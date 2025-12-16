  • Новость часаРоскосмос назвал сроки ремонта 31-й стартовой площадки Байконура
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия потребовала от ЕС триллионы
    ЕС призвал к созданию «многонациональных сил» Украины
    Минобороны опровергло сообщения Украины о якобы «уничтожении» российской подлодки
    Сменившего спортивное гражданство шахматиста Федосеева лишили звания гроссмейстера
    Трамп: Украина потеряла территорию
    В теракте в Сиднее погибли граждане России
    Стармер похвастался планом размещения европейских войск на Украине
    Переводчица Зеленского назвала войска НАТО «трупами»
    Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае суда с Россией
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Подчинение веры национализму ведет к отсутствию веры

    Христианская вера формирует христианскую нацию – но именно тогда, когда нация не ставится на первое место. И святой Владимир Креститель, и преподобный Сергий Радонежский, и все святые, в земле русской просиявшие, искали Бога, и ставили на первое место именно Его. Не народ.

    0 комментариев
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов У России и Индии растет круг общих тем

    Дружба Москвы и Дели приближается к 80-летней отметке, но потенциал сближения еще не исчерпан – особенно на межпартийном уровне.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как Европа будет воевать с Россией, если будет

    По Европе бродит призрак войны с Россией, и даже называется время ее начала – 2030 год. Но что может измениться к этому времени? Во-первых, французы и англичане могут попытаться обзавестись тактическим ядерным оружием, чтобы попытаться реализовать сомнительную идею «ограниченной ядерной войны».

    9 комментариев
    16 декабря 2025, 09:19 • Новости дня

    Финский политик Мема назвал ЕС банкротом из-за российских активов

    Tекст: Вера Басилая

    Идея Евросоюза использовать замороженные российские активы для Украины свидетельствует о финансовой несостоятельности объединения, заявил финский политик Армандо Мема.

    По словам Мема, Евросоюз находится на грани банкротства. Ярким тому подвтерждением, считает политик, является идея использования замороженных российских активов для Украины, передает ТАСС.

    Политик назвал поведение сообщества неправильным. По его мнению, ЕС необходимо уважать суверенитет Бельгии и ее решение отказаться от передачи активов Украине.

    Напомним, 12 декабря Совет Евросоюза принял решение о бессрочном блокировании суверенных активов России. Еврокомиссия надеется добиться от стран ЕС на саммите 18–19 декабря решения об экспроприации 210 млрд евро российских активов, из которых 185 млрд евро блокированы на площадке Euroclear в Бельгии.

    Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что обсуждаемая в Европе конфискация активов РФ является актом воровства. В свою очередь министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил, что руководству страны уже представлены варианты ответа на возможное изъятие российских активов.

    Дипломаты Евросоюза утвердили письменную процедуру долгосрочного замораживания российских активов, которая ранее продлевалась каждые полгода.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал попытки изъять активы России посягательством на систему резервов США.

    Исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    15 декабря 2025, 10:27 • Новости дня
    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей

    Иск Банка России к Euroclear на 18,1 трлн рублей поступил в суд

    Банк России потребовал от Euroclear 18,1 трлн рублей
    @ YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на 18 172 971 903 836 рублей, сообщили в суде.

    Исковое заявление Центрального банка России к Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы, передает ТАСС. Пресс-служба суда сообщила, что 12 декабря 2025 года в суд поступил соответствующий документ.

    В суде уточнили, что точная сумма исковых требований – 18 172 971 903 836 рублей.

    По курсу ЦБ РФ на 12 декабря, эта сумма соответствует 194 197 177 856 (194,19 млрд) евро.

    Власти Евросоюза планируют подтвердить в суде законность мер по блокировке российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Банк России подает иск против Euroclear из-за намерения Еврокомиссии использовать замороженные средства в интересах третьих сторон.

    Депозитарий Euroclear заявил о готовности рассматривать и защищать свою позицию по этим искам в Бельгии.

    Напомним, Банк России намерен взыскать с Euroclear заблокированные средства и упущенную выгоду.

