  • Новость часаВласти утвердили меры поддержки для пострадавших партнеров Wildberries
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    24 комментария
    26 августа 2026, 11:15 • Новости дня

    Еврокомиссия испугалась выхода Драги из-под контроля Брюсселя

    Politico: Фон дер Ляйен боится потерять контроль над Драги

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен боится самостоятельных действий Марио Драги, который начал разрабатывать экономические реформы в обход официальных институтов Брюсселя, сообщает Politico.

    Европейская комиссия выражает обеспокоенность из-за действий бывшего главы Европейского центрального банка Марио Драги, передает РИА «Новости».

    По данным Politico, чиновники опасаются, что политик выходит из-под контроля Брюсселя и начинает действовать независимо.

    «В Еврокомиссии начали задаваться неловким вопросом: что, если ее «золотой мальчик» Марио Драги выходит из-под контроля? Чиновники чувствуют, что медовый месяц в этих отношениях давно закончился», – отмечает издание. Поводом для тревоги стало участие экс-премьера Италии в новой независимой Rhine Group, которая объединила 54 эксперта для разработки экономических реформ в обход институтов ЕС.

    Ранее Драги подготовил доклад для главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, в котором раскритиковал ее «зеленый курс». Он подчеркнул, что энергетический рынок Евросоюза сталкивается с фундаментальными проблемами, а цены на газ в четыре-пять раз превышают американские. Фон дер Ляйен использовала авторитет Драги для продвижения своих инициатив, однако поручила реализацию предложений малоизвестному чиновнику, что могло разочаровать политика.

    В феврале Драги заявил о заметном ухудшении экономической ситуации в Европе.

    Ранее Драги обратил внимание на колоссальную разницу в стоимости энергоресурсов между ЕС и США.

    Страны Евросоюза также рассматривали его кандидатуру на должность специального представителя для переговоров с Россией.

    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 13:20 • Новости дня
    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

    Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга

    Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины
    @ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины. Лондон слишком сильно увяз в помощи Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар.

    «Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не приехали в Киев на 35-летие независимости Украины по вполне объяснимым причинам. Так, первый борется за свой рейтинг, который быстро падает. В сентябре в трех землях Восточной Германии состоятся парламентские выборы. На них, по всем прогнозам, выиграют несистемные силы – «Альтернатива для Германии» и «Левая партия», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он также напомнил, что в восточных регионах Германии сильны антиукраинские настроения. «Люди не хотят дальше финансировать боевые действия. Мерц это понимает и начинает осторожничать», – детализировал собеседник.

    «Это же касается Макрона. Во Франции через десять месяцев пройдут выборы президента. По всей видимости, страна перейдет под руководство правых, которые выступают против дальнейшей финансовой и военной помощи Украине. Макрон не хочет в Киеве давать обещания, которые Париж потом все равно нарушит», – пояснил спикер.

    Кроме того, указал аналитик, у европейских лидеров чувствуется усталость от постоянных просьб о помощи и деньгах со стороны Зеленского. «В Европе начинают понимать, что никакого нового прорыва ВСУ на фронте ожидать не стоит. Их ожидания последних четырех лет не оправдываются. Думаю, Мерц и Макрон осознают, что скоро нужно будет начинать договариваться с Россией. Британия отказывается принять реальность. Лондон настолько вложился в конфликт и погряз в нем, что полностью связал свою судьбу и геополитические интересы с Украиной», – резюмировал Рар.

    Ранее Киев по случаю 35-летия Украины посетили глава Евросовета Антониу Кошта, премьер Британии Энди Бернем, руководитель МИД Германии Йоханн Вадефуль, президент Молдавии Майя Санду, лидеры и главы правительств Дании, Эстонии, Финляндии, Норвегии, Латвии, Литвы.

    Бернем в свой первый зарубежный визит привез Украине секретные данные о британских компонентах для производства дальнобойных ракет SCALP. Газета ВЗГЛЯД объясняла, что этот «подарок» имеет как политическое, так и вполне конкретное военное содержание.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон не присутствовали на празднествах. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что фундамент Евросоюза – партнерство между Францией и Германией – затрещал и может быть разрушен уже в ближайшие годы.

