Минобороны создало сервис для обучения военных нейросетей

Tекст: Вера Басилая

Создана платформа, которая предоставляет разработчикам беспилотников доступ к данным объективного контроля боевого применения дронов, сообщает Минобороны.

«В настоящее время к сервису подключено более 40 организаций, которые занимаются обучением нейросетей, в том числе для их интеграции в свои боевые беспилотные системы», – заявил руководящий проектом замминистра обороны России Дмитрий Щербинин.

Специалисты ведомства разработали единый унифицированный классификатор распознавания данных, который позволяет машинным алгоритмам эффективно и структурировано работать с информацией. Результаты работы разработчиков загружаются обратно в сервис, где проходят проверку на полноту.

В министерстве подчеркнули, что такой подход позволяет повысить устойчивость и адаптивность Вооруженных сил к современным вызовам в сфере искусственного интеллекта. Платформа надежно защищена сертифицированными средствами криптографии и аутентификации.

В воскресенье глава РАН Геннадий Красников рассказал о роли нейросетей в перехвате дронов.

Ранее представитель командования НАТО объяснил зависимость украинской армии от искусственного интеллекта.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.