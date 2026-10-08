Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.0 комментариев
В США предложили обязать дата-центры платить за модернизацию энергосетей
Сенаторы США предложили переложить на дата-центры расходы за модернизацию энергосетей
Американские законодатели рассматривают законопроект, который заставит центры обработки данных оплачивать свою долю модернизации энергосетей на фоне бума искусственного интеллекта.
Двухпартийный законопроект, представленный на прошлой неделе, стал самым жестким ответом Вашингтона на рост энергопотребления дата-центров, пишет Axios. Документ направлен на ускорение выдачи разрешений на строительство энергетических объектов, но при этом возлагает на дата-центры новые расходы.
Законопроект обязывает новые дата-центры мощностью от 20 мегаватт оплачивать инкрементальные затраты на генерацию, хранение, передачу и распределение электроэнергии. Регуляторы смогут взимать с них дополнительные суммы для снижения тарифов для других потребителей.
Технологические компании, включая Microsoft, Google и Meta*, пока не прокомментировали инициативу. Один из представителей отрасли на условиях анонимности назвал предложенные меры «беспрецедентным уровнем дискриминации» для одной индустрии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе СМИ сообщили, что инвестиции в ИИ спровоцируют обрушение рынка. В январе газета Financial Times предупреждала, что развитие ИИ приведет к подорожанию смартфонов и компьютеров. Осенью прошлого года эксперты прогнозировали, что бум ИИ вызовет надувание «пузыря» в экономике.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