    Помимо этого, Киев посетили сенаторы Ричард Блюменталь и Джеймс Лэнкфорд, а также бывший вице-президент Майк Пенс и экс-спецпосланник по Украине Кит Келлог.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    25 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    ЕК отказалась финансировать закупку американских систем Patriot для Киева
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз не одобрил выделение средств на приобретение американских систем противовоздушной обороны Patriot для нужд украинской армии из-за правила приоритета европейских производителей, сообщил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари на брифинге в Брюсселе.

    Еврокомиссия пока не разрешила Киеву закупать у США средства ПВО Patriot на деньги из программы военного финансирования ЕС на 90 млрд евро, передает ТАСС. В рамках этой программы действует правило приоритетных закупок оружия для боевых действий с Россией у европейских военных компаний.

    Уйвари пояснил, что в последнем транше на 6,1 млрд евро нет изъятий из правила «покупай европейское». «Впервые в рамках программы на 90 млрд евро мы одобрили главным образом противобаллистические средства, также ракеты и радары. Отвечая на ваш вопрос, мы не можем комментировать детали этих контрактов, они конфиденциальны, но я могу сказать, что в этом транше нет изъятий, это означает, что все оружие будет произведено только в ЕС или на Украине», – заявил он.

    Уйвари добавил, что Еврокомиссия сначала утверждает контракты, а затем выделяет средства. Под переведенные накануне 6,1 млрд евро были одобрены всего семь контрактов. Украина должна подписать договоры с операторами военной промышленности и передать их в ЕК на утверждение.

    Всего в 2026 году Еврокомиссия планирует предоставить Киеву 28 млрд евро на закупки оружия. Украина уже прислала контракты на 22 млрд евро. У Киева остается около 6 млрд евро, в рамках которых можно запросить разрешение на покупку неевропейских вооружений, включая Patriot. Однако пока таких запросов не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Евросоюз направил украинской стороне 6,1 млрд евро для приобретения вооружений.

    До этого украинские власти игнорировали системы противовоздушной обороны в своих запросах.

    Зимой Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенные кредиты преимущественно на европейское оружие.

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    25 августа 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Политолог Ткаченко: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»

    Эксперты: Запад пытается выдать убийства мирных россиян за «нормальность»
    @ Henry Nicholls/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries приближают переговоры, – попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью». По мнению экспертов, западная пропаганда выстраивает образ России как «агрессивной машины» и этим оправдывает отсутствие гуманного к ней отношения.

    «Европейские политики стремятся максимально навредить России руками Украины. Поэтому Европа всячески поддерживает украинский терроризм», – отметил политолог Владимир Корнилов. При этом, как указал он, западная пропаганда активно тиражирует антироссийские тезисы. Среди них, в частности, утверждение, что российская армия якобы «первая начала бить по мирным украинцам в 2022 году».

    «На деле огонь против гражданского населения открыла Украина в 2014 году, начав истребление жителей Донбасса. Но на Западе не вдаются в такие детали», – уточнил собеседник. На этом фоне он упомянул встречу лидеров «коалиции желающих» в Киеве накануне. «Они сверяли подсчеты того, какой урон нанесен экономике РФ за счет рестрикций и «дальнобойных санкций» (так Владимир Зеленский называет террористические атаки против российской гражданской инфраструктуры)», – заметил спикер.

    «Несмотря на это, на следующий день после мероприятия газета Financial Times выходит с панической статьей и призывами к «морскому перемирию». То есть, если совсем недавно в столицах Европы радовались ударам ВСУ по нашим танкерам и зерновозам, то теперь – когда армия России начала системно атаковать портовую инфраструктуру Украины и суда с грузами военного назначения – риторика изменилась. Возникает вопрос: где же они были, когда украинская сторона совершала теракты?», – задался вопросом Корнилов.

    Еще один тезис, которые распространяет западная пропаганда, – «Украина никогда не бьет по мирным целям, гибель мирных россиян – сопутствующие потери», продолжил политолог. В связи с этим он напомнил о трагедии в Старобельске: ВСУ атаковали общежитие и учебный корпус колледжа, в результате погиб 21 человек. «На Западе проигнорировали преступление Киева», – добавил собеседник.

