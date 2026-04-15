Гладков сообщил о четырех раненых при атаке дронов ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атак украинских беспилотников, передает РИА «Новости». В селе Маломихайловка FPV-дрон полностью уничтожил легковой автомобиль, а в самом Шебекино под удар попал частный дом.

«Шебекинский и Белгородский округа – под ударами ВСУ. Ранены четыре мирных жителя. В Шебекинском округе в селе Маломихайловка FPV-дрон ударил по легковому автомобилю», – написал глава региона.

«Ранены трое мужчин, из них один – в тяжелом состоянии с травматическими ампутациями руки и ноги. У еще двух пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног», – уточнил губернатор.

В результате попадания дрона по жилому дому в Шебекино пострадала женщина. Она получила баротравму и множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, спины и плеча. Скорая доставляет пациентку в Шебекинскую ЦРБ, где врачи уже оказывают помощь остальным раненым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекино и селе Головчино при атаке дронов ВСУ пострадали 12 человек.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа в результате удара беспилотника по автомобилю погиб мужчина.

В поселке Шамино украинские дроны атаковали машину скорой помощи.