В Софии осквернили могилу советских воинов

В Софии вандалы повредили и облили краской памятник советским воинам

В болгарской столице, в софийском квартале Лозенец, вандалы осквернили могилу советских воинов, передает ТАСС. Они облили памятник краской и повредили скульптурное изображение на барельефе.

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова выразила возмущение по поводу акта вандализма и заявила, что официальная нота была отправлена в Министерство иностранных дел Болгарии с требованием расследования инцидента. Митрофанова подчеркнула важность восстановления скульптурной композиции и отметила необходимость предотвращения подобных случаев в будущем.

Болгарские социалисты также выразили недовольство и потребовали восстановить монумент.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала вандалов «сатанистами». Она выразила свое отношение в Telegram–канале, подчеркнув, что осквернение памятников является недопустимым актом, требующим решительной реакции.



Отметим, что нападения на памятник советским воинам происходят регулярно, в том числе в феврале 2020 года, когда вандалы молотком разбили лица воинов на барельефе.

В братской могиле в Лозенце похоронены 154 солдата и офицера Советской армии, скончавшиеся от ран в госпиталях Софии в годы Великой Отечественной войны.

Напомним, молдавские власти приняли решение не зажигать Вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм» в день 80-летия освобождения страны от фашистских оккупантов сообщила депутат парламента Молдавии Диана Караман.

До этого памятник жертвам Холокоста осквернили в литовском городе Скуодас, а полиция в Финляндии начала расследование после осквернения могилы советских солдат в Хельсинки.