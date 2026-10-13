Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Ситуация на российском рынке бензина и дизеля стабилизировалась
Кабмин: Ситуация на российском рынке бензина и дизеля стабилизируется
Ситуация на российском рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется, а рост цен на автозаправочных станциях не превышает инфляцию, заявили в правительстве по итогам совещания под руководством вице-премьера Александра Новака.
Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в России стабилизируется, сообщает кабмин.
Во вторник вице-премьер Александр Новак провел совещание о ситуации на топливном рынке. В нем приняли участие представители Совета Федерации, Госдумы, профильных министерств, отраслевых компаний и главы регионов.
Минэнерго представило участникам информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. В правительстве подчеркнули, что рост цен на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД выразил надежду на стабилизацию мирового рынка поставками дизеля из России.
В пятницу вице-премьер Александр Новак пообещал полностью снабдить российский рынок топливом. В тот же день биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 0,3%.