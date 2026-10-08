В США предложили обязать дата-центры платить за модернизацию энергосетей

Сенаторы США предложили переложить на дата-центры расходы за модернизацию энергосетей

Tекст: Игорь Иножарский

Двухпартийный законопроект, представленный на прошлой неделе, стал самым жестким ответом Вашингтона на рост энергопотребления дата-центров, пишет Axios. Документ направлен на ускорение выдачи разрешений на строительство энергетических объектов, но при этом возлагает на дата-центры новые расходы.

Законопроект обязывает новые дата-центры мощностью от 20 мегаватт оплачивать инкрементальные затраты на генерацию, хранение, передачу и распределение электроэнергии. Регуляторы смогут взимать с них дополнительные суммы для снижения тарифов для других потребителей.

Технологические компании, включая Microsoft, Google и Meta*, пока не прокомментировали инициативу. Один из представителей отрасли на условиях анонимности назвал предложенные меры «беспрецедентным уровнем дискриминации» для одной индустрии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе СМИ сообщили, что инвестиции в ИИ спровоцируют обрушение рынка. В январе газета Financial Times предупреждала, что развитие ИИ приведет к подорожанию смартфонов и компьютеров. Осенью прошлого года эксперты прогнозировали, что бум ИИ вызовет надувание «пузыря» в экономике.