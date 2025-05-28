Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.2 комментария
Посольство России направило протест ФРГ из-за вандализма в Дахау
Российское посольство выразило протест в связи с удалением ленточек российских и белорусских цветов с венков на мемориале бывшего концлагеря Дахау.
Российское посольство в Германии направило ноту протеста в МИД ФРГ из-за осквернения венков на мемориале советским военнопленным в Хебертсхаузене, бывшей территории концлагеря Дахау, передает ТАСС. С венков, возложенных шестого мая 2025 года российскими и белорусскими дипломатами, были срезаны ленты в цветах национальных флагов России и Белоруссии.
В российской дипмиссии заявили: «Посольство направило в МИД ФРГ ноту протеста в связи с вопиющим фактом оскорбления памяти жертв нацизма и государственной символики Российской Федерации». В комментарии подчеркивается, что действия администрации мемориального комплекса по удалению ленточек считаются неприемлемыми и нарушают положения параграфа 104 УК ФРГ, касающегося оскорбления флагов и государственных символов иностранных государств.
Руководство мемориального комплекса признало, что такие действия совершены по его указанию, ссылаясь на установленные ограничения. Российское посольство рассчитывает на правовую, политическую и морально-нравственную оценку этого поступка. Генконсульство России в Бонне обратилось к немецким правоохранительным органам с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту вандализма, российские правоохранители также уведомлены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России выразил протест временному поверенному Эстонии из-за акта вандализма в Таллине. Вандалы в Словакии осквернили памятник красноармейцам. В Софии осквернили могилу советских воинов.