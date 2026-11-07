Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
В Раде исключили участие Украины во встрече G20 без России
Арахамия: Украина не заинтересована в саммите G20 без участия России
Украина не заинтересована в участии во встрече G20, если на ней не будут присутствовать представители Москвы, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Я думаю, что важно, чтобы Россия присутствовала», – передает РИА «Новости» слова Арахамии.
Он подчеркнул, что отсутствие российской делегации лишает саму встречу смысла.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг премьер-министр Британии Энди Бернем заявил об отказе приглашать президента России Владимира Путина на саммит G20 в 2027 году.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об искусственных ограничениях для делегации России перед саммитом глав внешнеполитических ведомств G20 в США.
Также министр финансов США Скотт Бессент ушел от ответа на вопрос о визите президента России Владимира Путина на саммит G20 в Майами.