    На этом фоне заявление президента Финляндии Александра Стубба, что удары ВСУ по логистическим центрам Wildberries целесообразны и приближают переговоры, не что иное, как попытка представить гибель мирных россиян в результате атак «нормальностью», считает аналитик. Он также упомянул вопрос корреспондента немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса к Зеленскому, что именно европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

    «Нас покоробили эти слова, но далеко не все европейские политики обратили на это внимание. Дело в том, что на Западе считают: чем больше граждан России – будь то военных или гражданских – пострадает и будет убито, тем лучше», – указал Корнилов. Вместе с тем такая «нормальность» может дорого обойтись самим западным политикам.

    Схожей точки зрения придерживается Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Он расценил слова Стубба об ударах ВСУ по гражданской инфраструктуре как «политическую глупость». «С одной стороны, финский президент тем самым признает, что у ЕС и НАТО нет тактики продолжения конфликта», – считает собеседник.

    Эксперт напомнил, что на Западе все еще ищут способы нанести ущерб России – в том числе через подрыв ее изнутри. «Сначала для этого использовались экономические и дипломатические санкции, однако они не привели к желаемому результату. Затем появилась другая идея, как навредить большему количеству россиян – атаковать логистические центры маркетплейсов. Очевидно, что такой подход также не принесет ожидаемого эффекта», – детализировал аналитик.

    «С другой стороны, заявление Стубба – наглядный пример того, что Запад старается представить гибель мирных россиян нормальностью, – продолжил Ткаченко. – Отсутствие реакции, скажем, на трагедию в Старобельске говорит, что европейские политики не рассматривали мирных жителей как значимый фактор конфликта – для них они оставались лишь сопутствующими потерями». Как объясняет политолог: антироссийская западная пропаганда нацелена на «расчеловечивание» России. «Мы видим попытки представить РФ как «агрессивную машину», к которой не нужно проявлять гуманного отношения», – посетовал собеседник.

    Он обратил внимание, что пока Стубб оправдывал действия ВСУ, генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Киев прекратить удары по мирным жителям. Впрочем, по оценкам Ткаченко, это лишь дежурная фраза. «Гутерриш закрывал глаза на атаки на Запорожскую АЭС и другие теракты Украины», – напомнил спикер.

    Ранее президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки ВСУ на склады Wildberries «целесообразной военной стратегией», способной привести к мирным переговорам. Он сослался на результаты некоего опроса, согласно которому 65% населения России «хочет прекратить» боевые действия. «И, знаете, удары по логистическим центрам, таким как Wildberries, добавляют к этому показателю еще 10%», – считает финский лидер.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что Стубб взялся за оправдание военных преступлений украинского руководства. «Оказывается, по Стуббу, разрушать систему снабжения гражданского населения это нормально! Организовывать голод и лишать населения товаров первой необходимости – это никакое не преступление, а лишь «единственный способ» принудить Россию к мирным переговорам», – написал он в своем Telegram-канале.

    Он напомнил «законопослушному» президенту Финляндии выдержку из ст.54 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям: «Запрещается подвергать нападению или уничтожать, вывозить или приводить в негодность объекты, необходимые для выживания гражданского населения, такие как запасы продуктов питания… сооружения для снабжения питьевой водой и запасы последней… независимо от мотивов, будь то с целью вызвать голод среди гражданских лиц, принудить их к выезду или по какой-либо иной причине».

    «Мне сложно сказать, что подлее, совершать преступления или оправдывать преступника объясняя его мотивы и пытаться международное право переиначить под свои преступные желания и устремления. А вы думаете, что Гитлера как-то иначе оправдывали?! Как-то по-другому объясняли, что фюреру все можно он же несет «новый порядок», – добавил Мирошник.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что заявления европейских лидеров по Украине у Москвы вызывают только удивления. «Эскалирующие заявления возобладали. Они хотят, чтобы война продолжалась, они обманывают своих избирателей, говоря, что возможно поражение России, это очень большой обман. И они, по всей видимости, отказываются внимать реалиям, которые существуют на земле», – подчеркнул он.

