В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.0 комментариев
Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о разрушении трех ТЭС
Масштабные разрушения фиксируются на трех украинских теплоэлектростанциях, принадлежащих холдингу ДТЭК, они полностью прекратили производство электроэнергии.
Эти три теплоэлектростанции серьезно повреждены, они прекратили генерацию электроэнергии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение компании.
В ДТЭК не уточнили, в каких именно регионах находятся поврежденные объекты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны сообщило о массированном ударе российских военных по объектам энергетического комплекса и портовой инфраструктуре Украины.
ДТЭК заявлял о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях.
В субботу украинский эксперт по энергетике Владимир Омельченко сообщил о серьезных разрушениях и прекращении работы одной из крупнейших электростанций Днепропетровской области.