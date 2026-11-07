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Украинское командование поставило задачу военным создать видимость успехов ВСУ
К началу трехсторонних переговоров в Абу-Даби, запланированных на понедельник, украинское командование поставило задачу военным любой ценой создать видимость успехов ВСУ, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
«К началу трехсторонних переговоров в Абу-Даби 10 ноября украинское командование поставило задачу командующим корпусов любой ценой и, не считаясь с потерями, создать видимость успехов ВСУ на всех направлениях, в том числе организовать операции по установке флагов», – сообщил «Северный Ветер» в «Максе».
На Сумском направлении штурмовые подразделения группировки «Север» наращивают давление на оборону ВСУ в Сумской области, активно применяя авиацию ВКС России и артиллерию. Российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Сум, Вакаловщины, Битицы, Лужков, Новодмитровки и Михайловского.
В Сумском районе продолжаются тяжелые стрелковые бои в районе Хотени, отражена контратака штурмовой группы ВСУ в районе Иволжанского. В Шосткинском районе идут позиционные бои в лесопосадках возле Коренка, а в Краснопольском районе артиллерия и тяжелые огнеметные системы группировки «Север» продолжают уничтожать укрепрайоны украинской армии.
На Харьковском направлении на всех участках фронта продолжаются ожесточенные бои, «Северяне» усиливают давление на оборону ВСУ в направлении Харькова. Авиация ВКС России и расчеты беспилотников нанесли удары по целям в районах Великий Бурлук, Избицкое, Бугаевка, Погорелое, Хатнее, Колодезное, Дергачи, Мартовое и Плоское.
На Липцовском направлении российские штурмовые подразделения продвинулись в районе Кочубеевки и южнее Высокой Яруги, а на Волчанском и Великобурлукском направлениях группы «Севера» улучшили позиции в районах Приколотного, Малого Бурлука и Шевченково Первого, общее суточное продвижение составило до 700 м.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 130 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Черниговской области Украины начались массовые проверки всех дислоцированных подразделений украинских войск из-за выявленных случаев коррупции и наличия «мертвых душ».