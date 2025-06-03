Мерц пообещал отказы во въезде в Германию просителям убежища

Tекст: Ольга Иванова

Германия продолжит отказывать во въезде просителям убежища, несмотря на недавнее решение административного суда Берлина, передает РИА «Новости». Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на конгрессе ассоциации германских городов и общин.

Он подчеркнул, что страна будет сохранять контроль на внутренних границах до тех пор, пока ситуация на внешних границах Евросоюза не улучшится благодаря новым европейским правилам.

Мерц отметил: «Мы будем вынуждены сохранять контроль на внутренних границах, пока ситуация на внешних границах не улучшится существенно с помощью новых европейских правил». При этом канцлер признал, что решение суда может ограничить действия правительства. Он добавил, что Германия будет действовать строго в рамках европейского права, чтобы защитить общественную безопасность и не допустить перегрузки инфраструктуры городов.

Административный суд Берлина в понедельник признал незаконным отказ во въезде трем гражданам Сомали, прибывшим 9 мая 2025 года из Польши. Суд указал, что такие действия нарушают Дублинский регламент, регулирующий порядок рассмотрения заявлений о предоставлении убежища в странах Евросоюза. Канцлер особо отметил, что при всех мерах Германия намерена следовать европейским нормам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.