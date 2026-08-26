Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?0 комментариев
Форум «Патриоты России» в Тюмени объединил волонтеров со всей страны
В Тюмени завершился первый Всероссийский форум «Патриоты России»
Первый Всероссийский форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России» прошел в Тюмени, для участия в нем были поданы 1737 заявок от представителей 71 региона России и Республики Беларусь.
Президент Владимир Путин направил участникам первого Всероссийского форума волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России» гостям приветствие.
«Особо отмечу неустанное внимание, которое вы уделяете поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Вместе с товарищами и единомышленниками – помогаете нашим героям в лечении и реабилитации, в решении насущных юридических проблем, оказываете им содействие в открытии собственного дела, получении новой профессии, в трудоустройстве. И, конечно, все ваши проекты, ваш личный пример – служат воспитанию подрастающего поколения на незыблемых духовно-нравственных и патриотических ценностях», – говорится в телеграмме.
Полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога сообщил, что создаваемая волонтерами продукция дарит военнослужащим ощущение дома.
На уникальной выставке народного оборонного комплекса уральские инженеры продемонстрировали более 60 передовых изделий, включая новейший беспилотник «Упырь-К» с дальностью полета до 80 километров.
«Считаю, что форум прошёл успешно.Мы достигли всех поставленных целей. Уверен, что участники не только познакомились с опытом соседних регионов, но и заложили основу для дальнейшего сотрудничества. Ведь все мы работаем ради нашей общей Победы. Принято решение проводить форум «Патриоты России» ежегодно. Планируем приурочивать его ко Дню Государственного флага Российской Федерации», – подчеркнул Жога.
Кульминацией события стало вручение первой премии добровольцам, на которую поступило свыше 250 заявок из 41 региона. Награды получили патриотические проекты из Башкортостана, Якутии, Пермского края и других субъектов.
Форум решено сделать ежегодным и приурочить ко Дню государственного флага.