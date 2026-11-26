Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Над Ростовской областью уничтожили более 20 дронов и ракеты
В ночь на четверг при отражении воздушной атаки на Ростовскую область уничтожили более 20 БПЛА и ракеты, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
БПЛА и ракеты уничтожили в Таганроге, Ростове-на-Дону и Батайске, а также в Азовском, Верхнедонском, Каменском, Мясниковском, Неклиновском, Шолоховском и Зерноградском районах, указал Слюсарь в Max.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, она будет уточняться, точных сведений о повреждениях инфраструктуры и жилых домов в сообщении не приводится.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Слюсарь сообщал об отсутствии пострадавших при атаке на Новошахтинский НПЗ. Новошахтинский завод нефтепродуктов приостановил работу после массированного удара беспилотников и ракет. В Таганроге и Волгодонске силы ПВО уничтожили беспилотники.