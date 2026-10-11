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Уралвагонзавод внедрил более 300 изменений в бронетехнику с начала СВО
Генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов в день 90-летия предприятия 11 октября сообщил о масштабной модернизации боевых машин с учетом новых угроз на поле боя и опыта применения дронов.
Масштабная работа по совершенствованию отечественного вооружения ведется непрерывно, передает РИА «Новости».
«Пять лет назад я бы, честно говоря, не поверил, что наша бронетанковая техника будет выходить с заводов в таком виде, но СВО позволила нам двигаться быстрее. Наше бронетанковое вооружение и техника являются одними из передовых в мире», – заявил глава концерна.
Потапов пояснил, что специалисты оперативно реагируют на современные вызовы. С марта 2022 года инженеры усилили защиту и изменили конструкцию каждой машины, включая модели Т-72, Т-90, Т-80 и БМПТ. В технику внедрили свыше 100 принципиальных новшеств для повышения выживаемости экипажа.
Доработки разделяются на полевые и заводские уровни. Конструкторы поддерживают постоянную связь с военными на передовой, адаптируя машины под воздействие беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы.
Специалисты также разрабатывают принципиально новые образцы с использованием лазерных и электромагнитных технологий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Уралвагонзавод сообщал летом, что увеличил выпуск танков в четыре раза. Уралвагонзавод начал разработку бронетехники нового поколения.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков.