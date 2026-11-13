Масштабный сбой Microsoft парализовал работу ведомств и компаний в Японии

The Guardian: Сбой сервисов Microsoft нарушил работу министерств Японии

Tекст: Игорь Иножарский

Сбой затронул цифровую инфраструктуру четвертой по величине экономики мира, парализовав доступ к электронной почте в правительственных структурах, включая министерство обороны и кабинет министров. Министр экономики Ресэй Аказава признал «серьезное влияние» инцидента на экономику, пишет The Guardian.

Проблемы затронули и частный сектор. Логистическая компания Sagawa Express приостановила прием онлайн-заказов на услуги в аэропортах и на вокзалах, а фармацевтический гигант Taisho был вынужден обрабатывать заявки по телефону. При этом метеорологическое агентство Японии сообщило, что не использует сервисы Microsoft для оповещений о стихийных бедствиях.

В Microsoft заявили, что усилия по устранению неполадок «не дают ожидаемых результатов», и предупредили о возможном сохранении проблемы на некоторое время. Позже компания сообщила о «положительных результатах» в стабилизации серверов после применения патча к части инфраструктуры.

Сбой затрагивает миллионы пользователей по всему миру, влияя на работу Outlook, OneDrive, Teams и Microsoft 365. Компания подчеркнула, что на данный момент не видит признаков кибератаки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Downdetector сообщил о новых сбоях в работе сервисов Microsoft по всему миру. Австралийская контрразведка ASIO и федеральная полиция столкнулись с проблемами из-за глобального сбоя Microsoft. На прошлой неделе крупнейший японский мобильный оператор NTT Docomo проинформировал о перебоях в работе связи по всей стране.