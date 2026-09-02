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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    37 комментариев
    2 сентября 2026, 09:10 • Новости дня

    Европа подошла к зиме с рекордно низкими запасами газа

    Запасы газа в европейских хранилищах обновили исторический минимум

    Tекст: Мария Иванова

    Перед началом отопительного сезона запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до рекордно низкого уровня с 2011 года, составив всего 65,39%.

    Запасы газа в европейских подземных хранилищах за месяц до традиционного начала отопительного сезона оказались на минимуме с 2011 года, передает ТАСС.

    Отбор газа в августе стал максимальным за пять лет и достиг 771 млн куб. м, тогда как закачка снизилась на 8% до 10 млрд куб. м.

    На конец августа 2026 года газохранилища Европы были заполнены лишь на 65,39%, что значительно ниже средних показателей за последние пять лет. В хранилищах находилось около 71,5 млрд куб. м газа, что на 14 млрд куб. м меньше прошлогодних значений. «Газпром» прогнозировал, что запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достичь даже 75%.

    Согласно требованиям Еврокомиссии, страны ЕС обязаны заполнять хранилища на 90% к началу зимы. Для выполнения этой нормы необходимо закачать еще не менее 68 млрд куб. м, однако пока Европа смогла обеспечить лишь 60% от требуемого объема. На ситуацию повлияли конкуренция с Азией за сжиженный природный газ, высокие цены и экстремальная летняя жара, увеличившая спрос на электроэнергию.

    Поставки СПГ в Европу в августе оказались одними из минимальных за последние пять лет. Потоки с европейских терминалов составили около 9,1 млрд куб. м, что на 6% меньше показателей августа 2025 года. С начала 2026 года поступления СПГ замедлились и составили порядка 90,3 млрд куб. метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в течение почти трех недель августа уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа держался на минимальных значениях за весь период наблюдений с 2011 года.

    В середине августа запасы газа в подземных хранилищах Германии, Нидерландов и Хорватии снизились до рекордно низких показателей.

    Ранее «Газпром» сообщил о падении объемов топлива в европейских ПХГ ниже критических минимумов прошлых лет.

    30 августа 2026, 12:12 • Новости дня
    Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
    Reuters: Отказ Исландии от переговоров по вступлению в ЕС разочаровал Брюссель
    @ Martin Bertrand/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Решение 52,5% исландцев проголосовать на референдуме против возобновления переговоров о вступлении в Евросоюз разочарует Брюссель, сообщает Reuters.

    По итогам референдума 52,5% жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к европейскому объединению. Решение граждан отказаться от дальнейшей интеграции вызвало негативную реакцию у руководства ЕС, передает ТАСС. Агентство Reuters отмечает, что Брюссель традиционно воспринимал это государство как кандидата с минимальными рисками.

    Возможное присоединение могло бы снизить уровень скептицизма в отношении расширения блока и усилить позиции Европы в Арктике. После подсчета почти всех бюллетеней стало ясно, что большинство выступает против диалога.

    «Кажется, результат очевиден – исландцы говорят нет», – констатировал телеканал RUV.

    Первая заявка на вступление была подана в 2009 году, но спустя четыре года процесс остановили. Сейчас страна является участником Шенгенской зоны и Европейской экономической зоны.

    Рейкьявик назвал сохранение контроля над рыболовной отраслью главным условием возможной евроинтеграции.

    Исландская оппозиция призвала европейских политиков отказаться от вмешательства в процесс голосования.

    Возобновление диалога с Брюсселем грозило стране полным запретом исторически значимой коммерческой добычи китов.

    Комментарии (11)
    30 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    @ zondproject

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исландцы сомневаются в выгодах вступления в Евросоюз – и подтвердили это на референдуме, проголосовав против возобновления переговоров с Брюсселем. Их беспокоят миграция, экономические проблемы ЕС, риски для собственной промышленности и энергетики, а также потеря свободы во внешней политике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией», – сказал исландский журналист, работающий в Москве, Хаукур Хаукссон.

    По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение. «В нашей республике зарплаты достигают отметки в 100 тыс. долларов в год. По данному показателю мы являемся одной из наиболее успешных стран на континенте. Это звание мы делим с Норвегией и Швейцарией, которые, кстати, тоже не являются членами Евросоюза», – рассказывает он.

    При этом возможные последствия европейской политики вызывают у жителей страны дополнительные опасения. «В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тыс. человек. Из них около сотни тыс. – мигранты», – отмечает собеседник.

