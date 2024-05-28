В Финляндии начали расследование осквернения могилы советских солдат

Yle: В Финляндии начали проверку после осквернения могилы советских солдат в мае

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, могила советских военнопленных на кладбище Кивико в Хельсинки в мае месяце дважды стала объектом вандализма, полиция начала расследование, дело расследуется как нарушение общественного порядка и причинение ущерба, передает РИА «Новости».

Директор агентства регионального управления Восточной Финляндии Ану Лильестрем подчеркнула, что вандализм в отношении могил недопустим ни при каких условиях.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии.