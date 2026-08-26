  • Новость часаЭксперт: Молодежь Тернополя бунтует против ТЦК от лица всех украинцев
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    Анна Долгарева Анна Долгарева Превзойдет ли Елена Зеленская мужа в кровожадности

    Не самозародились они, конечно, эти жены деятелей, отравлявших фосгеном несчастное постсоветское пространство. Есть, конечно, где-то этот конвейер, схема есть. И сейчас она снова обкатывается, и вот уж что дальше?

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Почему надо защищать пенсионера с ружьем и девочку со Смешариками

    На днях страну всколыхнули два очень разных, но одновременно очень похожих случая. В Волгоградской области штрафанули на 40 тыс. рублей пенсионера, пытавшегося сбить дрон, а в Тульской области местные власти пригрозили наказанием 12-летней девочке, нарисовавшей Смешариков на детской площадке.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов Вместо Канье Уэста лучше позвать артиста из Северной Кореи

    Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.

    24 комментария
    26 августа 2026, 11:58 • Новости дня

    Форум «Патриоты России» в Тюмени объединил волонтеров со всей страны

    В Тюмени завершился первый Всероссийский форум «Патриоты России»

    Tекст: Вера Басилая

    Первый Всероссийский форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России» прошел в Тюмени, для участия в нем были поданы 1737 заявок от представителей 71 региона России и Республики Беларусь.

    Президент Владимир Путин направил участникам первого Всероссийского форума волонтеров и гражданских активистов «Патриоты России» гостям приветствие.

    «Особо отмечу неустанное внимание, которое вы уделяете поддержке участников и ветеранов специальной военной операции, их родных и близких. Вместе с товарищами и единомышленниками – помогаете нашим героям в лечении и реабилитации, в решении насущных юридических проблем, оказываете им содействие в открытии собственного дела, получении новой профессии, в трудоустройстве. И, конечно, все ваши проекты, ваш личный пример – служат воспитанию подрастающего поколения на незыблемых духовно-нравственных и патриотических ценностях», – говорится в телеграмме.

    Полпред президента в Уральском федеральном округе Артём Жога сообщил, что создаваемая волонтерами продукция дарит военнослужащим ощущение дома.

    На уникальной выставке народного оборонного комплекса уральские инженеры продемонстрировали более 60 передовых изделий, включая новейший беспилотник «Упырь-К» с дальностью полета до 80 километров.

    «Считаю, что форум прошёл успешно.Мы достигли всех поставленных целей. Уверен, что участники не только познакомились с опытом соседних регионов, но и заложили основу для дальнейшего сотрудничества. Ведь все мы работаем ради нашей общей Победы. Принято решение проводить форум «Патриоты России» ежегодно. Планируем приурочивать его ко Дню Государственного флага Российской Федерации», – подчеркнул Жога.

    Кульминацией события стало вручение первой премии добровольцам, на которую поступило свыше 250 заявок из 41 региона. Награды получили патриотические проекты из Башкортостана, Якутии, Пермского края и других субъектов.

    Форум решено сделать ежегодным и приурочить ко Дню государственного флага.

    25 августа 2026, 16:10 • Новости дня
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия на две недели опередила планировавшееся на 8 марта 2022 года вторжение ВСУ на свою территорию, сообщил советник президента России Антон Кобяков в преддверии Восточного экономического форума.

    «Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года», – отметил Кобяков. По его словам, противник хотел преподнести войну как «подарок» на женский праздник, передает ТАСС.

    Советник президента добавил, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим решение об учреждении ВЭФ в 2015 году оказалось абсолютно верным, несмотря на отсутствие в тот момент жестких санкций и ощущения неизбежности конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о планах украинских войск напасть на Донбасс в марте 2022 года.

    Президент Владимир Путин отмечал использование Западом Минских соглашений для подготовки Киева к боевым действиям.

    Советник главы государства Антон Кобяков обещал навсегда пресечь западные военные авантюры.

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    25 августа 2026, 19:12 • Новости дня
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    Медведев назвал президента Финляндии «реальным дебилом»
    @ Antti Aimo-Koivisto/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев резко раскритиковал президента Финляндии Александера Стубба, комментируя его высказывания о возможности нанесения ударов по российской инфраструктуре.

