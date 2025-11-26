В США во время экскурсии по винному погребу украли вина на 38 тыс. долларов

Tекст: Валерия Городецкая

По данным WP, во время экскурсии по винному подвалу мужчина и женщина сумели незаметно заменить элитные вина бутылками с завинчивающимися крышками и попытались скрыться. Сомелье Кристиан Борель, обнаружив подмену, бросился догонять злоумышленников.

Сотрудники ресторана и один из гостей, бросившись в погоню на своем Porsche, попытались задержать пару. Официанту Мэттью Лидеру удалось удержать женщину, но мужчина уехал в одиночку на внедорожнике. Позднее на траве рядом с рестораном были обнаружены две из украденных бутылок: Échézeaux 2019 года и Grands Échézeaux 2021 года, которые были переданы шерифу в качестве улик.

Шериф округа Кларк Трэвис Сампшн сообщил, что женщина, задержанная на месте, идентифицирована как 56-летняя гражданка Британии Натали Рэй. Ей предъявлены обвинения в сговоре с целью крупной кражи, крупной краже и мошенничестве в отношении гостиницы. Она находится под стражей без права на залог и должна предстать перед судом 3 декабря.

Главной утратой стала бытулка Romanée-Conti урожая 2020 года, которую Борель оценил в 24 тыс. долларов. Все похищенные вина происходят из легендарного хозяйства Domaine de la Romanée-Conti в Бургундии – их крайне редко можно встретить на американских винных аукционах. По словам сомелье, он уже передал серийные номера похищенных бутылок в крупные аукционные дома, однако сомневается, что вина удастся вернуть.

Украденное вино этого производителя нередко становится объектом резонансных краж в самых разных странах. В 2019 году неизвестные проникли в винный погреб известных ресторанов Парижа, а в 2021 году пара мошенников обманом вынесла коллекцию из испанского ресторана на сумму 1,7 млн долларов. В каждом из этих случаев главной целью были именно вина Domaine de la Romanée-Conti, популярные среди богатейших ценителей во всем мире.

