При атаке дрона в Брянской области пострадал второй белорус за день

Ковальчук: Второй белорус за день пострадал от дрона в Брянской области

Tекст: Ольга Иванова

«Около села Деменка Новозыбковского городского округа в результате взрыва беспилотника ранен водитель грузового автомобиля», – сообщил Ковальчук на своей странице в Мах.

Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, ему назначено амбулаторное лечение, добавил глава региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении гражданина Белоруссии в результате атаки украинского беспилотника на стоянку грузовых автомобилей в Жуковском районе.

В начале месяца Минск расценил атаку беспилотника в Брянской области, в результате которой пострадала гражданка Белоруссии, как попытку вовлечь республику в конфликт.

Тогда же пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков рассказал о тяжелых ранениях и ампутации конечностей у пострадавшей женщины.