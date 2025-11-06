  • Новость часаОАК поставила Минобороны новую партию бомбардировщиков Су-34
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Появились подтверждения сдачи ВСУ в плен под Красноармейском
    Охранника Анджелины Джоли бусифицировали во время поездки актрисы в Херсон
    Психотерапевт объяснил, почему после путешествия снова хочется отдохнуть
    Путин назвал патриотизм альтернативой идеологии Советского Союза
    Путин заявил о русофобии как оружии против России
    Путин поддержал объявление 2026 года годом единства народов России
    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска
    Германия ограничила въезд россиян в страну
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как римскому папе не угодить в публичный дом

    Могут ли священники выступать с грубыми или неуместными высказываниями? С такими, которые в заголовках именуют «скандальными», а под новостями и роликами – множество язвительных комментариев?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Вторжение в Венесуэлу дорого встанет Трампу

    Почти половина населения Венесуэлы не поддерживает нынешнего президента и голосует за оппозицию – но значительная часть из них американцев не любит куда сильнее. И вторжение гринго лишь озлобит венесуэльцев и настроит их на сопротивление.

    20 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Искусственный интеллект показал пользу сомнений

    Одной из причиной отставания Востока от Запада в прошлом могло стать решение совершенствовать эстетическую сторону жизни, забыв про поиск истины. Сегодня американская цивилизация с помощью технологий ИИ сама рискует пойти по этому пути.

    0 комментариев
    6 ноября 2025, 08:50 • Экономика

    Мир испугался пузыря в сфере искусственного интеллекта

    Мир испугался пузыря в сфере искусственного интеллекта
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия пузыря, созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос - отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего пузыря доткомов в начале 2000-х?

    Morgan Stanley и Goldman Sachs напугали мировые фондовые рынки своими заявлениями. Они указали на исторический подъем рынков благодаря росту акций компаний, занимающихся искусственным интеллектом, и ожиданиям снижения процентных ставок. Так, японский Nikkei 225 и южнокорейский Kospi вышли на пиковые значения, а китайский Shanghai Composite поднялся до десятилетнего максимума.

    Однако в ближайшие 12-24 месяца мир может увидеть снижение на фондовых рынках на 10-20%, напугал генеральный директор Goldman Sachs Дэвид Соломон на специализированной конференции. Генеральный директор Morgan Stanley Тед Пик на той же конференции тоже припугнул инвесторов, чтобы они были готовы к временным спадам на рынке на 10-15%. Правда, экономисты уверили, что коррекции - это нормальная ситуация и не связана с проблемами с самим ИИ.

    Однако их предупреждения все равно стали настоящим триггером, который запустил падение рынков в последние дни. Инвесторы испугались, что на рынке ИИ надувается пузырь из-за раздутой стоимости компаний. В прошлом месяце о пузыре на фондовом рынке из-за сектора ИИ говорил еще и глава JPMorgan Chase Джейми Саймон.

    Падение фондовых рынков началось во вторник и продолжилось в среду. Так, сначала на несколько процентов просел высокотехнологичный индекс Nasdaq Composite и S&P 500. Это крупнейшее падение для обоих индексов с 10 октября.

    Потом Уолл-стрит потянул вниз за собой и азиатские рынки. Падали японский Nikkei, южнокорейский Kospi, гонконгский Hang Seng Tech и китайский Shanghai Composite.

    Некоторые аналитики в СМИ стали сравнивать эту ситуацию с «высокотехнологичным« пузырем в начале 2000-х годов. Тогда пузырь доткомов образовался на фоне взлета акций американских интернет-компаний и появления большого количества новых интернет-компаний. Из-за масштабной рекламной кампании IT-сектора была сформирована не совсем правдоподобная картина бизнеса доткомов. Пик кризиса пришелся на 10 марта 2000 года, когда индекс NASDAQ в течение торгов резко вырос и упал более чем в полтора раза при закрытии торгов. После этого последовали банкротства, а инвесторы подсчитывали многомиллиардные убытки. Рыночная капитализация упала в целом на 5 трлн долларов. Уцелели только реально сильные гиганты Amazon, eBay и Google.

    Что сейчас заставляет рынки нервничать?

    «Инвесторов тревожат колоссальные растущие траты корпораций на инфраструктуру при отсутствии сопоставимых прибылей. Спрос на вычислительные мощности в мире опережает текущие возможности дата-центров, и компании вкладывают миллиарды долларов в создание дата-центров для развития ИИ, значительно увеличивая при этом свою долговую нагрузку.

    Страх отставания в этой ИИ-гонке дополнительно стимулирует техгигантов вкладывать все больше средств и ресурсов. Однако пока тревожные предположения о том, что эти затраты не отобьются – только лишь опасения», - говорит Кирилл Селезнев, эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал».

    «Капзатраты ИИ-компаний выглядят обоснованными, если платежеспособный спрос на ИИ-услуги продолжит расти. А по большинству мировых прогнозов (инвестбанки, энергетические компании, правительственные организации) спрос на дата центры и вычислительные мощности будет расти в разы в течение нескольких лет, энергетический сектор к этому готовится. Так что я не думаю, что можно говорить о перепроизводстве», - говорит Дмитрий Лозовой, аналитик ФГ «Финам».

    «Сравнивать нынешний бум ИИ с кризисом «доткомов» начала 2000-х было бы неверно. Понятные пути монетизации, массовость применения и внедрения технологий на базе ИИ, а также повышенная финансовая устойчивость ключевых игроков указывают на то, что ситуация еще далека от состояния «пузыря», - считает Селезнев.

