Суд заключил под стражу замгубернатора Челябинской области Фалейчика
Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заместителю губернатора Челябинской области Андрею Фалейчику.
Заседание прошло в закрытом режиме, так как суд опасался разглашения сведений о состоянии здоровья обвиняемого, передает ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Фалейчику меру пресечения в виде заключения под стражу», – заявила судья.
Накануне стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика. Как сообщил глава региона Алексей Текслер, расследование касается периода, когда он возглавлял Копейский городской округ.
Фалейчику предъявили обвинение в получении взятки за аренду лагеря «Юность» в период с 2021 по 2023 год.