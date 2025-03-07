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Депутат: Западные суды ставят интересы Google выше принципов справедливости
Депутат Немкин: Решение британского суда в защиту Google создает опасный прецедент
Международное сообщество должно обратить внимание на злоупотребление со стороны Google и несоответствие решений зарубежных судов принципам справедливости, заявил российский депутат, член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Так он прокомментировал решение Высокого суда Лондона, который обязал рассматривать споры между росийскими СМИ и Google только в США и Великобритании.
«Google, пользуясь своим монопольным статусом, продолжает манипулировать рынком и судебными системами. Особое беспокойство вызывает позиция зарубежных судов, которые фактически действуют в интересах глобального ИТ-гиганта», – заявил Немкин.
По его словам, подобные явления создают опасный прецедент, когда коммерческие интересы транснациональных корпораций ставятся выше принципов справедливости и суверенитета государств. «Международному сообществу необходимо обратить внимание на эту ситуацию и принять решительные меры, чтобы положить конец безнаказанному обходу законов и финансовым манипуляциям на стыке различных правовых систем. Пора дать понять, что ни одна корпорация, какой бы могущественной она ни была, не может стоять выше закона», – подчеркнул депутат.
Ранее российские СМИ, включая RT, «Царьград» и «Спас», подали апелляцию на решение Высокого суда Лондона, запрещающего добиваться исполнения решений российских судов против Google за рубежом. Судья Эндрю Хеншоу ранее постановил, что такие дела могут рассматриваться только в США и Британии. Британский суд запретил российским СМИ обращаться в российские суды за «зеркальными» приказами, сообщили «Ведомости».
Адвокаты российских каналов утверждают, что решение Лондонского суда нарушает принципы взаимности и национального законодательства, ставя договорные условия Google выше этих принципов. Они считают, что запрет несправедливо распространяется на тех, кто не заключал договоров с Google.
Судебные разбирательства связаны с блокировкой YouTube-каналов российских СМИ и подготовкой арестов активов Google. Российские медиа уже обращались в суды Турции, Венгрии и Испании с требованиями признать решения российских судов. Апелляционный суд Британии должен решить, будет ли он рассматривать жалобу российских СМИ, до конца марта.