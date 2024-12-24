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Выпускающая эмблемы для Mercedes-Benz компания обанкротилась в Германии
Переживший нашествие Наполеона и две мировые войны производитель комплектующих для Mercedes обанкротился в Германии
Обанкротилась основанная в 1796 году немецкая компания Gerhardi Kunststofftechnik GmbH, специализирующаяся на производстве комплектующих для автоиндустрии, в том числе эмблем для Mercedes-Benz, сообщает Bloomberg.
Компания пережила множество исторических событий, включая нашествие Наполеона, Великую депрессию и две мировые войны. Однако нынешний спад в автомобильной промышленности Европы поставил производителя «на колени», передает Bloomberg.
Gerhardi начала свою деятельность с производства металлических изделий, но позже нашла успех в послевоенном автомобильном буме Германии. Специализируясь на литье под давлением и горячем штамповании, компания стала поставщиком деталей для Mercedes-Benz Group AG, таких как решетки радиатора, ручки и хромированные элементы.
Несмотря на богатую историю и высокую репутацию, Gerhardi столкнулась с серьезными финансовыми трудностями из-за роста издержек и снижения спроса. В прошлом месяце компания объявила о банкротстве, что создало неопределенность для 1,5 тыс. сотрудников.
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