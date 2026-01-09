FT: В 2026 году ожидается рост цен на электронику из-за развития ИИ

Tекст: Мария Иванова

Развитие искусственного интеллекта и массовое строительство дата-центров могут привести к дефициту микросхем памяти для смартфонов и компьютеров, передает ТАСС со ссылкой на материал газеты Financial Times.

По прогнозам издания, этот дефицит в 2026 году вызовет заметный рост цен на бытовую электронику.

Газета отмечает, что крупные технологические компании, такие как Amazon, Google, Meta* (признана экстремистской) и Open AI, активно закупают чипы высокопропускной памяти (HBM) для развития ИИ-технологий. В результате производители микросхем, среди которых Samsung, SK Hynix и Micron, перераспределяют производственные мощности в пользу HBM, а не стандартных чипов для массового рынка.

Эксперты банка Morgan Stanley считают, что значительный скачок цен на смартфоны и компьютеры может произойти уже в первой половине 2024 года. По их мнению, дефицит компонентов создаст дополнительное давление на производителей электроники.

Отметим, что компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook* и Instagram*, по решению Тверского районного суда Москвы признана экстремистской и ее деятельность запрещена в России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года президент России Владимир Путин поручил утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление.

Основатель Megaupload Ким Дотком ранее выразил опасения по поводу возможных катастрофических последствий победы крупных предпринимателей в разработке общего искусственного интеллекта. А инвестор Джим Роджерс заявил о формировании пузыря на рынке искусственного интеллекта.