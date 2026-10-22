В Марселе запретили все демонстрации и ввели комендантский час

La Provence: Власти запретили все демонстрации в Марселе

Tекст: Денис Тельманов

Запрет на проведение демонстраций распространяется на весь департамент. Кроме того, в Марселе будет введен комендантский час в ночь на воскресенье и в ночь на понедельник. Ограничение будет действовать с 23:00 до 05:00 по местному времени, пишет ТАСС со ссылкой на газету La Provence.

Также в субботу будет запрещена перевозка топлива.

Ранее демонстрации были запрещены в других крупных городах Франции, включая Гавр, Лион и Ниццу. В Париже разрешили только манифестацию профсоюзов по согласованному маршруту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду столичная полиция сообщила о введении в Париже третью ночь подряд частичного комендантского часа из-за массовых протестов.

Во вторник посольство России во Франции рекомендовало россиянам уделять повышенное внимание своей безопасности в дни общенациональных манифестаций 24 октября и 5 ноября.

В воскресенье число мародеров в ходе массовых беспорядков в Марселе достигло 30 тыс. человек.