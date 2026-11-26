Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Япония продемонстрировала луноход для поиска льда на Южном полюсе Луны
Kyodo News: Япония показала новый луноход для поиска воды на спутнике Земли
Японское агентство аэрокосмических исследований показало действующий образец аппарата LUPEX, который планируется отправить в лунную экспедицию в 2028 финансовом году.
Действующий образец лунохода представили журналистам на специальном полигоне в городе Тёфу к юго-западу от Токио, имитирующем лунный пейзаж, передает Kyodo News.
Аппарат планируется запустить на тяжелой ракете-носителе Н-3 в рамках совместной лунной миссии с Индией, которая отвечает за создание спускаемого модуля. Луноход передвигается с помощью четырех платформ, сочетающих колеса и ленточные гусеницы, что позволяет ему преодолевать небольшие кратеры и камни диаметром до 20 сантиметров.
Запас хода аппарата составляет 420 км, а срок работы оценивается примерно в 100 дней за счет топлива и энергии солнечных батарей. Главной задачей лунохода станет поиск льда в районе Южного полюса Луны, для чего он оснащен специальным буром и другими устройствами. Обнаружение запасов воды сыграет ключевую роль в подборе мест для размещения постоянных станций и подготовке будущих экспедиций на Марс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее зонд MMX Японского агентства аэрокосмических исследований для изучения спутника Марса Фобоса отделился от ракеты-носителя.
Также японские специалисты запустили этот космический аппарат для первой в истории посадки на марсианский спутник.
Кроме того, в Японии состоялся запуск ракеты-носителя H3 с предназначенным для доставки грузов на Международную космическую станцию беспилотным кораблем.