Дроны ВСУ атаковали скорую помощь в Белгородской области

Три медика и двое мужчин пострадали при атаках дронов ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

В Белгородской области в результате атак украинских дронов были ранены два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам губернатора, в поселке Шамино один из мужчин получил баротравму после атаки беспилотника на частный дом. Медики оказали пострадавшему помощь на месте, однако он отказался от госпитализации. В этот момент несколько FPV-дронов снова атаковали, на этот раз целью стали пожарные и медики.

Гладков отметил, что один аппарат удалось сбить, второй уничтожили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате взрыва рядом с машиной скорой помощи врач, фельдшер и водитель получили баротравмы. Все они будут направлены на лечение в областную клиническую больницу.

Также в Шебекино был подавлен еще один дрон, который сдетонировал в воздухе. Пострадавший в этом случае мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочным ранением бедра – его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

Напомним, три беспилотника самолетного типа были сбиты дежурными средствами ПВО на территории Белгородской и Курской областей в утренние часы.