    Среди приезжих, по его словам, заметно преобладают поляки, русские и «югославы». Однако в последнее время население страны пополняется и выходцами из арабских и африканских государств. «Конечно, граждане Исландии опасаются, что после вступления в ЕС тенденция лишь усилится», – подчеркивает собеседник.

    Хаукссон считает, что пример других европейских стран лишь усиливает эти переживания. «А картина в Евросоюзе в этом отношении далека от идеала: в Брюсселе значительную часть населения составляют представители южных стран, на юге Швеции полиция и пожарные опасаются приезжать на вызовы из некоторых районов городов», – уточняет журналист.

    Отдельный вопрос – последствия возможной интеграции для энергетики Исландии. «Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередач (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут», – добавляет он.

    «Это приведет к закату алюминиевой промышленности, которая также играет значительную роль для нашей экономики. Кроме того, Исландия намерена вести многовекторную политику. Мы хотим взаимодействовать с США, с Китаем, с Индией. Есть призывы к активизации диалога с Россией. После вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена», – акцентирует собеседник.

    При этом Хаукссон подчеркивает, что отказ от вступления в ЕС не означает желания Исландии дистанцироваться от Европы. «Да, исландцы не желают пройти через европейские институты «уравниловки». Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов», – заключил Хаукссон.

    Ранее в Исландии завершился референдум о возобновлении переговоров по вступлению страны в ЕС. Против этого выступили 52,8% участников голосования, сообщает местное издание RUV.

    По данным Euractiv, против евроинтеграции преимущественно голосовали жители сельских районов, тогда как столица и другие крупные города в большей степени поддержали сближение с Брюсселем. Как отмечает Politico, одним из главных вопросов кампании стало будущее национального рыболовства.

    Многие исландцы опасались, что после вступления в ЕС страна потеряет контроль над рыболовными квотами, а ее воды придется открыть для иностранных компаний. Это опасение стало одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции.

    Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, вскоре после тяжелого финансового кризиса. Официальные переговоры начались в 2010 году, однако после прихода к власти правоцентристской коалиции в 2013 году процесс был фактически заморожен. В 2015 году Рейкьявик отозвал заявку и попросил ЕС больше не рассматривать страну в качестве кандидата.

    Интерес к евроинтеграции вновь усилился в конце 2024 года после прихода к власти коалиционного правительства во главе с премьер-министром Криструн Фростадоуттир. Одним из факторов возвращения этой темы стали продолжительный период высокой инфляции и нестабильность исландской кроны.

    При этом в ЕС, как пишет Reuters, результатами референдума разочарованы.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

    Комментарии (0)
    1 сентября 2026, 16:05 • Новости дня
    Каллас одернула себя при попытке обвинить Россию в инциденте с БПЛА в Германии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в Германии, но вовремя остановилась, сославшись на необходимость дождаться данных расследования.

    Каллас едва не связала Москву с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига в начале августа, передает РИА «Новости». Она вовремя остановилась, отметив необходимость дождаться результатов расследования из Германии.

    «Давайте сначала выслушаем Германию, которая представит новости и информацию и поделится имеющимися у нее разведданными относительно этих атак. И затем, конечно, мы сможем обсудить, что еще можем сделать. Ясно, что Россия также… ну, сейчас я опять напрямую это связываю, но пусть немцы заявят, кто за этим стоит», – сказала Каллас перед началом неформальной встречи министров обороны стран ЕС в Ирландии.

    Несмотря на оговорку, глава европейской дипломатии продолжила обвинять Россию в неких «провокациях». Каллас заявила о необходимости сдерживать Москву от дальнейших действий.

    По ее словам, министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить реакцию на подобные инциденты. Также на повестке стоит вопрос ускорения ликвидации «критических пробелов» в военных возможностях государств объединения, чтобы сделать сдерживание более убедительным.

    Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал согласование ответа на инцидент с беспилотником в Лейпциге с партнерами по ЕС и НАТО.

    Российское посольство в Берлине выразило серьезную обеспокоенность нагнетанием антироссийских настроений из-за обнаружения данного аппарата.

    Ранее лидеры Евросоюза в итоговом документе брюссельского саммита возложили на Москву ответственность за любые подобные случаи в Европе.

    Комментарии (6)
    31 августа 2026, 16:25 • Новости дня
    Каллас заявила о задержании танкера «теневого флота» России в Средиземном море

    Каллас: Европа задержала танкер «теневого флота» России в Средиземном море

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о перехвате нефтяного танкера MV SUN в Средиземном море.