    Комментарии (12)
    15 декабря 2025, 10:47 • Новости дня
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    Каллас пожаловалась на «растущие трудности» с изъятием активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава европейской дипслужбы Кая Каллас отметила увеличивающиеся серьезные трудности в попытках стран Евросоюза согласовать экспроприацию российских активов для финансирования Украины.

    По словам Каллас, достичь согласия между странами Евросоюза по экспроприации российских активов становится все сложнее, передает ТАСС.

    Каллас заявила, что обсуждение ограничено несколькими днями, но возможность принятия «репарационного кредита» сохраняется.

    Она заявила, что ЕС должен принять в конце недели план финансирования Украины. По ее словам, наиболее реальным является «репарационный кредит», но получить согласие стран ЕС «все более сложно»

    Каллас также отметила, что вариант финансирования Украины за счет выпуска евробондов для Евросоюза не сработает. Она пояснила, что подобная инициатива требует единогласного одобрения всех стран, но такой поддержки нет. По словам дипломата, единственным возможным вариантом остается схема экспроприации российских активов при поддержке квалифицированного большинства, которая и обсуждается в Брюсселе.

    Урсула фон дер Ляйен назвала экспроприацию замороженных российских активов ключевым для Евросоюза.

    Франция поддержала предоставление Украине так называемого репарационного кредита, но не стала включать в эту схему замороженные российские активы в частных банках страны.

    Венгрия заблокировала вариант финансирования Украины посредством выпуска евробондов на сумму 90 млрд евро.

    Япония отказалась использовать замороженные российские активы для займа Киеву.

    Власти Евросоюза рассчитывают через суд подтвердить законность блокировки российских активов и собираются заморозить их на неопределенный срок.

    Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Банка России к европейскому фонду Euroclear на сумму 18,1 трлн рублей.

    Комментарии (15)
    14 декабря 2025, 13:50 • Видео
    Любая власть Британии будет русофобской

    Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    Комментарии (5)
    15 декабря 2025, 21:57 • Новости дня
    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии

    ЕС и США договорились предоставить Украине схожие с 5-й статьей НАТО гарантии
    @ REUTERS/Francois Lenoir

    Tекст: Вера Басилая

    ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    Мерц заявил, что ЕС и США якобы достигли «далеко идущего, содержательного соглашения», которое предполагает предоставление Украине гарантии безопасности, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский, говоря о соглашении о гарантиях безопасности, сослался на статью 5 договора НАТО. «То есть речь идет о схожих гарантиях безопасности для Украины», – заявил Мерц.

    При этом США политически, а затем и юридически готова взять на себя обязательства по гарантиям безопасности Украине.

    Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас признала, что вопрос членства Украины в НАТО больше не обсуждается.

    Зеленский сообщил, что власти на Украине готовы рассмотреть отказ от претензий на вступление в НАТО ради надежных гарантий безопасности от США и Европы.

    Политолог Станислав Ткаченко отметил, что Зеленский с помощью темы членства в НАТО инициирует с США заведомо неприемлемые условия для диалога.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.



    Комментарии (16)
    15 декабря 2025, 14:16 • Новости дня
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    Совет ЕС впервые ввел санкции против американца за поддержку России
    @ Ruphotog (CC BY-SA 4.0)

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Евросоюзе впервые были введены санкции против гражданина США, которого обвинили в участии в «прокремлевских информационных операциях» в интернете.

    Совет ЕС впервые ввел санкции против гражданина США за поддержку России в интернете, передает ТАСС.

    Санкции введены против бывшего помощника шерифа штата Флорида Джона Марка Дугана. В 2016 году он попросил политического убежища в России.

    В опубликованном постановлении Совета ЕС говорится, что Дуган публично обвиняется в участии в прокремлевских цифровых информационных операциях в интернете. Документ также содержит указание на то, что Дуган в данный момент имеет двойное гражданство – американское и российское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС ввел санкции против пяти связанных с клубом «Валдай» россиян.

    Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести ограничения на транспортировку российской нефти, добавив в черный список 40 танкеров.

    Еврокомиссия сообщала, что подготовит предложение о запрете для стран ЕС закупать российскую нефть в начале 2026 года.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 19:44 • Новости дня
    Поговорить с Кушнером и Уиткоффом евродипломатам помешал сбой связи

    Каллас заявила о «сбое связи» при попытке глав МИД ЕС поговорить с Кушнером и Уиткоффом

    Поговорить с Кушнером и Уиткоффом евродипломатам помешал сбой связи
    @ Luis Soto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видеоконференция между главами внешнеполитических ведомств Евросоюза и специальными посланниками президента США Дональда Трампа, Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, не состоялась из-за неполадок связи, заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, участники переговоров практически не смогли ничего обсудить, так как технические проблемы оборвали соединение, передает ТАСС.

    «Мы практически не успели ни о чем поговорить, произошел сбой связи, возможно, кибератака», – сказала Каллас.

    Напомним, в Берлине завершился второй раунд переговоров по Украине.

    Накануне американские посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Берлин для нового раунда переговоров о мире на Украине.

    Уиткофф после пяти часов переговоров в Берлине сообщил о весомом прогрессе.

    Комментарии (4)
    15 декабря 2025, 15:35 • Новости дня
    Каллас объявила о поддержке Евросоюзом Армении по примеру Молдавии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Европейский союз готовится рассмотреть меры поддержки Армении в период проведения парламентских выборов, уделяя особое внимание вопросам противодействия иностранному влиянию. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас заявила о намерении обсудить варианты поддержки Армении во время грядущих парламентских выборов, передает Telegram-канал Баграмян 26.

    Каллас подчеркнула, что в ближайшем будущем в Армении пройдут выборы, и ЕС рассматривает возможность оказания помощи. По ее словам, армянская сторона запросила поддержку, аналогичную той, которую ранее получила Молдавия. Особое внимание в рамках предлагаемой помощи будет уделено противодействию иностранному зловредному влиянию на выборный процесс.

    Ранее Каллас сообщила, что власти Евросоюза намерены внести в черный список 40 танкеров и связанных с ними участников, чтобы ограничить транспортировку российской нефти. Евросоюз столкнулся с серьезными трудностями при согласовании экспроприации российских активов для передачи средств Украине.

    Комментарии (9)
    15 декабря 2025, 22:56 • Новости дня
    ЕС призвал к созданию «многонациональных сил» Украины

    ЕС призвал к созданию возглавляемых Европой «многонациональных сил» Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Гарантии безопасности для Киева должны предусматривать создание возглавляемых Европой многонациональных сил Украины, следует из совместного заявления лидеров стран ЕС.

    В совместном заявлении глав Германии, Дании, Италии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции, Швеции, а также премьер-министра Великобритании и председателей Еврокомиссии и Евросовета говорится, что гарантии Киеву могут предоставить созданные многонациональные силы для Украины, которые будут состоять из заинтересованных стран, передает ТАСС.

    В ЕС отметили, что упомянутые силы должны быть сформированы «коалицией желающих» и при поддержке США».

    Предполагается, что созданные «силы» будут помогать в восстановлении ВСУ, контролировать воздушное пространство Украины и в море, а также «проводить операции внутри Украины».

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО.

    Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Россия выразит резкие возражения при появлении в новом плане по урегулированию конфликта на Украине неприемлемых для Москвы условий.

    Комментарии (2)
    15 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    ЕС добавил в черный список 40 танкеров «теневого флота»

    Каллас: ЕС добавил в черный список 40 танкеров «теневого флота»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главы МИД Европейского союза внесли в черный список 40 танкеров, подозреваемых в перевозке российской нефти.

    Об этом объявила глава европейской дипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел Евросоюза, передает ТАСС.

    «Министры также приняли решение внести в черный список 40 танкеров «теневого флота», – сказала Каллас. Она также добавила, что теперь Евросоюз собирается вводить санкции против танкеров «в рабочем формате», не дожидаясь подготовки и принятия крупных пакетов ограничительных мер.

    Ранее ЕС ввел санкции против компаний из Вьетнама и ОАЭ за «связь с «теневым флотом».

    По данным издания Politico, Еврокомиссия запланировала на начало 2026 года выработку новых санкций против России с акцентом на уменьшение поступлений от экспорта энергоресурсов и на действия «теневого флота».

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 18:25 • Новости дня
    Лавров: Европа использует конфликт на Украине, чтобы ставить палки в колеса США

    Лавров заявил об использовании Европой конфликта на Украине для самоутверждения

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что представители европейских стран используют конфликт на Украине для собственных целей.

    Он отметил, что Европа стремится самоутвердиться и создает препятствия для США, а также для всех сторонников справедливого урегулирования кризиса, передает ТАСС.

    «В Европе используют украинский кризис для того, чтобы самоутвердиться, чтобы вставить палки в колеса и строить козни Соединенным Штатам и всем тем, кто хочет справедливого урегулирования», – подчеркнул Лавров в своем комментарии телеканалу «Россия-24».

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил о неспособности Европы справиться с конфликтом на Украине.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 07:34 • Новости дня
    Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае суда с Россией
    Орбан предсказал крах экономики Бельгии в случае суда с Россией
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В случае, если российская сторона захочет оспорить возможную конфискацию своих активов в суде, то точно победит, и тогда бельгийской экономике предстоит падение, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

    Большая часть замороженных активов России находится в Бельгии и у бельгийских компаний, указал Орбан, передает РИА «Новости».

    По его мнению, Россия в случае судебного разбирательства выиграет процесс, это «лишь вопрос времени».

    «В этот момент бельгийцам придется вернуть эту сумму россиянам. И это приведет к краху бельгийской экономики», – сказал премьер Венгрии.

    Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что Россия сможет оспорить заморозку своих резервов в судах Евросоюза и вернуть их обратно.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 14:20 • Новости дня
    Дмитриев назвал попытки изъять активы России посягательством на систему резервов США

    Дмитриев: Изъятие активов России станет посягательством на систему резервов США

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки клептократов Евросоюза задействовать российские резервы являются угрозой международной системе резервов, созданной США, и нарушением фундаментальных имущественных прав, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    Использование российских активов странами Евросоюза рассматривается как посягательство на международную систему резервов, учрежденную Соединенными Штатами, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, передает ТАСС.

    Дмитриев подчеркнул, что такие действия клептократов ЕС представляют собой «жестокое посягательство на права собственности и систему международных резервов».

    Глава РФПИ отметил, что речь идет не только о нарушении российских интересов, но и о потенциальной угрозе всей финансовой структуре, поддерживаемой США.

    Ранее Дмитриев выразил уверенность в победе Банка России над Euroclear по делу о возврате активов.

    Исковое заявление от Центрального банка РФ к Euroclear Bank S.A./N.V. на сумму 18,1 трлн рублей поступило в Арбитражный суд Москвы 12 декабря 2025 года.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 16:56 • Новости дня
    Вулин: ЕС готовится к войне с Россией

    Бывший вице-премьер Сербии заявил о подготовке ЕС к войне с Россией

    Вулин: ЕС готовится к войне с Россией
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейский союз ведет подготовку к войне с Россией и старается вовлечь в этот процесс Сербию, которой настойчиво предлагают выбрать сторону, заявил экс-вице-премьер Сербии и бывший глава Агентства безопасности Александар Вулин.

    Вулин, комментируя слова еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос о том, что Сербии «пришло время выбрать сторону», заявил, что Брюссель подталкивает Белград к участию в конфликте, к которому страна не имеет отношения, передает ТАСС.

    «Марта Кос считает, что если она может влиять на выбор членов правительства Сербии или на требования демонстрантов в Сербии, то может повлиять и на сербов, чтобы они стали вероломными, как Черногория, и послушными, как Албания, и потому посылает нам сигнал, что пришло время выбрать сторону в войне, в которой мы не участвуем», – сказал Вулин. По его словам, Евросоюз заинтересован, чтобы в возможной войне с Россией жертвы несли другие народы.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что лидеры Евросоюза вновь пытаются сорвать переговоры по урегулированию конфликта на Украине и назвал их действия попыткой втянуть всю Европу в войну с Россией.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскрыл планы Евросоюза о подготовке к возможному военному конфликту с Россией.

    Комментарии (0)
    16 декабря 2025, 07:44 • Новости дня
    Вице-премьер Италии: Санкции против России поставили на колени экономику Европы
    Вице-премьер Италии: Санкции против России поставили на колени экономику Европы
    @ Marco Iacobucci/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Антироссийские санкции нанесли существенный вред экономике западных стран, заявил итальянский вице-премьер Маттео Сальвини.

    После четырех лет боевых действий 19 пакетов санкций «поставили на колени» западные экономики и повысили счета за электричество у итальянских семей, заявил Сальвини, передает РИА «Новости» со ссылкой на Corriere della Sera.

    Он добавил, что по этой причине с осторожностью говорит о милитаризации Европы из-за якобы угрозы со стороны России.

    Сальвини отметил, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер не смогли покорить Россию, потому это вряд ли удастся главе европейской дипломатии Кае Каллас, президенту Франции Эммануэлю Макрону, премьеру Британии Киру Стармеру и канцлеру Германии Фридриху Мерцу.

    Ранее Сальвини заявлял, что ЕС не следует мешать Москве, Вашингтону и Киеву вести диалог.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 19:20 • Новости дня
    Сийярто: Венгрия против военной миссии ЕС на Украине

    Сийярто заявил о позиции Венгрии против военной миссии ЕС на Украине

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что Будапешт не позволит отправить европейскую военную учебную миссию на территорию Украины.

    Лидеры Евросоюза обсуждают возможность отправки на Украину военной миссии ЕС для подготовки Вооружённых сил Украины, сообщает ТАСС. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после совещания глав МИД стран ЕС в Брюсселе. По его словам, Будапешт категорически против подобного шага и считает его «абсолютной красной линией».

    «Брюссель хочет, чтобы военная учебная миссия Европейского союза была переведена на Украину. Это абсолютная красная линия, пересечения которой Венгрия не допустит ни в коем случае. Это несет такую угрозу эскалации конфликта, которую просто невозможно предположить, и это подвергнет Венгрию и венгерский народ серьезной опасности», – заявил Сийярто.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что европейские миротворцы на Украине могут стать законной целью для российских военных. Москва отметила, что не приемлет размещения воинского контингента стран НАТО на Украине из-за риска непредсказуемых последствий.

    Евросоюз ведет подготовку к войне с Россией и старается вовлечь в этот процесс Сербию.

    Комментарии (0)
    15 декабря 2025, 23:12 • Новости дня
    ЕС поддержал наблюдение за прекращением огня на Украине под руководством США

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские лидеры поддержали идею создания миссии по наблюдению за возможным прекращением огня на Украине с участием международных сил и под руководством США, следует из совместного заявления лидеров стран ЕС.

    В совместном заявлении глав государств и правительств европейских стран, а также премьер-министра Великобритании и председателей Еврокомиссии и Евросовета говорится, что США и Европа готовы работать вместе для обеспечения гарантий безопасности Украине и ее экономического восстановления, передает ТАСС.

    Отмечается, что эти меры предусматривают создание «механизма по мониторингу и верификации прекращения огня под руководством США с международным участием». Система также будет обеспечивать раннее предупреждение о любых будущих нападениях, выявлять любые нарушения и реагировать на них.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ЕС и США готовы предоставить Украине гарантии безопасности, схожих с 5-й статьей НАТО.

    ЕС призвал к созданию возглавляемых Европой «многонациональных сил» Украины.

    Комментарии (2)
    Главное
    США и ЕС договорились о гарантиях безопасности Украине
    ФСБ предотвратила поджоги поездов на Кубани по заданию Киева
    Вице-премьер Италии: Санкции против России поставили на колени экономику Европы
    Оппозиция призвала премьера Японии отозвать заявление по Тайваню
    Минобороны Эстонии предложило отменить языковое требование для призывников
    В Полтаве местные жители убили трех сотрудников ТЦК
    Ассоциация юристов заявила об ошибке судов в деле Долиной

    Россия потребовала от ЕС триллионы

    Россия намерена вернуть больше 18 трлн рублей от бельгийского Euroclear, где заблокирована большая часть российских активов. Такова суть иска, поданного Банком России. В него входит в том числе упущенная выгода России. Почему ЦБ РФ именно сейчас решил подать в суд на незаконные отъем резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Прощание Европы с Америкой причинило боль Мерцу

    Германию ждет сложное принятие новых реалий международной ситуации. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что эпоха Pax Americana («Американского мира») для Европы подошла к концу. По словам канцлера, это требует значительного пересмотра европейской и немецкой политики. Эксперты отмечают: процесс окажется тяжелым для Берлина, поскольку страна долгое время опиралась на интересы трансатлантического сообщества. Подробности

    Перейти в раздел

    Новые авиабомбы отрезают кратчайший путь военного снабжения Украины

    Украина дождалась серьезного ответа России на удары ВСУ по гражданскому судоходству. Сразу несколько видов различных боеприпасов – в том числе новейшие авиабомбы с реактивными двигателями – были использованы для поражения объектов в Одесской области. Каким оказался эффект и почему перед нами нечто большее, чем просто акт возмездия? Подробности

    Перейти в раздел

    Выборам на Украине потребуется жесткость США

    Украина продолжает готовиться к президентским выборам. Владимир Зеленский поручил депутатам Рады подготовить законопроект об организации голосования в условиях военного времени. Между тем эксперты предупреждают: приказ Зеленского станет началом долгой цепи попыток его офиса затянуть проведение электоральной кампании. Увидит ли Украина выборы, и что подобная ситуация сулит России? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Любая власть Британии будет русофобской

      Лидер британской Партии реформ Найджел Фарадж перешел на сторону русофобов и теперь угрожает России, как обычный британский политик. В частности, он назвал американские условия мира для Украины неприемлемыми. Фараджа подменили?

    • Зеленский спрячется от Трампа за народ

      Владимир Зеленский заявил, что вопрос о передаче России пока еще контролируемых ВСУ территорий можно решить только на референдуме, поскольку этого требует конституция Украины. Второй вопрос, по которому он отверг любые компромиссы с Москвой, это принадлежность Запорожской АЭС. На что он рассчитывает?

    • Европа приняла плохое решение по деньгам России

      Евросоюз отменил принцип единогласия для того, чтобы бессрочно заморозить российские активы в ЕС и использовать их для выдачи репарационного кредита Украине. В тот же день Центробанк России обратился в суд. Чего ждать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Бесплатные лекарства и льготные препараты: как получить в 2026 году

      Российское законодательство гарантирует отдельным категориям граждан право на бесплатное или льготное лекарственное обеспечение. Порядок получения препаратов регулируется федеральными и региональными нормативными актами, а перечень доступных лекарств ежегодно обновляется. Какие категории граждан могут получать лекарства бесплатно, а кому положена 50-процентная скидка?

    • Заявление на отпуск в 2025 году: правила оформления, образец

      Проведение отпуска требует заботы не только об организации отдыха, но и о документальном оформлении вашего отсутствия на работе. Как законодательно регулируется оплачиваемый ежегодный отпуск и как правильно подать и оформить соответствующее заявление?

    • Новогодние направления 2026 года: популярные маршруты по России и за рубежом

      Длительные новогодние каникулы ожидают россиян в сезон 2025/2026 годов. Рассказываем, в какие города России и иностранные государства можно отправиться в это время самым простым и дешевым способом (в том числе в случае зарубежных поездок без виз) и чем более всего примечательны эти направления.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации