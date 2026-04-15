Продажи российских аналогов «Оземпика» выросли втрое в 2026 году

Tекст: Денис Тельманов

Продажи российских аналогов препарата «Оземпик» для лечения диабета и снижения веса выросли в 3,3 раза в первом квартале 2026 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный знак».

За январь-март 2026 года отечественные препараты на основе семаглутида и тирзепатида реализовали на сумму 16,9 млрд рублей, тогда как за аналогичный период прошлого года продажи составили 5,1 млрд рублей.

В количественном выражении также наблюдается значительный рост: с 942 тыс. упаковок в первом квартале 2025 года до 2,76 млн упаковок в этом году.

Сейчас выпуском этих лекарств на российском рынке занимаются компании «Промомед», «Герофарм», «ПСК Фарма», «Фармсинтез» и «Фармстандарт».

Эксперты ЦРПТ отмечают, что увеличился спрос и на препараты от облысения с действующими веществами миноксидил и финастерид: за три месяца текущего года реализовали 588 тыс. упаковок на 549,1 млн рублей, что на 7,8% и 24% больше по количеству и сумме соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса ВОЗ в России Батыр Бердыклычев заявил о признании препарата «Оземпик» важной частью терапии ожирения при условии комплексного подхода и соблюдении мер безопасности.

Российские аптеки отметили трехкратный рост спроса на отечественные аналоги «Оземпика» для снижения веса и лечения диабета, что привело к рекордным показателям выручки.