    Поводом для резкой критики послужило заявление финского лидера о том, что атаки Украины на объекты российского маркетплейса Wildberries являются разумной военной стратегией.

    «Все-таки президент Финляндии реальный дебил. Он говорит о поражении России через удары по маркетплейсу Wildberries. Уровень профессиональной подготовки ниже плинтуса», – написал Медведев в своем канале в Max.

    По словам замглавы Совбеза, Стубб не изменился с тех времен, когда возглавлял финское Министерство иностранных дел.

    «Впрочем, он был таким ещt тогда, когда работал главой финского МИД. Хорошо его помню. Ничего не изменилось. То же лицо, тот же интеллект…» – добавил Медведев.

    Напомним, финский лидер назвал удары по складам маркетплейса способом принуждения России к переговорам.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник обвинил политика в оправдании военных преступлений Киева.

    Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин увидел в этих призывах попытку срыва мирных инициатив.

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    25 августа 2026, 17:15 • Видео
    «Альтернатива для Германии» покусилась на основы

    В преддверии сентябрьских выборов в парламенты трех земель ФРГ руководство партии «Альтернатива для Германии» пообещало вывести страну из Шенгенской зоны. Это беспрецедентное для Германии предложение и серьезный козырь, но применять его рискованно.

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    26 августа 2026, 06:49 • Новости дня
    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву

    Песков: Визит главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву связан с контактами спецслужб

    Песков раскрыл цель визита главы ЦРУ Рэтклиффа в Москву
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Директор ЦРУ США Джон Рэтклифф посетил Москву для обсуждения вопросов, связанных с контактами между спецслужбами, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков заявил Washington Post, что речь идет об «установлении контактов между спецслужбами». Издание пишет, что Песков не предоставил какие-либо дополнительные подробности.

    «Нет. Встречи с президентом не было», – сказал Песков в комментарии RTVI, отвечая на соответствующий вопрос, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор ЦРУ прибыл в Москву на военно-транспортном самолете во Внуково.

    Позднее американский военно-транспортный самолет покинул Москву.

    Ранее Песков подтвердил сохранение отдельных контактов между спецслужбами России и США.

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    25 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Медведев: При поддержке «Единой России» обновят более 17 тысяч отделений почты

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правительство направит пять млрд рублей на ежегодную модернизацию сельских почтовых отделений в рамках совместной инициативы с партией «Единая Россия», сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

    Это решение принято по инициативе партии в рамках исполнения поручения президента, сообщается на сайте «Единой России».

    «В целом, задачу по модернизации сельских отделений мы решаем достаточно давно – и в рамках ряда поручений Главы государства. В рамках Народной программы, напомню, с 2021 года приведено в порядок около 3,5 тыс. отделений», – заявил Медведев.

    Руководитель партийной фракции в Госдуме Владимир Васильев отметил успешный опыт ремонта социальных объектов, который теперь применяется для почты. Он привел в пример отделение в Тверской области, построенное за 30 дней с двукратной экономией. По его словам, выделенные средства позволят быстрее и дешевле модернизировать более 17 тыс. сельских отделений.

    Гендиректор АО «Почта России» Михаил Волков подчеркнул социальную значимость компании. Он добавил, что почта работает на всей территории страны, обеспечивая географическое равенство для всех граждан независимо от рентабельности территорий.

    Напомним, правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект для модернизации сервисов «Почты России».

    Депутаты одобрили данный документ о мерах поддержки предприятия в первом чтении.

    Позже вице-премьер Дмитрий Григоренко анонсировал разработку второго пакета помощи почтовому оператору.

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    25 августа 2026, 17:35 • Новости дня
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    На приземлившемся во Внуково самолете в Москву прибыл директор ЦРУ Рэтклифф
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф прибыл в Россию для проведения встреч в Москве. Об этом со ссылкой на источники сообщает CBS News.

    О прибытии Рэтклиффа в Россию сообщила журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс в своем блоге в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    По ее данным, Рэтклифф прилетел в Россию на борту военно-транспортного самолета C-17. В Москве у главы ЦРУ запланированы встречи, однако их содержание и состав участников пока не раскрываются.

    Рэдклифф возглавляет ЦРУ с января 2025 года.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Дмитрий Песков в мае подтвердил наличие контактов между спецслужбами Москвы и Вашингтона. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин допустил проведение личной встречи с Джоном Рэтклиффом. Ранее руководители двух ведомств договорились о регулярном взаимодействии для снижения конфронтации.

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    25 августа 2026, 20:45 • Новости дня
    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном

    Пентагон: Число пострадавших военных США в конфликте с Ираном достигло 776

    Пентагон раскрыл потери американской армии в конфликте с Ираном
    @ U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Потери вооруженных сил США в ходе противостояния с Ираном приблизились к 800 военнослужащим с учетом новой серии ударов, сообщил Пентагон.

    Общее количество американских военнослужащих, погибших или получивших ранения в ходе конфликта с Ираном, достигло 776 человек, передает РИА «Новости». Такие данные содержатся в официальных отчетах Пентагона.

    По состоянию на 24 августа 2026 года, когда статистика обновлялась в последний раз, в ходе операции «Эпическая ярость» пострадало 417 военнослужащих, а погибло 14. Власти США заявляли, что эта операция завершилась 5 мая.

    С начала новой серии ударов США 7 июля количество пострадавших американских военных составило 341, а погибших – четыре. На этом фоне издание Intercept сообщает, что военное ведомство начало тайно обращаться за услугами по оказанию помощи при несчастных случаях и погребению погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля Дональд Трамп заявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном. В конце того же месяца американские СМИ оценили количество пострадавших в ходе конфликта военнослужащих США в 624 человека.

    В середине августа журналисты узнали о потере американскими военными 45 ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

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    25 августа 2026, 12:26 • Новости дня
    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве

    Военно-транспортный самолет США прибыл в Москву с базы под Вашингтоном

    Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве
    @ Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III совершил посадку в московском аэропорту, прибыв транзитным рейсом из Латвии.

    Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в Москве около 10:00 мск, передает ТАСС.

    Согласно данным онлайн-систем мониторинга авиатрафика, воздушное судно вылетело с американской военной базы Эндрюс, расположенной под Вашингтоном.

    Маршрут борта пролегал транзитом через Латвию. Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза подтвердил, что самолет вылетел из Риги в направлении российской территории.

    «Борт проследовал в сторону государственной границы с Россией», – сказал собеседник агентства. Также отмечается, что перед прибытием в Латвию самолет совершил посадку в аэропорту Чарльстона.

    Напомним, СМИ анонсировали скорый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.

    Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности президента России выслушать предложения американских посланников.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно назвать точную дату приезда делегации.

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    25 августа 2026, 15:05 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
    В ДНР ликвидировали готовившего провокацию на ЗАЭС полковника ВСУ
    @ Dmitry Grigoriev/Argumenty I Fakty/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В Донецкой народной республике уничтожен высокопоставленный украинский офицер, чье подразделение готовило диверсию на Запорожской атомной электростанции четыре года назад.

    В Донецкой народной республике ликвидирован заместитель командира 704-й бригады войск радиационной, химической и биологической защиты ВСУ полковник Константин Змунчило, передает ТАСС.

    «Заместитель командира 704-й бригады РХБЗ (войсковая часть A0807) полковник Змунчило Константин Евгеньевич (04.09.1981 г. р.) ликвидирован в ДНР», – сообщил источник агентства в силовых структурах.

    По данным источника, подразделение полковника действовало на красноармейском направлении. В 2022 году эта бригада планировала осуществить провокацию на Запорожской атомной электростанции, однако российские силовики своевременно раскрыли намерения украинских боевиков и предотвратили инцидент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года украинский беспилотник атаковал здание машинного зала шестого энергоблока Запорожской АЭС.

    Ранее Министерство обороны России предупредило о подготовке Киевом провокации с ядерным топливом.

