Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
СК возбудил дело из-за осквернения памятника солдатам ВОВ в Хельсинки
Бастрыкин поручил возбудить дело из-за осквернения памятника солдатам ВОВ в Хельсинки
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту осквернения памятника советским военнослужащим в Финляндии, сообщили в Следственном комитете.
Бастрыкин поручил возбудить дело, запросив в МИД России всю информацию об обстоятельствах произошедшего. Отмечается, что все причастные к осквернению памятника будут привлечены к уголовной ответственности, следует из сообщения в Telegram-канале Следственного комитета.
Ранее посольство России в Финляндии вандалы осквернили захоронение советских военнослужащих, облив его краской.