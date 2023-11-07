В Шереметьеве задержан угрожавший бомбой пассажир

В Шереметьево задержан угрожавший якобы спрятанной бомбой пассажир

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что один из пассажиров во время полета выражался нецензурной бранью, на неоднократные замечания членов экипажа не реагировал. Также он заявил, что под футболкой у него якобы есть бомба. Транспортные полицейские задержали 39-летнего мужчину и доставили его в дежурную часть, передает ТАСС.

Было установлено, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Никаких взрывных устройств у него не обнаружили. Проводится проверка.

Ранее в самарском аэропорту Курумоч мужчина запрыгнул на ленту, он едва не попал в багажное отделение вместе со своими вещами.