  • Новость часаПесков: Российская делегация в четверг прибудет в Стамбул для переговоров
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    Путин прокомментировал европейские санкции пословицей про яму
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    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Иллюзия быстрых решений – золотой стандарт трампизма

    Указ Трампа о ценах на лекарства в США является идеальной репрезентацией его политического стиля, сводящегося к формуле громкое провозглашение радикальных изменений при тщательном избегании механизмов, которые могли бы их обеспечить.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Сделать джинсы снова великими уже не получится

    Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.

    10 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Евробюрократия держит антиамериканский фронт, но трещит изнутри

    Европейский истеблишмент строит стену между Россией и Европой, никак не считаясь при этом ни с планами Трампа, ни с волей своих собственных народов. Главный инструмент – старый добрый административный ресурс. Но его может просто-напросто не хватить.

    2 комментария
    13 мая 2025, 21:17 • Новости дня

    Дроны ВСУ атаковали скорую помощь в Белгородской области

    Три медика и двое мужчин пострадали при атаках дронов ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять человек получили травмы, в том числе сотрудники скорой помощи, в Шебекинском округе и Шебекино после ударов украинских беспилотников.

    В Белгородской области в результате атак украинских дронов были ранены два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи, об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По словам губернатора, в поселке Шамино один из мужчин получил баротравму после атаки беспилотника на частный дом. Медики оказали пострадавшему помощь на месте, однако он отказался от госпитализации. В этот момент несколько FPV-дронов снова атаковали, на этот раз целью стали пожарные и медики.

    Гладков отметил, что один аппарат удалось сбить, второй уничтожили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. В результате взрыва рядом с машиной скорой помощи врач, фельдшер и водитель получили баротравмы. Все они будут направлены на лечение в областную клиническую больницу.

    Также в Шебекино был подавлен еще один дрон, который сдетонировал в воздухе. Пострадавший в этом случае мужчина самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочным ранением бедра – его переведут в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Напомним, три беспилотника самолетного типа были сбиты дежурными средствами ПВО на территории Белгородской и Курской областей в утренние часы.

    13 мая 2025, 09:18 • Новости дня
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    Уиткофф заявил об «ультиматуме» Трампа России и Украине
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в ультимативной форме настаивает на немедленных прямых переговорах между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из процесса, если диалога не будет, заявил спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф.

    По словам Уиткоффа, президент США в ультимативной форме требует проведения прямых переговоров между Россией и Украиной, передает ТАСС.

    Спецпосланник американского лидера отметил, что в случае отсутствия прямого контакта между сторонами, если переговоры не состоятся быстро, Вашингтон может выйти из переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине.

    Уиткофф добавил: Трамп считает, что США «должны дистанцироваться от этого конфликта, что бы это ни значило, и просто не вмешиваться в него». Также он заявил, что США хотят выступить посредниками, но не являются стороной войны и заинтересованы в прекращении огня и насилия.

    Президент США Дональд Трамп настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая. Трамп также допустил свое личное участие в вероятных переговорах в Стамбуле.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    Ранее президент России Владимир Путин предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая без предварительных условий.

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    13 мая 2025, 13:12 • Новости дня
    Российские войска освободили Миролюбовку в ДНР
    Российские войска освободили Миролюбовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Действиями подразделений группировки «Центр» была освобождена Миролюбовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, двух штурмовых бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Александрополя, Новоалександровки, Ульяновки, Новооленовки, Новой Полтавки, Петровского, Димитрова, Красноармейска и Новосергеевки (ДНР), сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 470 военнослужащих, семь бронемашин, включая два американских бронеавтомобиля HMMWV, и артиллерийское орудие.

    В то же время подразделения группировки «Север» нанесли поражение скоплениям живой силы и техники механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Атинского, Рыжевки, Павловки и Бессаловки Сумской области.

    При этом потери ВСУ составили свыше 195 военнослужащих, три танка, семь орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены две станции РЭБ.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Моначиновки, Нечволодовки, Купянска Харьковской области, Кировска, Редкодуба и Ямполя ДНР, отчитались в Минобороны.

    ВСУ при этом потеряли более 210 военнослужащих, танк, три бронемашины, из них два американских бронеавтомобиля HMMWV, и два артиллерийских орудия. Уничтожены два склада с боеприпасами.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ рядом с Северском, Серебрянкой, Константиновкой, Плещеевкой, Ильиновкой, Иванопольем, Зарем и Часовым Яром ДНР.

