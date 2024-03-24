На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.0 комментариев
В Шереметьево пассажирка самолета заявила о спрятанной в рюкзаке бомбе
В Шереметьево рейс SU1862 Москва – Ереван был задержан из-за сообщения о бомбе в ручной клади одной из пассажирок, сотрудники аэропорта вызвали полицию, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Как указали в пресс-службе Шереметьево, в настоящее время проводятся необходимые мероприятия по проверке ручной клади пассажиров и багажного отделения. Отмечается, что речь идет о рейсе SU1862 Москва – Ереван, передает РИА «Новости».
Ранее СМИ со ссылкой на источник сообщили, что в аэропорту Шереметьево женщина, едва поднявшись на борт самолета, вылетающего в Ереван, заявила бортпроводникам, что в ее рюкзаке находится бомба. Позже стало известно, что рейс задержали.
В ноябре полицейские задержали пьяного пассажира рейса Гуанчжоу – Москва, который устроил скандал на борту самолета, а затем стал угрожать якобы спрятанной под футболкой бомбой.