    По ее словам, это судно принадлежит к так называемому «теневому флоту» России, передают «Вести». «Нефтяной танкер MV SUN, подозреваемый в плавании под ложным флагом с нарушением международного морского права, был задержан силами операции EUNAVFOR MED IRIN 30 августа в Средиземном море для проверки», – написала политик в социальной сети X.

    Дипломат уточнила, что за последние месяцы это уже шестое подобное судно, прошедшее процедуру досмотра. Дальнейшую борьбу с «теневым флотом» министры обороны стран Евросоюза планируют обсудить во вторник на встрече в Ирландии.

    В июне Евросоюз разрешил военным кораблям задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил о праве России атаковать перевозящие грузы противника суда.

    В конце прошлого года главы МИД европейских стран внесли в черный список 40 подозреваемых в перевозке российских углеводородов кораблей.

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    31 августа 2026, 11:05 • Новости дня
    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен

    Politico назвало шесть вызовов для главы Еврокомиссии фон дер Ляйен

    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен предстоит определить свое политическое наследие за оставшиеся три года полномочий, решая сразу шесть острых проблем континента, пишет Politico.

    Второй срок фон дер Ляйен завершится в 2029 году, к этому моменту она проведет на посту главы Еврокомиссии десять лет. По данным Politico, третий срок она занимать не планирует, и оставшиеся три года станут решающими для ее политического наследия.

    Первым испытанием остается промышленный спад Европы. Экс-глава ЕЦБ Марио Драги подготовил доклад, в котором призвал инвестировать дополнительно 800 млрд евро ежегодно, чтобы вывести регион из застоя и не отстать от США и Китая. При этом европейские компании страдают от высоких цен на энергию, сложного регулирования и конкуренции с китайскими производителями электромобилей, батарей и солнечных панелей.

    Вторая проблема – противостояние с администрацией Дональда Трампа из-за регулирования технологических гигантов. Штрафы против Apple, Meta и Google уже вызвали недовольство Вашингтона, а планы Брюсселя ограничить доступ детей младше 13 лет к соцсетям способны обострить конфликт еще больше.

    Третий вызов – климатическая политика. «Зеленый курс» стал главным проектом первого срока фон дер Ляйен, но теперь она вынуждена частично сворачивать собственные инициативы под давлением фермеров и правых сил. Французский депутат Европарламента Мари Туссен признала, что часть экологических мер принималась без учета социальных последствий для граждан.

    Четвертая задача – безопасность Европы и поддержка Украины. Евросоюз увеличивает расходы на оборону и продвигает программу SAFE стоимостью 150 млрд евро, однако страны-члены расходятся во мнениях о размерах и способах финансирования. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил: «Мы знаем, как разговаривать с русскими: давление, никаких компромиссов и только с позиции силы».

    Пятый пункт – расширение блока за счет Украины, Молдавии и стран Западных Балкан, которым предстоит завершить реформы в сфере верховенства закона.

    Шестая проблема – финансирование всех этих планов: Еврокомиссия предложила бюджет почти в два трлн евро на 2028–2034 годы, но страны-получатели и «экономные» государства продолжают спорить о структуре расходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Еврокомиссии начали задаваться вопросом о самостоятельности Марио Драги, чьи реформаторские инициативы вышли из-под контроля Брюсселя.

    Ранее Еврокомиссия сообщила о подготовке 21-го пакета антироссийских санкций, призванного ударить по уровню жизни граждан России.

    Также Урсула фон дер Ляйен пообещала Киеву новое финансирование на производство беспилотников после ударов по украинским оборонным предприятиям.

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    1 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    ЕК уволила известную антироссийскими заявлениями главу пресс-службы Каллас

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейская комиссия сменила главу пресс-службы внешнеполитического ведомства Анитту Хиппер на австрийца Кристиана Виганда.

    Еврокомиссия назначила нового ведущего представителя внешнеполитической службы ЕС, передает РИА «Новости». Место Хиппер, известной резкими заявлениями в адрес России, занял Виганд, ранее уже работавший в пресс-службе ЕК.

    «Мы прощаемся с Аниттой Хиппер, которая была представителем Еврокомиссии уже во время первого мандата председателя Урсулы фон дер Ляйен, а потом являлась ведущим представителем по иностранным делам», – сообщила на брифинге в Брюсселе главный представитель ЕК Паула Пиньо. Хиппер, регулярно озвучивавшая позицию ЕК по России и украинскому конфликту, на свой последний брифинг вышла в темных очках, объяснив это медицинской необходимостью.

