Мерц заявил об «импорте» антисемитизма в Германию

Tекст: Александра Юдина

Мерц подчеркнул, что рост антисемитизма в Германии является серьезным вызовом для государства, а также заявил о решительной позиции правительства и большинства парламента против подобных проявлений, передает Deutche Welle (внесено в России в список иноагентов).

По его мнению, проблема во многом связана с увеличением количества мигрантов.

Канцлер сообщил, что немецкое правительство предпринимает шаги по изменению миграционной политики для сокращения потока нелегальных мигрантов, и подчеркнул, что уже приняты важные решения в этом направлении.

По его словам, результаты работы уже заметны, показатели незаконной миграции снижаются, однако окончательного решения проблемы пока нет.

Согласно докладу Федеральной ассоциации исследовательских и информационных центров по борьбе с антисемитизмом (RIAS), число юдофобских инцидентов в Германии в 2024 году выросло на 77%, достигнув 8627 случаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия приняла решение продолжить отказывать во въезде просителям убежища, несмотря на недавнее решение административного суда Берлина.

Напомним, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.