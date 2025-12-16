Финский политик Мема назвал ЕС банкротом из-за российских активов

Tекст: Вера Басилая

По словам Мема, Евросоюз находится на грани банкротства. Ярким тому подвтерждением, считает политик, является идея использования замороженных российских активов для Украины, передает ТАСС.

Политик назвал поведение сообщества неправильным. По его мнению, ЕС необходимо уважать суверенитет Бельгии и ее решение отказаться от передачи активов Украине.

Напомним, 12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18–19 декабря решения об экспроприации 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ является актом воровства. В свою очередь министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов.

Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, которая ранее продлевалась каждые полгода.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъять активы России посягательством на систему резервов США.

Исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.