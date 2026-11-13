Microsoft заявила о постепенном восстановлении работы сервисов после сбоя

Корпорация Microsoft постепенно восстановила работу сервисов после сбоя

Tекст: Вера Басилая

Функционирование сервисов корпорации Microsoft постепенно возобновляется после масштабного сбоя, зафиксированного в четверг по всему миру, передает РИА «Новости».

«С учетом масштабов нагрузки мы восстанавливали сервисы постепенно, проверяя стабильность на каждом этапе. Хотя это заняло больше времени, такой подход помог обеспечить стабильное восстановление», – пояснила представительница компании.

По ее словам, это была техническая проблема, не связанная с кибератакой или ИИ-агентами. «Инцидент был вызван ошибкой, допущенной в ходе более раннего наращивания пропускной способности сети и проявившейся после недавнего изменения в сети», – заявила представитель компании.

На фоне глобальных неполадок пользователи массово сообщали о невозможности получить доступ к электронной почте Outlook. Трудности также затронули облачную платформу Microsoft 365, инструменты Copilot, корпоративный мессенджер Teams и ряд других программных продуктов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу немецкие концерны Siemens, Volkswagen и Deutsche Bahn столкнулись с проблемами в работе из-за масштабного сбоя в сервисах Microsoft.

Канцелярия премьер-министра Британии Энди Бернема и несколько правительственных ведомств также испытали трудности из-за перебоев.

Последствия массового сбоя затронули министерства финансов, транспорта и образования Чехии.