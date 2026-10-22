Эксперты обозначили интеллектуальные задачи суверенного развития России

Tекст: Олег Исайченко

«Работа с ценностями стала важной частью государственной повестки, объединившей исследователей, педагогов, управленцев, представителей гражданского общества и бизнеса», – говорит директор образовательного проекта «Управление стратегическими коммуникациями» РАНХиГС Виктория Карпова.

По ее словам, важную роль в этом сыграл Владимир Путин: под его руководством Россия начала укреплять суверенитет, возвращаться к собственным ценностным основаниям и восстанавливать способность страны самостоятельно определять свое будущее.

«Следующий шаг – наполнить суверенитет конкретным содержанием: развивать отечественные науку, образование и культуру, формировать смыслы, которые объединяют общество и задают ориентиры будущим поколениям. Для этого необходимо связать работу научных и экспертных площадок с образовательной и управленческой практикой, чтобы выработанные подходы воплощались в жизнь», – полагает эксперт.

Россия входит в число немногих государств, обладающих реальным ценностным суверенитетом, считает доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО, член РАПК Владимир Шаповалов. «Наши ценности не сконструированы искусственно. Они стали результатом тысячелетнего исторического развития, духовного и интеллектуального труда общества. От «Русской Правды» и «Слова о законе и благодати» – до философии, литературы и современных правовых и этических норм», – поясняет он.

По мнению политолога, защита ценностного суверенитета становится необходимым условием развития страны. «Политическая и экономическая самостоятельность не будут полными без способности общества сохранять собственную систему смыслов. Особая ответственность лежит на социогуманитарной науке. В ее рамках формируются наши представления о своем прошлом, настоящем и будущем, о месте России в мире и ее национальных интересах», – подчеркивает Шаповалов.

Важную роль в формировании общих ценностных ориентиров играет также образование. В частности, проект «ДНК России», объединивший более 40 тыс. преподавателей вузов со всей страны, стал одним из этапов реализации курса «Основы российской государственности».

«Сегодня эта работа дополняется развитием экспертных площадок, а общая задача заключается в том, чтобы ценности не оставались теорией, а становились основой общественной жизни», – говорит проректор РАНХиГС, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин.

По его словам, ценности важны не сами по себе, а тогда, когда на них опираются в конкретных делах. В управлении это означает учитывать запросы людей, привлекать их к обсуждению и решению общих задач, развивать взаимодействие на равных. Такой подход позволяет не просто провозглашать общие принципы, а делать их основой совместной работы государства и общества.

Чтобы ценности становились основой развития страны, необходимо не только воплощать их в общественной практике, но и понимать, на каких исторических и мировоззренческих принципах строится российское общество. «Сегодня перед российской наукой стоит масштабная задача – осмыслить новое содержание суверенитета», – заявляет директор Учебно-научного центра «Высшая политическая школа имени И. Ильина» РГГУ Александр Дугин.

В многополярном мире, поясняет он, суверенитет означает не только политическую независимость, но и способность самостоятельно определять свои ценности, смыслы и образ будущего. Поэтому задача современной науки – помочь обществу глубже понять собственную историю, цивилизационную идентичность и мировоззренческие основы. Это необходимо для формирования интеллектуальной основы суверенного развития России.

Важную роль в этой работе играет высшее образование. «С 2023 года курс «Основы российской государственности» включен в основные образовательные программы российских вузов, к его преподаванию подключились около 13 тыс. преподавателей. Однако одного вводного курса недостаточно: темы ценностей, государственности и будущего страны необходимо интегрировать в другие гуманитарные дисциплины, развивая методическую базу и профессиональный диалог преподавателей», – рассказывает заместитель министра науки и высшего образования России Ольга Петрова.

По ее словам, важнейшая фигура в этом процессе – сам преподаватель, который помогает студентам разбираться в сложных вопросах, осмыслять ценности и формировать самостоятельное мышление. Для этого развиваются программы повышения квалификации, опорные методические центры и проект «ДНК России», создаются новые учебные материалы и образовательные инициативы. Объединение преподавателей и исследователей вокруг общих смыслов формирует интеллектуальную основу для развития страны и мировоззрения молодежи.