    Слова Стубба об ударах ВСУ по складам Wildberries раскритиковали и на Западе. «НАТО открыто заявляет о своей стратегии: предоставлять оружие, разведданные и целеуказание для нанесения ударов по гражданским целям в глубине России, чтобы гражданское население почувствовало войну. Когда Россия нанесет ответный удар по НАТО, эти люди закричат: «Неспровоцированно!», – написал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. При этом накануне издание Politico утверждало, будто Украина не ставит целью наносить удары по гражданскому населению.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опровергал слухи об использовании складов Wildberries для военных поставок. Военный эксперт Алексей Анпилогов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что ударами по складам в Подмосковье Киев хочет вызвать социальное недовольство в российском обществе.

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    25 августа 2026, 19:52 • Новости дня
    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США

    Эксперты: Предложение Зеленского о буферной зоне в Донбассе противоречит реалиям на земле

    Эксперты: Зеленский пытается вернуть Украину в предвыборную повестку США
    @ Pierre Teyssot/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий, который предполагает отвод войск от линии фронта и создание буферной зоны. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД полагают, что за возвращением Киева к переговорной повестке стоит не только попытка изменить условия диалога с Москвой, но и расчет на приближающиеся выборы в Конгресс США – как на новое «окно возможностей» для получения денег, оружия и внимания Вашингтона.

    «Предложение Зеленского о создании буферной зоны представляет собой ничем не обоснованный ультиматум. Речь идет о создании территории, где перестает действовать российское законодательство, а управление переходит к международным наблюдателям», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    По мнению эксперта, сама идея создания особой зоны на территории Донбасса не нова. Подобные предложения уже звучали ранее, однако затем фактически исчезли из повестки. Теперь Киев вновь возвращается к этой концепции на фоне западного видения конфликта, которое, как считает Ткаченко, по-прежнему расходится с реальным положением дел. По сути, Москве предлагают капитуляцию в пределах зоны СВО в условиях, когда российские войска ведут успешную военную операцию.

    Одновременно Зеленский пытается вновь сделать украинскую проблематику частью американской внутриполитической повестки. В первую очередь Киев рассчитывает найти понимание у администрации Дональда Трампа и вернуть Вашингтон к более активному участию в урегулировании. При этом украинский вопрос может оставаться инструментом внутриполитической борьбы в США – прежде всего для Демократической партии.

    В более широком смысле Ткаченко видит в предложении Банковой и стран ЕС попытку подменить реальные переговоры альтернативной конструкцией, заранее предполагающей неприемлемые для Москвы условия. Ее важной частью при этом становится возможное участие США.

    «Объясняется это тем, что якобы без прямого участия Америки ничего подобного создать невозможно. Отдельные фигуры в Белом доме, вероятно, видят здесь шанс на возможное вмешательство в конфликт по образцу миротворческих миссий на Ближнем Востоке, поэтому в Вашингтоне у плана наверняка есть сторонники», – сказал он.

    Однако для Москвы сама постановка вопроса о создании особого режима на российской территории остается неприемлемой. «Рассчитывать, что Москва согласится на особый правовой режим на своей земле в разгар успешной военной операции, не стоит. Киеву сейчас впору думать не о диктате условий, а о том, как бежать от поражения», – заключил Ткаченко.

    В свою очередь политолог Алексей Нечаев отмечает, что Зеленский в последнее время все чаще упоминает запланированные на ноябрь выборы в Конгресс США как своеобразное «окно возможностей» для переговорного процесса.

    «И Банковой, как это уже бывало неоднократно, нужно любой ценой сделать украинскую проблематику частью американской повестки – чтобы сместить фокус с Ближнего Востока на Украину. Потому что на кону вполне конкретные вещи, необходимые для продолжения конфликта: деньги, оружие, внимание», – отмечает эксперт.

    По мнению Нечаева, именно поэтому Зеленский и его европейские союзники будут стремиться использовать предвыборную борьбу в США для продвижения украинской повестки – сначала пытаясь заинтересовать администрацию Дональда Трампа возможностью договориться, а в случае неудачи получая возможность использовать украинскую тему в борьбе демократов с республиканцами.

