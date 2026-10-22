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При атаке дрона в Брянской области пострадал второй белорус за день
Ковальчук: Второй белорус за день пострадал от дрона в Брянской области
В Брянской области еще один гражданин Белоруссии получил ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
«Около села Деменка Новозыбковского городского округа в результате взрыва беспилотника ранен водитель грузового автомобиля», – сообщил Ковальчук на своей странице в Мах.
Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, ему назначено амбулаторное лечение, добавил глава региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил о ранении гражданина Белоруссии в результате атаки украинского беспилотника на стоянку грузовых автомобилей в Жуковском районе.
В начале месяца Минск расценил атаку беспилотника в Брянской области, в результате которой пострадала гражданка Белоруссии, как попытку вовлечь республику в конфликт.
Тогда же пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков рассказал о тяжелых ранениях и ампутации конечностей у пострадавшей женщины.