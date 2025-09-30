Адвокат объяснил отказ Google от требований к «Спасу» и RT

Адвокат Зурабян: Отказ Google от требований к «Спасу» и RT – результат детальной подготовки правовой позиции

«Отказ Google – это результат тщательно выверенной подготовки правовой позиции. Именно в деталях, как это зачастую бывает, был в данном случае залог успеха», – пояснил Артур Зурабян, партнер адвокатского бюро Art De Lex, представляющего интересы российских каналов.

«Google при подаче требований не учел, что спорные вопросы не связаны с соглашением, в котором заложена отсылка к американской юрисдикции. В процессе рассмотрения требования Google пытался обойти данную проблему, в том числе через указание на принципиальную невозможность получить правосудное решение в российском суде, но у него не получилось», – отметил спикер.

«Отечественные СМИ – ответчики – позитивно оценивают достигнутые результаты. Суды США и иных иностранных государств не вправе вмешиваться в компетенцию судов суверенных стран по признанию судебных решений, принятых в России», – подчеркнул собеседник.

«Российские СМИ с удовлетворением отмечают здравый подход Google при урегулировании бесперспективного для нее спора, а также эффективность процедур окружного суда Северного округа Калифорнии, оказавшего содействие сторонам при оформлении соглашения об отказе Google от заявленных требований», – детализировал юрист.

«АНО «ТВ-Новости» и «Фонд православного телевидения» рассматривают такое соглашение как первый шаг к глобальному урегулированию спора с американской корпорацией в целом, включая вопрос разблокировки каналов, уплаты судебной неустойки, а также задолженности банкроту – российской «дочке» Google для целей расчета с кредиторами», – указал он. «Работа по признанию и приведению в исполнение российских решений в пользу отечественных СМИ будет продолжена в иностранных судах», – анонсировал Зурабян.

Ранее стало известно, что Google LLC отказался от своих требований о запрете российским СМИ вести судебные разбирательства в иностранных судах по приведению в исполнение решений российских судов о взыскании судебной неустойки. В отношении «Спаса» соглашение вступает в силу сразу, а для RT – после получения специальной лицензии OFAC из-за американских санкций против канала, сообщают «Ведомости».

Эта победа первая по этим кейсам «СМИ против Google» в суде США. Российские СМИ уже добились признания и исполнения своих решений в судах Турции, Испании, Венгрии, ЮАР. Юристы связывают стратегию Google с нежеланием раскрывать судебные риски для активов Alphabet за рубежом. Напомним, RT, «Царьград» и «Спас» подали апелляцию на заключение Высокого суда Лондона, запрещающего добиваться исполнения решений российских судов против Google за рубежом.

Также сообщалось, что общая сумма денежных требований российских телеканалов к американскому гиганту уже превысила капитализацию материнской компании Alphabet.