    «Поэтому мы еще увидим новые предложения о перемирии – но лишь там, где противнику больнее всего. Увидим внезапную готовность к переговорам – но без учета реалий на земле. Увидим попытки европейцев втянуть украинскую тему в борьбу республиканцев и демократов. А уж способы будут самые разные. В том числе – военные. И в Москве это прекрасно понимают», – заключил собеседник.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о подготовке нового плана прекращения боевых действий. По данным газеты The Times, речь идет о прекращении огня, взаимном отводе войск от линии фронта и создании буферной зоны. Как отмечает издание, документ разрабатывался якобы вместе с посланниками Дональда Трампа и европейскими чиновниками.

    В Кремле обсуждать инициативу отказались. «Различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято, поэтому я не хотел бы этого делать», – сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что Зеленский не вправе решать, будет ли создана буферная зона на Донбассе, поскольку это российская территория.

    Ранее президент Владимир Путин отмечал, что «киевские власти через посредников, мнение которых мы, безусловно, уважаем, пытаются выйти из сложившейся для них ситуации, которую сами же, хочу подчеркнуть, сами же и спровоцировали». По его словам, «киевский режим пытается не допустить ее, этой ситуации, катастрофического развития, а тенденции такие, судя по всему, просматриваются».

    «Вместе с тем предложения, которые до нас доводятся, носят подчас, я бы сказал, экзотический характер и являются неприемлемыми. Мы всегда готовы к диалогу о мире, но только на основе реалий, складывающихся на земле», – подчеркнул Путин.

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    26 августа 2026, 09:17 • Новости дня
    Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе

    Евростат: Германия, Польша и Чехия сократили помощь украинским беженцам

    Евростат сообщил о сокращении поддержки украинских беженцев в Европе
    @ MIGUEL A. LOPES/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Германия, Польша и Чехия, принявшие максимальное число украинских переселенцев, существенно урезали программы социальной помощи и льготы для них, свидетельствуют данные агентства Евростат.

    Западные государства, принявшие наибольшее количество украинских беженцев, существенно урезали программы поддержки, передает ТАСС.

    Согласно данным Евростата, лидером по числу переселенцев стала Германия, где сейчас находится 1,29 млн человек, что составляет 29,2% от общего числа в ЕС.

    Второе место занимает Польша, принявшая 961 тыс. украинцев. Замыкает тройку Чехия, где обосновались 381 тыс. беженцев. Власти этих стран последовательно ужесточают правила пребывания для приезжих.

    В Германии с апреля прошлого года новоприбывшие получают помощь на общих основаниях, а с середины 2026 года введена система, учитывающая доходы и сбережения. Польша в марте 2026 года отменила льготы, уравняв украинцев с остальными беженцами и лишив их бесплатных услуг. Чехия сократила срок предоставления бесплатного жилья до 90 дней, обязав переселенцев самостоятельно оплачивать аренду.

    Управление верховного комиссара ООН урезало бюджет на поддержку украинцев в 2026 году.

    Германия сократила пособия для вновь прибывающих мигрантов. 

    Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий заявил об отмене ряда социальных выплат для неработающих иностранцев.

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    25 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    Дмитриев назвал отказ ЕС от российского газа самоубийством

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз совершает энергетическое самоубийство, отказываясь от российского газа, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Издание Financial Times со ссылкой на данные Argus Media сообщило, что цены на сжиженный природный газ в северо-западной Европе выросли до максимума с января 2023 года из-за сокращения поставок через Ормузский пролив.

    Европа пострадала сильнее других регионов, поскольку ее газовые запасы находились на более низком уровне, чем обычно, передает РИА «Новости».

    Дмитриев прокомментировал публикацию в соцсети X: «Самые высокие цены на СПГ в ЕС с 2023 года и исторически низкие уровни запасов газа – FT подчеркивает энергетическое самоубийство ЕС, связанное с отказом от российских энергоресурсов».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее заявил, что Евросоюз столкнулся с энергетическим кризисом, вызванным собственным отказом от российского газа.

    Спецпредставитель президента России также объяснял резкое подорожание газа в Европе прекращением закупок сырья в России.

    Дмитриев сообщал, что страны Европы из-за отказа от российской энергетики уже потеряли около 3 трлн евро.