    При этом противник потерял более 290 военнослужащих, пять бронемашин и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ и два склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Воскресенки, Алексеевки, Богатыря, Комара и Вольного Поля ДНР.

    ВСУ при этом потеряли более 160 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожена станция РЭБ.

    А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, двух бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Степового, Лукьяновского Запорожской области, Понятовки, Токаревки и Садового Херсонской области.

    Уничтожены более 50 военнослужащих и склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Котляровку в ДНР.

    За прошлую неделю освободили три населенных пункта в ДНР. В частности, ВС России до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР, а 7 мая – Липовое в ДНР.

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    13 мая 2025, 18:10 • Видео
    Зеленский поссорился с Китаем

    Владимир Зеленский в очередной раз задействовал то, что называют «криворожской школой дипломатии», и нашел повод поссориться с Китаем. Этот повод – юбилей Великой Победы 1945 года.

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    13 мая 2025, 07:29 • Новости дня
    ВСУ потеряли резервы у Беловод, Локни и Водолаг

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районах сел Беловоды, Локня и Водолага Сумской области украинские части столкнулись с серьезными потерями при попытках удержать позиции.

    Подразделения ВСУ несут серьезные потери в районах Беловод, Локни, Водолаг Сумской области, передает ТАСС. По информации российских силовых структур, бойцы группировки «Север» продолжают наступательные действия по формированию полосы безопасности на севере Сумского района.

    Активные бои ведутся сразу в нескольких селах. Противник теряет значительное число личного состава и техники, однако продолжает отправлять резервы, пытаясь удержать позиции. В начале мая российские военнослужащие уничтожили очередное подразделение Чопского пограничного отряда, действовавшего совместно с 5-м погранотрядом ВСУ.

    Новые украинские подразделения регулярно пытаются контратаковать, но при первых значительных потерях отходят к обороне. Кроме того, в районе Бессаловки была обнаружена и уничтожена большая часть группы солдат ВСУ, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на сумском направлении, но были отбиты. Артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ в этом районе. Ракетный удар уничтожил радиолокационную станцию ВСУ в Сумской области.

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    13 мая 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин отметил, что на Украине людей насильно мобилизуют, тогда как в российскую армию вступают по собственному желанию.

    Путин на встрече с руководством «Деловой России» акцентировал различие подходов к комплектованию армий на Украине и в России. «Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас ребята идут сами», – заявил президент, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что в российскую армию приходят добровольцы, в то время как киевский режим применяет насильственные меры для набора рекрутов.

    Ранее сообщалось, что в территориальном центре комплектования в Харькове 9 мая избили бывшего военного. В ТЦК заявили, что «конфликт возник в результате взаимного недопонимания».

    3 мая в Луцке сотрудники военкомата силой посадили курьера службы доставки в микроавтобус, оставив его велосипед на улице.

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    13 мая 2025, 18:29 • Новости дня
    Эксперт: За три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию

    Политолог Скачко: Люди на Украине видят, как окружение Зеленского наживается на войне

    Эксперт: За три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию
    @ REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Граждане Украины за три года прошли путь от вспышки патриотизма до нежелания воевать, а граждане России, наоборот, все лучше понимают причины СВО. Поэтому у нас растет число добровольцев, а на Украине провалились такие явления, как «земобилизация» и «бусификация». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Владимир Скачко. Ранее президент Владимир Путин отметил разницу между принудительной мобилизацией на Украине и добровольцами в России.

    «В России растет чисто добровольцев, а на Украине провалились даже такие явления, как «земобилизация» и «бусификация», потому что у людей по обе стороны фронта разные мотивации, материальное обеспечение и понимание перспектив победы», – сказал политолог Владимир Скачко, обозреватель портала «Украина.ру».

    «За последние три года Украина прошла путь от вспышки примитивного патриотизма к унынию и нежеланию воевать, в то время как граждане России стали гораздо лучше и глубже понимать причины СВО», – уточнил собеседник.

    «Кроме того, в случае с Украиной свою роль сыграли абсолютная недееспособность, жадность и лживость местных властей. Люди видят, как окружение Зеленского наживается на войне. Упадническим настроениям способствуют и серые финансовые схемы в украинской армии: мобилизованных обманывают, их деньги «прокручивают», а погибших записывают в пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации их близким. Отсюда и провалы», – заключил Скачко.

    Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России» рассказал о принципиальной разнице в пополнении вооруженных сил в России и на Украине.

    «Хочу обратить внимание вот на что: если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией – людей, как собак, вылавливают на улице, то у нас-то ребята идут добровольно, сами идут. У нас набор, вы знаете: там 30 тыс. человек они сейчас вылавливают, а у нас по 50-60 тысяч в месяц сами приходят ребята, из ваших трудовых коллективов в том числе», – сказал он.

    В свою очередь депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что стоимость получения освобождения от мобилизации в Киеве оценивается в 5 тыс. долларов по установленной для всех ТЦК таксе. Сами же украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию.

    При этом в украинском Генштабе заявили, что сотрудники ТЦК (в народе – «людоловы») без боевого опыта будут отправлены на фронт. Они пойдут в «мясные штурмы» в компании людей, которых они отлавливали на улицах украинских городов.

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    13 мая 2025, 05:37 • Новости дня
    Госдеп США сообщил о переговорах Рубио по урегулированию на Украине

    Рубио обсудил с ЕС и Украиной шаги к перемирию и миру

    Госдеп США сообщил о переговорах Рубио по урегулированию на Украине
    @ IMAGO/Francis Chung/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США провел переговоры с дипломатами ЕС и Украины, где обсуждались возможные действия для прекращения огня и достижения мира на Украине.

    Переговоры между Марко Рубио и европейскими коллегами состоялись, сообщает ТАСС. Госсекретарь США обсудил с главой дипломатии ЕС Каей Каллас и министрами иностранных дел Британии, Германии, Польши, Франции, а также Украины, новые шаги по прекращению огня и урегулированию конфликта на Украине.

    В заявлении Госдепартамента отмечается, что обсуждение коснулось дальнейших усилий по установлению мира на Украине. «Стороны обсудили дальнейшие шаги на пути к прекращению огня и миру на Украине», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий. Он предложил начать диалог 15 мая в Стамбуле. По словам российского лидера, Москва объявляла о перемириях, однако киевские власти неоднократно их нарушали, в том числе в недавний трехдневный период на юбилей Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал отказ от ультимативных требований со стороны Киева ключевым условием успеха будущих переговоров в Стамбуле.

    Госсекретарь США выразил признательность турецкому министру за помощь в подготовке возможных прямых контактов Москвы и Киева и отметил прием в Турции.

    Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели вопросы, связанные с проведением переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

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    13 мая 2025, 09:33 • Новости дня
    Украинский пленный спасся после обращения товарища к российским военным

    Пленный ВСУ выжил благодаря просьбе товарища о помощи российским военным

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский военнослужащий из района Ковалевки в ЛНР смог выжить в плену после того, как его товарищ обратился к российским военным за помощью.

    Военнослужащий ВСУ Александр Бродовей сообщил, что оказался в плену в районе Ковалевки в ЛНР и выжил лишь благодаря товарищу, который обратился за помощью к российским военным, передает РИА «Новости».

    «Нас с Ковалевки направили на позицию, там я узнал, что мой товарищ связался с русскими и попросил помощи. А я его попросил, чтобы он меня не бросил. Нас направили к русской границе, там начался обстрел, и благодаря своему товарищу я выжил», – рассказал Бродовей Минобороны.

    Военнослужащий пояснил, что во время внезапного обстрела украинским военным предложили сдаться, и они сразу приняли это решение. Пленный выразил благодарность российским солдатам за то, что остался жив. Также Бродовей обратился к другим военным ВСУ с призывом сдаваться, заверив, что «все будет хорошо».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский пленный назвал 9 Мая общим праздником. Пленный также рассказал о попадании своих сослуживцев под дружественный огонь.

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    12 мая 2025, 22:20 • Новости дня
    Лавров и Фидан обсудили переговоры по Украине в Стамбуле

    Министры иностранных дел России и Турции обсудили переговорную инициативу Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, в ходе которого рассмотрели вопросы, связанные с проведением переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Министры иностранных дел России и Турции обсуждали инициативу по украинскому урегулированию, сообщает ТАСС. Согласно заявлению МИД РФ, главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы, связанные с инициативой президента России Владимира Путина о начале прямых переговоров 15 мая в Стамбуле.

    В ведомстве подчеркнули: «Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы, связанные с инициативой президента Российской Федерации Владимира Путина о начале прямых переговоров по украинскому урегулированию 15 мая в Стамбуле».

    Напомним, Владимир Путин накануне выступил с предложением к киевским властям возобновить без предварительных условий переговоры, которые были прерваны ими в 2022 году. Российский президент отметил, что ранее Россия неоднократно объявляла перемирия, однако они стабильно нарушались киевским режимом, включая последнее трехдневное перемирие на время празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность для мирных переговоров по Украине.

    Европейские лидеры на закрытых переговорах рекомендовали Зеленскому принять предложение России о переговорах без предварительных условий.

    Во время парижской встречи 2019 года Зеленский изменил ключевое положение заранее подготовленного итогового документа и не согласовал его.

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    13 мая 2025, 06:17 • Новости дня
    Боец ВСУ рассказал о выдаче солдатам снаряжения с погибших

    РИА «Новости»: Бойцам ВСУ выдают снаряжение, снаятое с погибших

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший украинский военный рассказал о том, какое снаряжение выдают в ВСУ.

    Украинские военные получают снаряжение, снятое с погибших сослуживцев. Об этом рассказал боец отдельного добровольческого батальона имени Максима Кривоноса с позывным «Хантер», передает РИА «Новости».

    Бывший военнослужащий ВСУ, перешедший на сторону России, рассказал, что «выдавались бронежилеты с двухсотых (погибших), с трехсотых (раненых)». «В некоторых моментах были битые пластины», – сказал «Хантер». По его словам, качество остального выданного снаряжения для солдат ВСУ также оставляло желать лучшего.

    Добровольческий батальон имени Максима Кривоноса создан из экс-военнослужащих ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава врачебно-экспертной комиссии из Хмельницкого обвиняется в отмывании миллионов долларов через польские банки и выдаче поддельных справок об инвалидности для уклонения от службы.

    Некоторые украинские военные из-за психических расстройств не могут брать в руки оружие при подготовке мобилизованных на полигонах.

    Украинским солдатам перестали выдавать рации из-за опасности сдачи в плен.

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    13 мая 2025, 01:15 • Новости дня
    Рубио поблагодарил Турцию за организацию переговоров России и Украины

    Рубио признал вклад Турции в организацию переговоров РФ и Украины

    Госсекретарь США выразил признательность турецкому министру за помощь в подготовке возможных прямых контактов Москвы и Киева и отметил прием в Турции.

    В телефонном разговоре, о котором сообщает ТАСС, госсекретарь США Марко Рубио поблагодарил главу МИД Турции Хакана Фидана за содействие в организации возможных прямых переговоров между Россией и Украиной. Рубио также отметил важность немедленного прекращения огня и приветствовал предоставленную Турцией площадку для диалога сторон.

    Собеседники обсудили предстоящую неофициальную встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая запланирована на 14–15 мая в Анталье. В ходе разговора особое внимание было уделено роли Турции в создании условий для возможных переговоров Москвы и Киева.

    Президент России Владимир Путин в ночь на 11 мая выступил с предложением к украинским властям возобновить прерванные в 2022 году прямые переговоры без предварительных условий. Российский лидер предложил провести диалог 15 мая в Стамбуле и подчеркнул, что российская сторона ранее неоднократно объявляла о перемириях, которые нарушались Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Владимира Зеленского не упускать возможность мирных переговоров по Украине.

    Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан провели телефонный разговор, где рассмотрели вопросы, связанные с переговорами по урегулированию ситуации на Украине.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что настаивает на проведении встречи между российскими и украинскими представителями 15 мая

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    13 мая 2025, 10:39 • Новости дня
    Удар нанесен по учебному центру украинских военных в Винницкой области

    Tекст: Мария Иванова

    В Винницкой области атакован учебный центр, где проходили подготовку украинские военные, сообщил представитель подполья.

    Удар по учебному центру украинских военных был нанесен в Винницкой области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    «Винница... (Удар) по учебному центру», – цитирует его РИА «Новости». Подробности о последствиях удара и о пострадавших на данный момент не приводятся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в подконтрольной Киеву части ДНР был совершен удар по украинским военным, пытавшимся развить наступление.

    До этого в Харькове поражен пункт временного размещения иностранных наемников, среди которых находились европейцы и женщины-снайперы. А на территории Запорожья нанесли удар по предприятию по ремонту иностранных бронемашин и производству деталей для беспилотников.

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    13 мая 2025, 06:48 • Новости дня
    В Курской области нашли украинский БПЛА с фашистскими свастиками

    Саперы МЧС обнаружили украинский беспилотник с символикой нацистов

    Tекст: Денис Тельманов

    В одном из населенных пунктов области был найден украинский ударный дрон с нарисованными фашистскими свастиками, боевая часть которого была уничтожена.

    Об обнаружении беспилотника сообщил командир отряда с позывным «Пилат», передает РИА «Новости». По его словам, группа разминирования работала по заявке муниципалитета, когда наткнулась на украинский БПЛА самолетного типа с нанесенными на планер фашистскими свастиками.

    «Боевая часть данного ударного беспилотника была уничтожена. Попытались сохранить сам корпус, чтобы продемонстрировать, как на Украине «нет фашизма», как говорят», – заявил командир.

    В сводном отряде МЧС уточнили, что этот беспилотник нашли в конце апреля 2025 года на территории одного из населенных пунктов Курской области. Корпус БПЛА планируется использовать в качестве наглядного примера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в освобожденных от ВСУ домах Курской области обнаружили свастику, руны и нацистские лозунги, оставленные украинскими боевиками и иностранными наемниками.

    В современной Германии не считают предосудительной приверженность украинцев символам Третьего рейха и игнорируют преступления нацистского периода истории.

    В Киеве в День Победы задержали пожилую женщину, возлагавшую цветы к монументу, за отказ снять пилотку с красной звездой.

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    13 мая 2025, 09:12 • Новости дня
    ВСУ перебросили в Красноармейск наемников

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские силовики сообщили о переброске наемников в Красноармейск.

    Украинские войска направляют дополнительные силы, включая иностранных наемников, в город Красноармейск (Покровск), передает ТАСС, ссылаясь на данные российских силовых структур.

    Как сообщили представители силовиков: «Зафиксирована переброска сил противника в Красноармейск. По некоторым данным, в числе переброшенных сил есть наемники. Речь идет о поляках, колумбийцах и британцах».

    Кроме привлечения иностранных наемников, украинская сторона перебрасывает и регулярные армейские подразделения. По информации силовых структур России, речь идет о наиболее боеспособных соединениях ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ не смогли прорвать оборону на Красноармейском направлении. ВСУ перебросили четыре бригады для удержания Красноармейска. Командование ВСУ также перекинуло к Красноармейску наемников и батальон «Скала».

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    13 мая 2025, 08:47 • Новости дня
    Марочко сообщил о взятии под контроль двух лесополос у Макеевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В районе Макеевки в ЛНР российские военные продвинулись вперед, захватив лесные полосы и уничтожив позиции противника.

    Российские бойцы провели успешные боевые действия северо-западнее Макеевки в Луганской народной республике. Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что были ликвидированы несколько опорных пунктов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС.

    По его словам, в ходе наступления военнослужащие заняли две лесополосы и провели зачистку лесистой местности в указанном районе. Марочко отметил, что на данном участке фронта отмечается продвижение российских сил.

    Он подчеркнул, что бойцы проявили активность, зачищая территорию от позиций противника и укрепляя свои рубежи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ЛНР заявили, что армия России подошла вплотную к населенному пункту Григоровка в ДНР. Российские войска начали бои за взятие этого населенного пункта. Вооруженные силы России захватили украинские позиции на реке Жеребец.

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    13 мая 2025, 13:19 • Новости дня
    ВС России поразили цех сборки установок «Богдана» ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России поражен цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана» ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 132 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО были сбиты восемь управляемых авиабомб JDAM и снаряд американской РСЗО HIMARS, а также 74 беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 662 самолета, 283 вертолета, 56 944 беспилотника, 605 ЗРК, 23 310 танков и других бронемашин, 1562 боевые машины РСЗО, 24 791 орудие полевой артиллерии и миномет, 35 394 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили объекты инфраструктуры аэродромов ВСУ. До этого ВС России поразили пусковую установку ракетного комплекса «Нептун».

    За прошлую неделю ВС России нанесли семь ударов по предприятиям ВПК Украины.

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