    «Это вообще не похоже на пузырь доткомов, поскольку тогда достаточно было сделать сайт, который ничего не производит и в большинстве случаев никаких услуг не предоставляет. Сейчас же ИИ – это архитектура 21 века с огромным количеством производственных мощностей, а нейросетями пользуется уже половина планеты»,

    - говорит Лозовой. Однако, по его словам, рынок стал более уязвим. «Очевидна селективная переоценка: часть компаний стоит на крепком фундаменте, а часть торгуется на ожиданиях «победителей рынка». Концентрация почти в трети S&P снижает устойчивость индекса — при негативном шоке по этим крупным игрокам индекс пострадает непропорционально сильно. Следовательно, рынок стал более уязвим», - говорит Лозовой.

    Однако, на его взгляд, секторальный кризис, который обвалит котировки ИИ-бумаг, все же маловероятен, поскольку ИИ-инфраструктура скоро будет так же важна, как электричество, и она не переоценена как технология.

    «Массовый выход из бумаг возможен только при рецессии и/или разгоне инфляции и поднятию ставок в США», -заключает.

    Главное
    Песков разъяснил суть поручения Путина по ядерным испытаниям
    Власти Венгрии разрешили заливку первого бетона на АЭС «Пакш-2»
    Под Алуштой в Крыму более 3 тыс. абонентов остались без света
    На теплоходе «Сергей Дягилев» произошло отравление туристов
    BMW резко увеличила чистую прибыль
    Актриса Тарасова признала вину по делу о контрабанде наркотиков
    Украинская школьница в финской школе отказалась петь «Калинку»

    Мир испугался пузыря в сфере искусственного интеллекта

    Фондовые рынки США и Азии падают из-за страха сдутия пузыря, созданного компаниями, занимающихся искусственным интеллектом. Гонка в сфере ИИ стимулирует их вкладывать миллиарды в дата-центры и другую инфраструктуру, что приводит к росту долгов. Главный вопрос - отобьют ли они гигантские затраты или мир ждет повторение лопнувшего пузыря доткомов в начале 2000-х? Подробности

    Перейти в раздел

    «Самый центр русской земли» стал антимонопольным

    «Самый центр русской земли» – так охарактеризовал Тверскую область Владимир Путин, предложив возглавить регион заместителю руководителя ФАС Виталию Королеву. Перерыв между отставкой Игоря Рудени и назначением врио губернатора составил 37 дней. Почему так произошло и какие задачи предстоит решить новому руководителю региона? Подробности

    Перейти в раздел

    Как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа

    Редчайший случай в зоне спецоперации: украинский спецназ предпринял попытку десантирования на вертолете в районе окруженного российскими войсками Красноармейска. Украинские СМИ стали заявлять о «дерзком контрнаступлении», но все быстро закончилось уничтожением всей группы ГУР ВСУ. Зачем в таком случае командование украинских сил спецопераций на самом деле устроило подобную авантюру? Подробности

    Перейти в раздел

    От мэра-коммуниста в Нью-Йорке ждут катастрофы

    В Нью-Йорке произошла маленькая, но все-таки политическая революция. На выборах мэра города победил 34-летний Зохран Мамдани. Выходец из индийского Гуджарата, родившийся в Уганде и исповедующий шиизм, он стал самым молодым градоначальником Нью-Йорка с 1892 года и первым мусульманином на этом посту. Почему Трамп назвал этого политика коммунистом – и что эти выборы значат для всей Америки? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В США сменилась эпоха

      Мэром крупнейшего города США – Нью-Йорка – избран мусульманин и почти коммунист Зохран Мамдани. А в Вайоминге в это время умер Дик Чейни – легендарный политик и злодей, олицетворяющий все то, за что ненавидят Америку в России.

    • Макрон стал худшим в истории

      Социологи Франции зафиксировали исторически низкий рейтинг президента Эммануэля Макрона. Уровень его поддержки рухнул до 11%, сделав самым непопулярным президентом Франции. Почему так?

    • Что не так с распадом СССР? Почему появились территориальные споры у бывших республик

      В конце 1991 года Советский Союз распался на 15 независимых государств. Однако процедура и его создания, и распада изначально содержала в себе потенциал конфликта. Главная проблема заключалась в том, как были проведены границы советских республик и каким образом произошел раздел огромной страны.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • «Придти» или «прийти»: как правильно пишется, как найти ошибку и способ легко запомнить

      Эта пара слов – одна из самых коварных ловушек русского языка. Даже грамотные люди иногда в паузе чата или в спешке задумываются: «Я должен прийти или придти?» Если вы не уверены в ответе – вы не одиноки. Путаница возникает настолько часто, что это стало почти классической ошибкой. Давайте разберемся раз и навсегда, чтобы больше никогда не сомневаться.

    • Сколько граммов в чайной ложке: полный гид для точной готовки без весов

      Отсутствие кухонных весов – не повод отказываться от нового рецепта. Секрет успеха часто кроется в знании простых бытовых мер. Понимание того, сколько граммов того или иного продукта помещается в обычную чайную ложку, позволяет соблюсти пропорции и избежать распространенных ошибок: пересоленного супа, не поднявшегося теста или излишне приторного соуса. В этом материале – вся информация о том, как точно измерить ингредиенты с помощью подручных средств.

    • Сколько граммов в столовой ложке: полные таблицы и практические советы

      Каждый, кто хоть раз пытался готовить без кухонных весов, знает: столовая ложка может стать настоящим спасением. Именно она помогает отмерить нужное количество муки, сахара или масла, когда под рукой нет мерной чашки. Но чтобы рецепты не превращались в угадайку, важно понимать, сколько граммов помещается в ложке разных продуктов. Несколько простых правил избавят от ошибок и помогут добиться идеального результата — будь то воздушные блины или хрустящее печенье.

    Перейти в раздел

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации