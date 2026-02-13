Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.6 комментариев
Кремль спросили об остановке транзита нефти по «Дружбе»
Песков сообщил об отсутствии информации об остановке транзита нефти через «Дружбу»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока нет подтвержденных данных о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в Европу.
Песков на вопрос журналистов о том, известно ли Кремлю об остановке транзита и обращались ли представители Венгрии и Словакии по поводу восстановления экспорта, сообщил, что у него нет точной информации относительно остановки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», передает ТАСС.
Он заявил, что по этому вопросу нужно обращаться в наше Минэнерго или к компании, которая обеспечивает прокачку.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио направился в Европу для обсуждения с Венгрией и Словакией возможного отказа от российских энергоресурсов.