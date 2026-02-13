На Востоке происходит очевидное перераспределение сил. По его итогам определится общая конфигурация и соотношение потенциалов региональных и внерегиональных игроков в Восточном Средиземноморье, Персидском заливе и Южной Азии.0 комментариев
Испания возмутилась из-за отсутствия приглашения на встречу лидеров ЕС
Испания обиделась на Германию, Италию и Бельгию за организацию неформальной встречи лидеров ЕС, на которую не пригласили ее и еще семь стран-членов, Мадрид утверждает, что подобные инициативы подрывают принципы функционирования ЕС и не способствует укреплению союза, сообщает испанская радиостанция Ondo Cero.
Испания выразила недовольство по поводу организации неформальной встречи лидеров стран ЕС, на которую ее не пригласили, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанскую радиостанцию Ondo Cero.
В Мадриде считают, что подобные мероприятия, организованные Германией, Италией и Бельгией, нарушают принципы функционирования Евросоюза и не способствуют его укреплению.
По информации Ondo Cero, неформальная встреча прошла в отеле неподалеку от бельгийского замка Альден-Бизен накануне саммита ЕС. Организаторы – канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт де Вевер – пригласили на совещание еще 14 европейских лидеров, чтобы согласовать позиции по экономическим вопросам.
В обсуждении участвовали главы Франции, Австрии, Дании, Финляндии, Швеции, Греции, Венгрии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Чехии, Румынии, Болгарии, Кипра, Хорватии и Словакии. Испания, а также Португалия, Ирландия, Эстония, Латвия, Литва, Мальта и Словения не получили приглашения на координационную встречу.
Испанские власти подчеркнули, что подобные форматы могут усиливать внутренние разногласия в ЕС, а не способствовать поиску компромиссов. В Мадриде выразили беспокойство по поводу возможного усугубления раскола внутри сообщества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, издание Politico заявило о наличии серьезных разногласий в Евросоюзе перед саммитом по стратегической автономии.