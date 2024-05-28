«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
В Финляндии начали расследование осквернения могилы советских солдат
Yle: В Финляндии начали проверку после осквернения могилы советских солдат в мае
Полиция в Финляндии начала расследование после того, как могила советских солдат в Хельсинки была дважды осквернена неизвестными вандалами в мае, сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на региональные власти.
Как говорится в сообщении, могила советских военнопленных на кладбище Кивико в Хельсинки в мае месяце дважды стала объектом вандализма, полиция начала расследование, дело расследуется как нарушение общественного порядка и причинение ущерба, передает РИА «Новости».
Директор агентства регионального управления Восточной Финляндии Ану Лильестрем подчеркнула, что вандализм в отношении могил недопустим ни при каких условиях.
Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии.