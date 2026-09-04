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Германия оставила Швейцарию без компонентов для систем Patriot
SRF: Германия оставила Швейцарию без компонентов для систем Patriot
Германия отказала Швейцарии в передаче комплектующих для ЗРК Patriot, обосновав это необходимостью восполнить собственные запасы, истощившиеся после поставок вооружений на Украину, сообщила телерадиокомпания SRF.
«Германия отказалась передать компоненты Швейцарии, предпочтя восполнить собственные запасы после поставок Украине», – говорится в материале швейцарской телерадиокомпании SRF, передает РИА «Новости». Глава ведомства по вопросам вооружений Armasuisse Урс Лохер отметил, что совместно рассматриваемые варианты реализовать невозможно.
Первые системы Patriot должны были прибыть в Швейцарию в 2026 году, однако в прошлом году США перенаправили их в Германию. Это произошло из-за того, что Берлин передал свои комплексы Украине и нуждался в срочном пополнении резервов. Швейцарское оборонное ведомство просило уступить хотя бы часть поставок, так как характеристики не соответствовали изначальному немецкому заказу.
В результате сроки получения ПВО возросли, а дополнительные затраты Берна составят от 1,7 до 4,3 млрд швейцарских франков при первоначальном бюджете в два миллиарда. Контракт на закупку был подписан в 2022 году, а в июле 2025 года США предупредили о задержках ради ускорения поставок Киеву.
Напомним, швейцарская сторона рассматривала возможность приобретения европейских зенитных комплексов SAMP-T вместо американских Patriot.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил об ожидании поставок вооружений для собственных нужд взамен переданных Киеву.
Американские власти перенесли сроки передачи пяти систем ПВО Берну ради ускорения их отправки на Украину.