Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Гражданин Мьянмы признал вину за спровоцировавшее поиски ИИ-фото крокодила
CNA: В Сингапуре признал вину создатель сгенерированного ИИ фото крокодила
Гражданин Мьянмы Е Лин признал вину в передаче заведомо ложного изображения крокодила, созданного с помощью нейросети, из-за которого власти Сингапура организовали масштабную поисковую операцию на водохранилище.
Инцидент произошел 20 августа на водохранилище Пандан, передает РИА «Новости» со ссылкой на вещательную корпорацию CNA. Иностранец сфотографировал воду, добавил на снимок животное с помощью приложения Gemini и показал изображение коллеге.
Позже снимок переслали руководителю, а тот отправил его в группу сотрудников национального агентства водных ресурсов Сингапура. Ведомство направило сотрудника для проверки сообщения и уведомило Национальное управление парков, которое привлекло специалиста для поисковой операции. Ассоциациям гребли и каноэ поручили приостановить занятия на водохранилище.
После того как крокодила не нашли, началось расследование. Проверка телефона мужчины показала, что изображение было создано с помощью искусственного интеллекта. Он удалил историю переписки и сами изображения, но забыл стереть скриншоты.
В среду состоялось судебное слушание. Обвинение запросило для Е Лина от шести до семи недель заключения, приговор по делу будет вынесен 1 декабря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен пообещал выплатить вознаграждение за выявление списывающих с помощью нейросетей студентов.
Также индийская армия опровергла сгенерированное видео о вторжении китайских военных в штат Аруначал-Прадеш.
Кроме того, правоохранительные органы в Анкаре задержали создателя фотографий с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом при помощи искусственного интеллекта.