Мир испугался пузыря в сфере искусственного интеллекта

Tекст: Ольга Самофалова

Morgan Stanley и Goldman Sachs напугали мировые фондовые рынки своими заявлениями. Они указали на исторический подъем рынков благодаря росту акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и ожиданиям снижения процентных ставок. Так, японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi вышли на пиковые значения, а китайский Shanghai Composite поднялся до десятилетнего максимума.

Однако в ближайшие 12-24 месяца мир может увидеть снижение на фондовых рынках на 10-20%, напугал генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон на специализированной конференции. Генеральный директор Morgan Stanley Тед Пик на той же конференции тоже припугнул инвесторов, чтобы они были готовы к временным спадам на рынке на 10-15%. Правда, экономисты уверили, что коррекции - это нормальная ситуация и не связана с проблемами с самим ИИ.

Однако их предупреждения все равно стали настоящим триггером, который запустил падение рынков в последние дни. Инвесторы испугались, что на рынке ИИ надувается пузырь из-за раздутой стоимости компаний. В прошлом месяце о пузыре на фондовом рынке из-за сектора ИИ говорил еще и глава JPMorgan Chase Джейми Саймон.

Падение фондовых рынков началось во вторник и продолжилось в среду. Так, сначала на несколько процентов просел высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite и S&P 500. Это крупнейшее падение для обоих индексов с 10 октября.

Потом Уолл-стрит потянул вниз за собой и азиатские рынки. Падали японский Nikkei, южнокорейский Kospi, гонконгский Hang Seng Tech и китайский Shanghai Composite.

Некоторые аналитики в СМИ стали сравнивать эту ситуацию с «высокотехнологичным« пузырем в начале 2000-х годов. Тогда пузырь доткомов образовался на фоне взлета акций американских интернет-компаний и появления большого количества новых интернет-компаний. Из-за масштабной рекламной кампании IT-сектора была сформирована не совсем правдоподобная картина бизнеса доткомов. Пик кризиса пришелся на 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ в течение торгов резко вырос и упал более чем в полтора раза при закрытии торгов. После этого последовали банкротства, а инвесторы подсчитывали многомиллиардные убытки. Рыночная капитализация упала в целом на 5 трлн долларов. Уцелели только реально сильные гиганты Amazon, eBay и Google.

Что сейчас заставляет рынки нервничать?

«Инвесторов тревожат колоссальные растущие траты корпораций на инфраструктуру при отсутствии сопоставимых прибылей. Спрос на вычислительные мощности в мире опережает текущие возможности дата-центров, и компании вкладывают миллиарды долларов в создание дата-центров для развития ИИ, значительно увеличивая при этом свою долговую нагрузку.

Страх отставания в этой ИИ-гонке дополнительно стимулирует техгигантов вкладывать все больше средств и ресурсов. Однако пока тревожные предположения о том, что эти затраты не отобьются – только лишь опасения», - говорит Кирилл Селезнев, эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал».

«Капзатраты ИИ-компаний выглядят обоснованными, если платежеспособный спрос на ИИ-услуги продолжит расти. А по большинству мировых прогнозов (инвестбанки, энергетические компании, правительственные организации) спрос на дата центры и вычислительные мощности будет расти в разы в течение нескольких лет, энергетический сектор к этому готовится. Так что я не думаю, что можно говорить о перепроизводстве», - говорит Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам».

«Сравнивать нынешний бум ИИ с кризисом «доткомов» начала 2000-х было бы неверно. Понятные пути монетизации, массовость применения и внедрения технологий на базе ИИ, а также повышенная финансовая устойчивость ключевых игроков указывают на то, что ситуация еще далека от состояния «пузыря», - считает Селезнев.

«Это вообще не похоже на пузырь доткомов, поскольку тогда достаточно было сделать сайт, который ничего не производит и в большинстве случаев никаких услуг не предоставляет. Сейчас же ИИ – это архитектура 21 века с огромным количеством производственных мощностей, а нейросетями пользуется уже половина планеты»,

- говорит Лозовой. Однако, по его словам, рынок стал более уязвим. «Очевидна селективная переоценка: часть компаний стоит на крепком фундаменте, а часть торгуется на ожиданиях «победителей рынка». Концентрация почти в трети S&P снижает устойчивость индекса — при негативном шоке по этим крупным игрокам индекс пострадает непропорционально сильно. Следовательно, рынок стал более уязвим», - говорит Лозовой.

Однако, на его взгляд, секторальный кризис, который обвалит котировки ИИ-бумаг, все же маловероятен, поскольку ИИ-инфраструктура скоро будет так же важна, как электричество, и она не переоценена как технология.

«Массовый выход из бумаг возможен только при рецессии и/или разгоне инфляции и поднятию ставок в США», -заключает.