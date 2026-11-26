Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
В Воронежской области уничтожены два украинских беспилотника
В небе над Воронежской областью минувшей ночью уничтожены два беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе! Минувшей ночью в небе над двумя районами Воронежской области были обнаружены и уничтожены два беспилотных летательных аппарата», – написал Гусев в Max.
По предварительным данным, пострадавших нет. В одном из муниципалитетов обломки БПЛА повредили остекление и кровлю шести частных домов и нескольких хозпостроек. В другом районе поврежден фасад частного дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду над Воронежской областью уничтожили 21 украинский беспилотник. На прошлой неделе над Воронежской областью сбили девять дронов. В прошлом месяце при массированной атаке беспилотников на Воронежскую область погибли три человека.