Ситуация на российском рынке бензина и дизеля стабилизировалась

Кабмин: Ситуация на российском рынке бензина и дизеля стабилизируется

Tекст: Тимур Шайдуллин

Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в России стабилизируется, сообщает кабмин.

Во вторник вице-премьер Александр Новак провел совещание о ситуации на топливном рынке. В нем приняли участие представители Совета Федерации, Госдумы, профильных министерств, отраслевых компаний и главы регионов.

Минэнерго представило участникам информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов. В правительстве подчеркнули, что рост цен на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник МИД выразил надежду на стабилизацию мирового рынка поставками дизеля из России.

В пятницу вице-премьер Александр Новак пообещал полностью снабдить российский рынок топливом. В тот же день биржевая цена бензина Аи-92 снизилась на 0,3%.