, высокие цены и экстремальная летняя жара, увеличившая спрос на электроэнергию.
Поставки СПГ в Европу в августе оказались одними из минимальных за последние пять лет. Потоки с европейских терминалов составили около 9,1 млрд куб. м, что на 6% меньше показателей августа 2025 года. С начала 2026 года поступления СПГ замедлились и составили порядка 90,3 млрд куб. метров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение почти трех недель августа уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа держался на минимальных значениях за весь период наблюдений с 2011 года.
В середине августа запасы газа в подземных хранилищах Германии, Нидерландов и Хорватии снизились до рекордно низких показателей.
Ранее «Газпром» сообщил о падении объемов топлива в европейских ПХГ ниже критических минимумов прошлых лет.