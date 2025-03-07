Депутат: Западные суды ставят интересы Google выше принципов справедливости

Депутат Немкин: Решение британского суда в защиту Google создает опасный прецедент

«Google, пользуясь своим монопольным статусом, продолжает манипулировать рынком и судебными системами. Особое беспокойство вызывает позиция зарубежных судов, которые фактически действуют в интересах глобального ИТ-гиганта», – заявил Немкин.



По его словам, подобные явления создают опасный прецедент, когда коммерческие интересы транснациональных корпораций ставятся выше принципов справедливости и суверенитета государств. «Международному сообществу необходимо обратить внимание на эту ситуацию и принять решительные меры, чтобы положить конец безнаказанному обходу законов и финансовым манипуляциям на стыке различных правовых систем. Пора дать понять, что ни одна корпорация, какой бы могущественной она ни была, не может стоять выше закона», – подчеркнул депутат.

Ранее российские СМИ, включая RT, «Царьград» и «Спас», подали апелляцию на решение Высокого суда Лондона, запрещающего добиваться исполнения решений российских судов против Google за рубежом. Судья Эндрю Хеншоу ранее постановил, что такие дела могут рассматриваться только в США и Британии. Британский суд запретил российским СМИ обращаться в российские суды за «зеркальными» приказами, сообщили «Ведомости».

Адвокаты российских каналов утверждают, что решение Лондонского суда нарушает принципы взаимности и национального законодательства, ставя договорные условия Google выше этих принципов. Они считают, что запрет несправедливо распространяется на тех, кто не заключал договоров с Google.

Судебные разбирательства связаны с блокировкой YouTube-каналов российских СМИ и подготовкой арестов активов Google. Российские медиа уже обращались в суды Турции, Венгрии и Испании с требованиями признать решения российских судов. Апелляционный суд Британии должен решить, будет ли он рассматривать жалобу российских СМИ, до конца марта.

