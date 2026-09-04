Германия оставила Швейцарию без компонентов для систем Patriot

Наблюдательный совет Volkswagen одобрил план сокращения 50 тыс. сотрудников

Tекст: Антон Антонов

Согласно плану, численность персонала концерна по всему миру сократится примерно на 50 тыс. рабочих мест – эта мера, по заявлению компании, необходима для достижения целей программы трансформации, передает ТАСС со ссылкой на DPA.



Под угрозой закрытия оказались четыре завода Volkswagen – в Эмдене, Цвиккау, Ганновере и Неккарзульме. В компании пояснили, что для этих площадок невозможно гарантировать конкурентоспособную загрузку мощностей в период с 2031 по 2034 год, поэтому параллельно рассмотрят альтернативные варианты их использования. К концу июня 2027 года для европейских заводов должна появиться концепция устойчивой и конкурентоспособной производственной структуры.

План также предполагает сокращение модельного ряда почти на 50%. Затраты на реструктуризацию могут достичь 10 млрд евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

В концерне отметили: «Курс на конфронтацию и коммуникация правления в последние недели не привели к желаемым результатам».



Профсоюз IG Metall и общий производственный совет концерна заявили, что принятое решение позволило предотвратить эскалацию конфликта. Глава IG Metall Кристиана Беннер и председатель производственного совета Даниэла Кавалло уточнили, что вопрос о выделении бренда Volkswagen и подразделения VW-Komponente в отдельные структуры больше не стоит на повестке дня.

Как писала газета ВЗГЛЯД, руководство Volkswagen утвердило сроки остановки производства на четырех заводах в Германии с переносом мощностей в Восточную Европу.

Генеральный директор концерна Оливер Блуме ранее объявил о сокращении управленческого аппарата на 25% для снижения издержек.

Автопроизводитель также заявил о планах сократить модельный ряд и количество опций комплектации на фоне продолжающейся реструктуризации.