    Новым представителем по европейской внешней политике стал австриец Кристиан Виганд. Он проработал представителем ЕК в Брюсселе около десяти лет, отвечая за различные направления, включая юстицию и верховенство права. До возвращения в брюссельскую пресс-службу Виганд занимал должность исполняющего обязанности главы представительства Еврокомиссии в Австрии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские государства задумали реорганизовать дипломатическую службу ЕС из-за недовольства работой Каи Каллас.

    Политолог Александр Рар рассказал о конфликте главы евродипломатии с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

    Российский дипломат Константин Долгов назвал бредом регулярные антироссийские заявления эстонского политика.

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    31 августа 2026, 15:30 • Новости дня
    Раскрыто содержание нового пакета антироссийских санкций ЕС

    Politico: В новый пакет антироссийских санкций ЕС включат 1600 физлиц и юрлиц

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские чиновники планируют утвердить новые антироссийские санкции, под действие которых попадут 1600 физических и юридических лиц, пишет Politico.

    Очередной список рестрикций станет одним из самых крупных с 2022 года, отмечает Politico, передает РИА «Новости». Ожидается, что европейские лидеры одобрят эти меры на предстоящей встрече в октябре.

    «Стратегия заключается в том, чтобы задействовать все возможные средства», – заявил собеседник издания.

    Кроме того, участники обсуждения вновь подняли вопрос о возможном использовании замороженных российских активов.

    Напомним, европейские власти запланировали утверждение 22-го пакета ограничений на осень.

    В июле Совет ЕС утвердил 21-й раунд антироссийских санкций.

    Перед этим европейские дипломаты столкнулись с нехваткой идей для новых рестрикций.

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    31 августа 2026, 20:40 • Новости дня
    США призвали страны G7 пересмотреть условия торговли с Китаем

    Глава Минфина США Бессент призвал страны G7 пересмотреть условия торговли с КНР

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр финансов США Скотт Бессент призвал страны «Группы семи» пересмотреть торгово-экономические отношения с Китаем.

    По словам американского министра, значительный профицит Китая во внешней торговле требует изменения подходов со стороны других государств. Бессент считает, что существующие условия торговли с Пекином необходимо скорректировать, передает RT со ссылкой на агентство Bloomberg.

    «Мир не может иметь отношения с Китаем при торговом профиците 1,2 трлн. долл. Остальному миру придется пересмотреть свои условия торговли с Китаем», – подчеркнул глава Минфина США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Скотт Бессент анонсировал создание американо-китайского торгового совета.

    Ранее министр финансов США пригрозил странам Европы серьезными последствиями за расширение экономических связей с КНР.

    Также глава американского ведомства допускал возможность полного разрыва торговых отношений с Пекином.

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    31 августа 2026, 10:50 • Новости дня
    Грузия обрадовалась отказу Исландии от членства в ЕС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил об обоснованности итогов референдума в Исландии об отказе возобновлять переговоры о членстве в ЕС и сообщил о «крахе» Брюсселя, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Мы прогнозировали такие итоги референдума, – заявил он на пресс-конференции 31 августа. – Народ Исландии увидел риски в делегировании части суверенитета Брюсселю».

    По его словам, политика нынешнего руководства Брюсселя «потерпела абсолютный крах».

    Шалва Папуашвили заявил, что «в ЕС умудрились напугать даже Исландию, которая так близка к объединению».

    Он сказал, что итоги референдума свидетельствуют о росте недоверия к Брюсселю в тех или иных странах.

    «Исландию также насторожило намерение ЕС провести реформы, которые могут ограничить права новых членов», – отметил он.

    По словам главы высшего законодательного органа Грузии, народ Исландии также обеспокоен, что вступление в ЕС может негативно сказаться на экономике этой страны.

    По его информации, в ЕС рассчитывали на позитивные итоги, чтобы продвигать Черногорию и Исландию в едином пакете к членству в Евросоюзе.

    Брюссель жестко критикует Тбилиси за якобы отступление от демократии и с 2024 года заморозил переговоры с Грузией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ исландцев от евроинтеграции вызвал негативную реакцию у руководства Евросоюза.

    Политолог Федор Лукьянов объяснил итоги голосования неверием граждан в привлекательность объединения.

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    1 сентября 2026, 21:43 • Новости дня
    Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к инциденту в аэропорту Лейпцига

    Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг обвинения немецких властей в адрес российских государственных структур в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига. 

    1 сентября Нечаев был вызван в немецкий МИД, где германская сторона заявила протест из-за предполагаемой причастности России к попытке применения начиненного взрывчаткой беспилотника в аэропорту Лейпцига в ночь на 5 августа, говорится в комментарии российского посольства в ФРГ.

    Как отмечает дипведомство, немецкие власти не представили российскому послу доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения. При этом Берлин связал произошедшее с якобы нарастающими «гибридными атаками Москвы» и объявил о подготовке новых санкционных мер на уровне ЕС и в двустороннем формате.

    В числе заявленных Германией мер – закрытие до 18 сентября генерального консульства России в Бонне и прекращение действия российско-германского межправительственного соглашения 2011 года о деятельности культурно-информационных центров. Последнее решение предполагает закрытие Российского дома науки и культуры в Берлине.

    Сотрудникам генконсульства и Русского дома, а также членам их семей предписано покинуть территорию Германии. Немецкая сторона назвала свои действия «взвешенной и соразмерной» реакцией и выразила надежду, что Москва не станет принимать ответных мер.

    Сергей Нечаев в свою очередь решительно отверг предъявленные Берлином обвинения, назвав их бездоказательными и абсурдными. Посол заявил, что произошедший в аэропорту Лейпцига инцидент используется в политических целях.

    В российском посольстве также заявили, что Нечаев расценивает действия германских властей как беспрецедентную эскалацию в отношениях двух стран.

    «Указал, что озвученные германской стороной меры являются беспрецедентной эскалацией российско-германских отношений и не останутся без последствий, вся ответственность за которые ляжет на правительство ФРГ», – говорится в комментарии Нечаева.

    Посол также выразил сожаление в связи с продолжением курса Берлина на разрушение прежних механизмов российско-германского взаимодействия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига. Власти ФРГ решили закрыть генеральное консульство России в Бонне. Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала достойный ответ на антироссийские действия Берлина.

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    30 августа 2026, 17:02 • Новости дня
    Исследователи выявили ошибки в методике ЕС по оценке выбросов электромобилей

    Bild: Исследователи выявили ошибки в оценке ЕС выбросов электромобилей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эксперты Мюнхенского технического университета обнаружили серьезные просчеты в европейской системе учета парниковых газов.

    «Электромобили, вопреки заложенной в регламенте ЕС 2019/631 методике, не обеспечивают нулевого выброса углекислого газа», – отмечается в отчете исследователей, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild.

    Совокупный объем загрязнений за весь период эксплуатации такого транспорта лишь на 41% ниже показателей машин с двигателями внутреннего сгорания. Текущая европейская формула полностью игнорирует издержки на добычу сырья, сборку и последующую переработку батарей. Подобные недочеты лишают чиновников реальных оснований для полного запрета бензиновых двигателей к 2035 году.

    Концентрация исключительно на выхлопах приведет к провалу экологической стратегии. Ожидается, что к 2030 году показатели выбросов снизятся всего на 55% относительно уровня 1990 года. Стоит отметить, что в декабре 2025 года Еврокомиссия уже смягчила требования, разрешив компенсировать часть загрязнений за счет биотоплива и низкоуглеродной стали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия скорректировала курс на полный запрет автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.

    Парламент Франции отклонил предложение о запрете продажи новых бензиновых машин.

    Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала отказ от традиционных двигателей несвоевременным решением.

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    30 августа 2026, 12:47 • Новости дня
    Лукьянов: Исландцы не поверили в «русскую угрозу» и привлекательность ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Исландцы, скорее всего, проголосуют против европейской интеграции, потому что не поверили в «русскую угрозу» и привлекательность ЕС, заявил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

    Лукьянов предположил, что граждане Исландии, вероятнее всего, проголосуют против проведения переговоров о присоединении к Европейскому союзу.

    «Это примечательный результат, потому что в Европе вроде бы сформировалась атмосфера, что без общего объединения все пропадут, скепсис неуместен», – написал Лукьянов в Telegram-канале «Россия в глобальной политике».

    «Рискнем предположить, что фортеля с миграционными атаками на Испанию сыграли свою роль», – отметил автор публикации. Он добавил, что напугать жителей острова «российской угрозой» можно исключительно с помощью мощного гипноза.

    Дополнительным фактором отказа от интеграции выступает текущее экономическое положение Евросоюза. В настоящий момент оно совершенно не выглядит привлекательным для независимых государств.

