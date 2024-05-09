Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.2 комментария
Неизвестные облили краской памятник советским военным в Хельсинки
В финской столице вандалы осквернили захоронение советских военнослужащих, облив его краской, сообщило посольство России в Хельсинки.
Информация о порче памятника поступила в посольство утром 9 мая, на место происшествия незамедлительно были вызваны сотрудники полиции.
«Правоохранители зафиксировали причиненный ущерб, приступили к необходимым следственным действиям», – сообщили в диппредставительстве, передает РИА «Новости».
Там отметили, что усилиями сотрудников и неравнодушных российских соотечественников удалось избавиться от наиболее заметных следов вандализма. Вопрос о полном восстановлении памятника будет обсуждаться с финской стороной, добавили в посольстве.
В апреле вандалы осквернили мемориал павшим советским воинам на датском острове Борнхольм в Балтийском море.