Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
Масштабный сбой Microsoft парализовал работу ведомств и компаний в Японии
The Guardian: Сбой сервисов Microsoft нарушил работу министерств Японии
В Японии правительственные ведомства и частные компании столкнулись с серьезными перебоями в работе из-за глобального сбоя сервисов Microsoft, вынудившего сотрудников перейти на телефонную связь и текстовые сообщения.
Сбой затронул цифровую инфраструктуру четвертой по величине экономики мира, парализовав доступ к электронной почте в правительственных структурах, включая министерство обороны и кабинет министров. Министр экономики Ресэй Аказава признал «серьезное влияние» инцидента на экономику, пишет The Guardian.
Проблемы затронули и частный сектор. Логистическая компания Sagawa Express приостановила прием онлайн-заказов на услуги в аэропортах и на вокзалах, а фармацевтический гигант Taisho был вынужден обрабатывать заявки по телефону. При этом метеорологическое агентство Японии сообщило, что не использует сервисы Microsoft для оповещений о стихийных бедствиях.
В Microsoft заявили, что усилия по устранению неполадок «не дают ожидаемых результатов», и предупредили о возможном сохранении проблемы на некоторое время. Позже компания сообщила о «положительных результатах» в стабилизации серверов после применения патча к части инфраструктуры.
Сбой затрагивает миллионы пользователей по всему миру, влияя на работу Outlook, OneDrive, Teams и Microsoft 365. Компания подчеркнула, что на данный момент не видит признаков кибератаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу портал Downdetector сообщил о новых сбоях в работе сервисов Microsoft по всему миру. Австралийская контрразведка ASIO и федеральная полиция столкнулись с проблемами из-за глобального сбоя Microsoft. На прошлой неделе крупнейший японский мобильный оператор NTT Docomo проинформировал о перебоях в работе связи по всей стране.