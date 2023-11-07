По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.3 комментария
В Шереметьеве задержан угрожавший бомбой пассажир
В Шереметьево задержан угрожавший якобы спрятанной бомбой пассажир
Полицейские задержали пьяного пассажира рейса Гуанчжоу-Москва, он устроил скандал на борту самолета, а затем стал угрожать якобы спрятанной под футболкой бомбой, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Отмечается, что один из пассажиров во время полета выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал. Также он заявил, что под футболкой у него якобы есть бомба. Транспортные полицейские задержали 39-летнего мужчину и доставили его в дежурную часть, передает ТАСС.
Было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Никаких взрывных устройств у него не обнаружили. Проводится проверка.
Ранее в самарском аэропорту Курумоч мужчина запрыгнул на ленту, он едва не попал в багажное отделение вместе со своими вещами.