    Ранее большинство жителей Исландии проголосовали против возобновления переговоров о присоединении к Евросоюзу.

    Напомним, Брюссель рассматривал вариант одновременного присоединения Рейкьявика и Подгорицы к европейскому сообществу.

    Главным условием возможной интеграции исландские власти называли сохранение полного контроля над национальной рыболовной отраслью.

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    31 августа 2026, 09:28 • Новости дня
    Стоимость газа в Европе поднялась выше 830 долларов

    Биржевые цены на газ в Европе превысили 830 долларов

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах увеличилась на 3%, преодолев отметку в 830 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые цены на газ в Европе в понедельник поднялись на 3%, достигнув 831 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Октябрьские фьючерсы по индексу TTF открыли торги на отметке 819,8 доллара, увеличившись на 1,8%. К 8:56 мск показатель вырос до 831,1 доллара, прибавив 3,2% к расчетной цене предыдущего дня.

    Конфликт на Ближнем Востоке спровоцировал значительное подорожание топлива в регионе. Средние биржевые цены за март увеличились почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов за тысячу кубометров.

    Котировки остаются волатильными на протяжении нескольких месяцев. В июле расчетные цены выросли почти на 20%, составив в среднем 637,5 доллара за тысячу кубометров. В пятницу они преодолели отметку в 800 долларов впервые за пять месяцев.

    Исторический рекорд стоимости газа был зафиксирован в начале весны 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Таких высоких цен не наблюдалось за всю историю европейских распределительных центров с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшую пятницу октябрьские фьючерсы по индексу TTF достигли уровня 834 доллара за тысячу кубических метров.

    Во вторник биржевые котировки на европейских площадках опустились до 803,2 доллара.

    В прошлый понедельник стоимость топлива преодолела психологическую отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

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    30 августа 2026, 16:43 • Новости дня
    Посол в Брюсселе заявил о деградации экономики ЕС и НАТО из-за милитаризации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные чиновники скрывают правду о негативном влиянии милитаризации на экономику и социальное благополучие стран Европейского союза и Североатлантического альянса, заявил посол России в Брюсселе Денис Гончар.

    «Еэсовско-натовское руководство взяло курс на форсированную милитаризацию и провоцирует гонку вооружений в ущерб мирному развитию региона и социально-экономическому благополучию граждан», – отметил дипломат. Он добавил, что об этом свидетельствуют последние статистические данные как по Европейскому союзу в целом, так и по отдельным странам, передает РИА «Новости».

    Гончар подчеркнул, что политический истеблишмент стран НАТО пытается создать ложное впечатление о пользе военизации для экономики и общества. Дипломат также указал, что из-за многолетней пропаганды и запугивания вымышленной российской угрозой многим европейцам сложно осознать, что именно сторонники милитаризации загоняют Европу в тупик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Бельгии Денис Гончар отмечал активное вовлечение НАТО в конфликт на стороне киевского режима.

    Совет Федерации осудил милитаризацию Европейского союза.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о неизбежном поражении альянса на фоне упадка европейской экономики.

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    30 августа 2026, 15:32 • Новости дня
    Еврокомиссия решила ограничить сервисы аренды Airbnb

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейские власти разрабатывают инициативу для борьбы с сервисами краткосрочной сдачи квартир туристам, чтобы остановить резкий рост цен на недвижимость для местных жителей.

    Брюссель готовит нормативный акт, призванный помочь странам ЕС урегулировать деятельность платформ краткосрочной аренды, передает РИА «Новости». Главной целью инициативы является снижение нагрузки на европейский рынок жилья.

    Массовая сдача недвижимости путешественникам стала причиной серьезных конфликтов между туристическим бизнесом и муниципальными властями. Чиновники отмечают, что засилье туристов усугубляет кризис доступности квадратных метров.

    «Будущий закон ЕС, получивший название «закон о доступном жилье», установит критерии, которые города и регионы смогут использовать для применения соразмерных мер по снижению подобной нагрузки», – говорится в публикации.

    Исследовательский центр Еврокомиссии подсчитал, что в популярных локациях доля квартир для отпускников достигает 20% от всего жилого фонда. В качестве примера приводится итальянский Сорренто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Барселоны Жауме Колльбони заявил о намерении отозвать лицензии на краткосрочную аренду жилья.

    Десятки тысяч европейских отелей подали коллективный иск против сервиса Booking.com.

    Издание Politico описало проблему овертуризма для жителей популярных городов Европы.

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