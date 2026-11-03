В Киеве остановилась работа всех трех веток метро

Tекст: Алексей Дегтярёв

Движение поездов на всех трех линиях метрополитена украинской столицы временно прекратилось во вторник. Остановка работы станций произошла по техническим причинам, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинскую прессу.

Ранее украинские издания неоднократно сообщали об ухудшающейся ситуации с подачей электроэнергии в Киеве. На фоне дефицита генерации в городе ввели экстренные отключения электричества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник украинский энергетический холдинг ДТЭК сообщил о введении экстренных отключений электроснабжения в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях.

В понедельник коммунальное предприятие «Киевпастранс» сообщило о временной остановке движения общественного электротранспорта в украинской столице.

В субботу мэр Киева Виталий Кличко заявил о проблемах с водоснабжением в городе после поражения объекта критической инфраструктуры.