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    25 августа 2026, 14:50 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе перешли к снижению

    Европейские цены на газ упали почти до 800 долларов за тысячу кубометров

    Tекст: Мария Иванова

    После длительного периода роста газовые котировки на европейских площадках перешли к уверенному падению, опустившись почти до 800 долларов за тысячу кубометров.

    Биржевые котировки на газ в Европе во вторник продемонстрировали заметное снижение, приблизившись к отметке 800 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Сентябрьские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF начали сессию на уровне 824,3 доллара. К 14.29 мск цена опустилась до 803,2 доллара, потеряв 2,6% по отношению к расчетной стоимости предыдущего дня.

    Резкий рост стоимости энергоресурсов ранее был спровоцирован обострением конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены взлетели почти на 60% к февралю, преодолев рубеж в 600 долларов.

    В июле расчетная стоимость газа также подскочила почти на 20%, достигнув в среднем 637,5 доллара. В минувшую пятницу котировки впервые за пять месяцев пробили психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    Исторический максимум цен на газ в Европе был зафиксирован весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов. Устойчиво высокие цены наблюдались на протяжении 2021-2022 годов, что стало беспрецедентным с начала работы европейских газовых хабов в 1996 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне стоимость газа на европейских биржах преодолела психологическую отметку в 800 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлой недели сентябрьские фьючерсы по индексу TTF прибавили в цене 2,6 процента.

    Несколькими днями ранее котировки на лондонской бирже ICE поднимались до 767 долларов.

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    25 августа 2026, 17:30 • Новости дня
    В Испании зафиксировали рекордное число смертей из-за жары

    Жара уснесла жизни более 5 тыс. человек в Испании

    Tекст: Денис Тельманов

    Этим летом экстремальные температуры унесли жизни более 5 тыс. жителей Испании, установив абсолютный антирекорд за последнее десятилетие, следует из данных ежедневного мониторинга.

    Жертвами зноя стали как минимум 5030 человек, передает ТАСС. Согласно данным системы ежедневного мониторинга, это максимальный уровень смертности с января 2015 года.

    Испанские синоптики отмечают небывалые климатические аномалии. Первая половина 2026 года оказалась самой теплой за минувшие 65 лет. Июль стал наиболее жарким и засушливым месяцем за всю историю наблюдений, ведущихся с 1961 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четыре аномальные волны жары летом 2026 года привели к массовому росту смертности в Европе.

    В конце июля председатель правительства Испании Педро Санчес озвучил данные о гибели более 3,8 тысячи человек.

    Еще до прихода календарного лета аномальная жара погубила 101 жителя королевства.

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    25 августа 2026, 15:40 • Новости дня
    Фицо исключил ускоренное вступление Украины в Евросоюз

    Фицо: Словакия не допустит ускоренного вступления Украины в ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Братислава выступает категорически против предоставления украинской стороне особых условий и ускоренной процедуры для вступления в Европейский союз, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Фицо подчеркнул, что украинская сторона не сможет опередить Черногорию, Сербию и Албанию в процессе евроинтеграции, передает РИА «Новости».

    «Правительство Словакии поддерживает каждого, кто заинтересован в членстве в Европейском союзе с условием, что выполнены все условия. Это означает: никаких исключений, никаких коротких путей. Это касается и Украины», – заявил политик по итогам переговоров с главой Европейского совета Антониу Коштой в Братиславе.

    Президент Словакии Петер Пеллегрини также отметил недопустимость двойных стандартов для кандидатов в ЕС.

    Ранее Владимир Зеленский настаивал на принятии страны в объединение в 2027 году, однако европейские лидеры неоднократно указывали на необходимость масштабных реформ.

    Глава евродипломатии Кая Каллас ранее признавала неготовность стран-членов назвать точную дату вступления Киева в блок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо предрек противодействие вступлению Киева в Евросоюз из-за финансовых опасений. Ранее политик пообещал заблокировать любые попытки украинской стороны обойти стандартные условия европейской интеграции.

    Для получения статуса ассоциированного члена ЕС глава словацкого правительства потребовал от киевских властей реальных шагов к мирному урегулированию конфликта.

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    25 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    В Еврокомиссии пообещали ускорить перечисление военных средств Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейские чиновники намерены в ближайшее время форсировать выделение финансовой помощи на закупку вооружений из-за нехватки бюджета украинской стороны.

    Руководство Евросоюза планирует оперативно согласовать перевод денег из кредита в 90 млрд евро, передает РИА «Новости». Накануне украинские власти пожаловались на дефицит в 27 млрд долларов для военных расходов в 2026 году.

    Представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари подчеркнул важность скорейшей поддержки. «В ближайшие недели вы увидите еще больше одобрений, еще больше выплат. Следующие несколько недель будут очень насыщенными на оборонном направлении, поскольку мы знаем, что поставлено на карту, понимаем чрезвычайную срочность и соответствующим образом ускоряем наши операции», – заявил он.

    При этом Брюссель пока не получал официальных запросов о досрочном предоставлении средств, запланированных на 2027 год. Сейчас действует график, предполагающий выделение примерно по 45 млрд евро ежегодно. Из суммы текущего года около 28 млрд евро пойдут на военные нужды, а 17 млрд евро направят на поддержку бюджета.

    Чиновник добавил, что из оборонного транша уже распределили 22 млрд евро, перечислив 8,5 млрд евро. Также недавно одобрили транш в 6,1 млрд евро на системы противовоздушной обороны и боеприпасы. Российская сторона неоднократно отмечала, что западное финансирование лишь затягивает конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Евросоюза выделило украинской стороне 6,1 млрд евро на приобретение вооружений.

    Для экстренного покрытия дефицита военного бюджета Владимир Зеленский попросил о досрочном переводе части кредитных траншей.

    В текущем году нехватка средств в украинском оборонном бюджете составила 19,6 млрд евро.

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    25 августа 2026, 14:29 • Новости дня
    Еврокомиссия разрешила странам ЕС вводить налог на сверхприбыль энергокомпаний

    Страны ЕС получили право облагать налогом сверхприбыли энергетических компаний

    Tекст: Мария Иванова

    Еврокомиссия предоставила странам Евросоюза право самостоятельно облагать налогом сверхприбыли энергетических компаний на фоне резкого подорожания топлива и нефти.

    Еврокомиссия (ЕК) разрешила государствам-членам Евросоюза самостоятельно вводить налоги на сверхприбыли энергетических компаний, передает РИА «Новости».

    Представитель ЕК Матчей Берестецки подчеркнул, что Брюссель будет уважать подобные решения, если они соответствуют европейскому законодательству.

    «Налогообложение сверхприбылей относится к компетенции государств-членов, и они могут действовать на основании своего национального законодательства. Однако эти меры должны соответствовать европейскому праву», – отметил он. По его словам, страны могут использовать свои налоговые полномочия для решения вопросов социальной справедливости.

    Заявление ЕК последовало за инициативой шести стран – Германии, Испании, Италии, Польши, Португалии и Австрии. Их министры финансов предложили обсудить создание единого европейского механизма налогообложения сверхприбылей нефтяных корпораций на встрече 18-19 сентября в Дублине.

    Необходимость таких мер авторы инициативы объясняют резким скачком цен на энергоносители, вызванным конфликтом с Ираном и перекрытием Ормузского пролива. С конца февраля нефть подорожала на 25%, бензин – на 20%, а дизельное топливо в Европе выросло в цене более чем на 70%.

    Еще в апреле Еврокомиссия допустила возможность введения подобных сборов на фоне энергокризиса, оставив окончательное решение за национальными правительствами. Ранее, в 2022 году, ЕС уже применял временный «взнос солидарности» для компаний энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министры финансов шести государств Евросоюза выступили с инициативой обложить налогом сверхприбыль нефтяных корпораций.

    Весной Евросоюз подготовил экстренный план спасения от энергокризиса.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предрекла региону многолетние экономические проблемы из-за высоких цен на топливо.

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    26 августа 2026, 09:26 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе упали на 4%

    Стоимость газа на биржах Европы опустилась до 771 доллара

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость голубого топлива на европейских биржах снизилась на 4%, опустившись до отметки в 771 доллар за тысячу кубических метров.

    Стоимость сентябрьских фьючерсов по индексу TTF в начале торговой сессии составила 781,6 доллара за тысячу кубических метров, снизившись на 2,7%, передает РИА «Новости».

    К 9.07 по московскому времени показатель опустился до 771,2 доллара, что означает падение на 4% от расчетной цены предыдущего дня в 803,2 доллара.

    Котировки остаются волатильными на фоне конфликта на Ближнем Востоке. В марте средние цены взлетели почти на 60% по сравнению с февралем, превысив 600 долларов. В июле расчетная стоимость выросла почти на 20% в месячном выражении, достигнув 637,5 доллара за тысячу кубометров.

    В прошлую пятницу биржевые цены впервые за пять месяцев преодолели отметку в 800 долларов. Однако исторические рекорды были зафиксированы ранее: весной 2022 года стоимость газа достигала 3892 долларов за тысячу кубометров, что стало абсолютным максимумом с 1996 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлую пятницу стоимость газа на европейских биржах впервые с середины марта превысила отметку 800 долларов за тысячу кубометров.

    В понедельник котировки сентябрьских фьючерсов по индексу TTF достигли 816,8 доллара.

    Накануне биржевые цены на энергоносители перешли к уверенному падению.

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    26 августа 2026, 08:49 • Новости дня
    Разведка Испании заранее предупреждала о массовом прорыве мигрантов

    ABC: Разведка Испании предупреждала о планах мигрантов прорвать границу

    Tекст: Мария Иванова

    Национальный разведывательный центр Испании предупредил власти о подготовке массового прорыва мигрантов из Марокко за день до начала масштабного кризиса.

    Испанская разведка заблаговременно обнаружила угрозу масштабного прорыва границы в Сеуте, передает ТАСС.

    Накануне обострения кризиса в конце июля спецслужбы зафиксировали активность нелегалов в социальных сетях и мессенджерах, сообщает газета ABC со ссылкой на источники.

    Полученная информация была оперативно направлена в МВД, полицию, гражданскую гвардию и руководству автономного города. Министр обороны Испании Маргарита Роблес подтвердила факт передачи данных правоохранительным органам.

    Однако глава МВД Фернандо Гранде-Марласка опроверг заявления военного ведомства, отметив отсутствие разведывательных отчетов. Напомним, в конце июля десятки тысяч мигрантов проникли в Сеуту вплавь и вброд. Для обеспечения безопасности в городе Мадрид задействовал армию. По оценкам властей, большинство из 80 тыс. прибывших нелегалов уже вернулись в Марокко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко пересекли около 60 тыс. мигрантов.

    Масштабный миграционный кризис привел к гибели 67 человек.

    Позже подавляющее большинство нелегалов вернулось обратно на родину.

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    26 августа 2026, 10:41 • Новости дня
    Gasunie: Нидерланды не успеют заполнить газовые хранилища к зиме

    Gasunie сообщила о невозможности Нидерландов заполнить газовые хранилища к зиме

    Tекст: Мария Иванова

    Уровень запасов газа в нидерландских хранилищах опустился до 44%, что ставит под угрозу достижение плановых показателей к началу отопительного сезона.

    Газовые хранилища в Нидерландах заполнены лишь на 44%, что делает невозможным достижение целевого уровня к предстоящей зиме, передает РИА «Новости».

    «Хранилища газа в Нидерландах по состоянию на 24 августа были заполнены лишь на 44%», – сообщила газотранспортная компания Gasunie.

    Объемы запасов газа в стране начали снижаться после 2023 года. Для сравнения: в аналогичный период 2023 года хранилища были заполнены на 94%, в 2024 году показатель составил 88%, а годом ранее – 63%.

    Представитель Gasunie уточнил, что текущая ситуация не означает дефицита газа или угрозы поставкам этой зимой. Однако в случае сильных холодов или непредвиденных сбоев Нидерланды окажутся более уязвимыми.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа уровень заполненности подземных хранилищ газа в Нидерландах достиг рекордно низких показателей.

    Общие запасы топлива в европейских резервуарах опустились до минимальных значений за всю историю наблюдений.

    Российская компания «Газпром» предупредила об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой.

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