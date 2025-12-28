Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.22 комментария
Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом
Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с европейскими лидерами основные документы, которые намерен рассмотреть на встрече с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры Зеленский вел из Галифакса, где встречался с премьер-министром Канады Марком Карни.
Зеленский пояснил, что ЕС известны не все детали, поскольку обсуждение велось Киевом и Вашингтоном в основном в двустороннем формате. Также Зеленский добавил, что рассчитывает после переговоров с Трампом организовать встречу с руководителями европейских стран для обсуждения полученных наработок и детального разбора инициатив. Он подчеркнул, что Киев рассчитывает на гарантии безопасности со стороны США, однако существуют и такие гарантии, которые зависят от позиций европейских лидеров, пишут украинские СМИ.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что лидеры стран Евросоюза планировали обсудить с Зеленским и Урсулой фон дер Ляйен вопрос поддержки Украины. Европейские лидеры, вероятно, не будут участвовать во встрече Трампа и Зеленского во Флориде.