    Общественный деятель Владимир Рогов заявил об участии британских спецслужб в разработке планов по захвату станции.

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    25 августа 2026, 18:55 • Новости дня
    Bloomberg: Модные бренды перестали выпускать одежду больших размеров из-за «Оземпика»
    Bloomberg: Модные бренды перестали выпускать одежду больших размеров из-за «Оземпика»
    @ Zuma/ТАСС

    Крупные ретейлеры начали сокращать ассортимент одежды больших размеров после нескольких лет расширения размерных линеек. Одной из возможных причин эксперты называют стремительный рост популярности препаратов для снижения веса класса GLP-1, включая Ozempic и Wegovy.

    Крупные торговые сети отменяют планы по расширению размерных сеток, передает Bloomberg. Изменения заметила британская блогер Стефани Йебоа. По ее словам, сначала она стала обращать внимание на то, что друзья и знакомые худеют, а популярные в соцсетях инфлюенсеры становятся заметно стройнее. Позже Йебоа столкнулась с проблемой лично: она больше не смогла найти привычную одежду большого размера. На сайте одного из магазинов исчез специальный раздел plus-size, а в другом ей сообщили, что понравившаяся модель просто не выпускается в ее размере.

    «Я подумала: хорошо, происходит что-то зловещее», – рассказала Йебоа Bloomberg. По ее словам, сокращение ассортимента сначала может затрагивать отдельные модели, а затем распространиться на всю размерную линейку.

    Одним из наиболее заметных примеров стал H&M. В начале 2023 года компания объявляла о расширении женского ассортимента до размера 4XL в интернет-магазине в США, однако впоследствии отказалась от размеров 3XL и 4XL. В компании объяснили решение снижением спроса. Сокращение количества моделей больших размеров также фиксируется у Aritzia, Mango и Zara, согласно данным аналитической платформы Edited.

    Эксперты связывают происходящее не только с коммерческой оптимизацией. По данным PwC, около 21% американских домохозяйств имеют хотя бы одного пользователя препаратов класса GLP-1. В Великобритании показатель составляет около 9% и, как ожидается, продолжит расти. По словам аналитика Accenture Эндрю Карлайла, размерная структура спроса на одежду сейчас меняется очень быстро.

    Популярность препаратов для похудения уже влияет на другие отрасли. Супермаркеты расширяют ассортимент товаров для людей, стремящихся снизить вес, рестораны предлагают уменьшенные порции, а производители добавок выпускают продукты, ориентированные на возможные побочные эффекты таких препаратов.

    В модной индустрии компании при этом не спешат открыто связывать сокращение размеров с распространением GLP-1. Аналитик GlobalData Эллиот Рикерби считает, что публичное объяснение решений «оптимизацией бизнеса» выглядит для брендов лучше, чем признание влияния препаратов для похудения.

    Для магазинов сокращение больших размеров действительно может быть экономически выгодным. Такая одежда обычно продается медленнее и обходится дороже в производстве из-за большего расхода ткани. По словам основательницы британского магазина Manners London Салли Маннерс, производство вещи размера XL может стоить до 60% дороже, чем аналогичного изделия размера XS.

    Одновременно испытывают трудности и специализированные магазины plus-size. Американская сеть Torrid, ориентированная на женщин больших размеров, в прошлом году объявила о закрытии более 170 магазинов – примерно трети своей торговой сети. Продажи сопоставимых магазинов за последний финансовый год снизились на 7%.

    У другого американского продавца одежды больших размеров, Destination XL, сопоставимые продажи в 2025 финансовом году упали на 8%. Руководство компании оценивает долю клиентов, принимающих препараты для похудения, примерно в четверть. По данным компании, многие из них откладывают покупку одежды, пока их размеры меняются.

    В то же время сокращение предложения в обычных магазинах может способствовать росту онлайн-торговли. Йебоа отмечает, что одежду больших размеров по-прежнему можно найти на специализированных сайтах, однако часть покупателей вместо этого обращается к брендам быстрой моды, которые предлагают широкий размерный ряд.

    По мнению экспертов, ставка на продолжающееся снижение среднего размера покупателей может оказаться недальновидной. Инфлюенсер Кэти Стурино, сама использовавшая препараты GLP-1, отмечает, что люди могут прекращать прием лекарств или снова набирать вес. Поэтому нынешнее падение спроса на большие размеры может оказаться временным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские аптеки отметили трехкратный рост спроса на отечественные аналоги препаратов для снижения веса. В Нидерландах специалисты зафиксировали резкий всплеск отравлений инъекционными средствами для похудения. Британское агентство по регулированию лекарственных средств опубликовало данные о сотне летальных исходов на фоне приема подобных медикаментов.

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    25 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    Суд конфисковал Porsche Cayenne у «Миссис Россия» Дремлюгиной за пьяную езду
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Победительница конкурса красоты «Миссис Россия – 2010» Вероника Дремлюгина лишилась дорогостоящего кроссовера и получила 350 часов обязательных работ после повторного вождения в нетрезвом виде на подмосковной трассе.

    Инцидент произошел в марте текущего года, передает РИА «Новости». Дремлюгина, ранее уже наказанная за пьяную езду, снова села за руль нетрезвой и устроила аварию на 29-м километре автодороги М-9 «Балтия».

    Женщину признали виновной по уголовной статье. «Суд приговорил виновную к наказанию в виде обязательных работ сроком на 350 часов с лишением права управления транспортными средствами сроком на два года шесть месяцев. Также суд конфисковал в доход государства автомобиль Porsche Cayenne», – заявили в областной прокуратуре.

    В надзорном ведомстве уточнили, что вынесенный судебный приговор пока не вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Генпрокуратура изъяла у нетрезвых водителей более 33 тыс. транспортных средств.

    Третий кассационный суд разрешил конфискацию автомобилей за повторную пьяную езду вне зависимости от доходов нарушителя.

    В августе прошлого года суд конфисковал внедорожник Porsche Cayenne у устроившей смертельное ДТП пьяной москвички.

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    25 августа 2026, 14:34 • Новости дня
    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах

    NYT сообщила о вынужденном простое западных танков ВСУ из-за угрозы БПЛА

    NYT: Западные танки на Украине собирают паутину в лесах
    @ Nicolas Armer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Западная бронетехника вооруженных сил Украины простаивает в лесных укрытиях из-за невозможности эффективно противостоять недорогим дронам на линии соприкосновения, пишет New York Times.

    Украинская армия практически перестала использовать предоставленные западными странами танки, передает РИА «Новости».

    Бронетехника вынужденно простаивает в лесных укрытиях из-за высокой уязвимости перед беспилотными летательными аппаратами, которые сейчас доминируют на поле боя.

    «Когда-то самые востребованные Украиной западные вооружения, танки теперь по большей части простаивают, укрытые в лесах и собирающие паутину», – отмечает The New York Times. Издание уточняет, что речь идет о 33-й отдельной механизированной бригаде, изначально созданной специально под западную бронетехнику.

    Танковый батальон этой бригады перестал получать боевые задачи. По словам одного из украинских военных, применять машины можно лишь в плохую погоду, когда использование дронов затруднено. Ранее издание Mundo сообщало, что значительная часть украинской бронетехники уничтожена, а оставшиеся экипажи переводят в пехоту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте 2025 года украинские войска потеряли больше половины переданных Соединенными Штатами танков Abrams.

    Депутат Верховной рады Максим Бужанский подтвердил отвод оставшейся американской бронетехники с первой линии из-за уязвимости перед российскими беспилотниками.

    Источник в украинской разведке заявил о нулевой пользе немецких машин Leopard на фронте.

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    25 августа 2026, 14:19 • Новости дня
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    Минобороны показало кадры поражения места запуска ракеты ВСУ «Фламинго»
    @ Минобороны России

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны фразой «Тушите свет, и так ярко» прокомментировало удар по месту запуска ракет ВСУ «Фламинго».

    Российские военные успешно ликвидировали позицию противника в Харьковской области, передает Минобороны.

    Целью атаки стало место подготовки и запуска украинской крылатой ракеты «Фламинго» в районе населенного пункта Федоровка.

    Для выполнения задачи применялись расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Кроме того, в операции были задействованы беспилотные летательные аппараты «Герань-4 сикер», которые обеспечили ювелирную точность поражения объекта Вооруженных сил Украины.

    «Тушите свет, и так ярко!» – прокомментировали в Минобороны удара кадры по месту запуска «Фламинго».

    В начале августа российские войска поразили киевское предприятие по производству крылатых ракет «Фламинго».

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию военной промышленности (ВПК), а также месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

    Курские добровольцы сбили летевшую на сверхмалой высоте украинскую ракету «Фламинго» из пулемета.

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    25 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева

    Экс-министр обороны Федоров: Украина постепенно проигрывает России

    Экс-министр обороны Украины признал постепенное поражение Киева
    @ Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров констатировал постепенное поражение Киева в конфликте с Россией.

    «Похоже, что мы постепенно, медленно проигрываем», – признался Федоров в беседе с журналистами агентства Reuters, передает РИА «Новости».

    По словам экс-министра, страна столкнулась с множеством нерешенных проблем. Среди главных трудностей он выделил высокий уровень коррупции и процветающее кумовство. Кроме того, Федоров указал на отсутствие единой стратегии ведения боевых действий и неспособность украинского руководства внедрять новые подходы.

    В июле Михаил Федоров покинул пост министра обороны Украины по указу Зеленского. Позже бывший глава военного ведомства заявил о системном кризисе управления в стране.

    На прошлой неделе экс-министр обвинил администрацию Владимира Зеленского в коррупции.

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    25 августа 2026, 19:09 • Новости дня
    Грузинские радикалы выехали на границу протестовать против туристов из России

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Представители радикально оппозиционного саакашвилевского «Единого национального движения» во вторник направились на границу с Россией опротестовать туристические потоки, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «КПП «Верхний Ларс» стал воротами для российского доминирования в Грузии. Граждане России приезжают не только как туристы, они покупают в Грузии жилье, занимаются бизнесом. Все это опасно для государственности Грузии», – заявил на границе журналистам председатель совета партии Ираклий Павленишвили.

    По его словам, якобы «русские массово получают гражданство Грузии». Оппозиционер призвал «демонтировать режим (правящей) «Грузинской мечты», иначе Грузия будет в проигрышном положении».

    Грузинские официальные лица не видят ничего необычного в притоке туристов в конце августа.

    За минувшие семь дней российско-грузинскую границу через КПП «Верхний Ларс» пересекли более 113 тыс. граждан и свыше 33 тыс. автомобилей на фоне пика туристического сезона, сообщили в пресс-службе руководителя Северной Осетии.

    Правительство России работает над совершенствованием пропуска через границу и внедрением новых технологий, сообщал ранее премьер-министр Михаил Мишустин. Он отмечал, что на КПП «Верхний Ларс» уже успешно применили цифровую систему электронной очереди. Между тем граждане России лидируют в списке посетивших Грузию в первом полугодии иностранных туристов с показателем 610 тыс. 825 человек, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    На втором месте – граждане Турции (525 тыс. 380 человек), на третьем – Армении (360 тыс. 050 человек).

    Комментарии (5)
    25 августа 2026, 14:57 • Новости дня
    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково

    Кадры приземления американского военного самолета во Внуково появились в Сети

    Появились кадры приземления американского военного самолета во Внуково
    @ M10S/Thenews2/Zuma/Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Кадры прибытия военно-транспортного самолета ВВС США Boeing C-17 Globemaster III в Москву распространились в интернете.

    Кадры прибытия борта военно-воздушных сил Соединенных Штатов в российскую столицу распространились в интернете, передает «Газета.Ru».

    Военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III с бортовым номером RCH4555 совершил посадку 25 августа.

    Предполагаемой целью визита американского воздушного судна называется предстоящий обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами.

    Ранее сообщалось, что американский военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III прибыл в московский аэропорт транзитным рейсом из Латвии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что не располагает информацией о прибытии транспортного самолета военно-воздушных сил США в Москву, планов переговоров с членами американской администрации в ближайшие дни нет.

    Комментарии (6)
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