  • Новость часаНефть подешевела на фоне ослабления геополитических рисков в Иране
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Американский инвестфонд потребовал через суд долги Российской империи
    Эксперт: Причиной экстренного возвращения экипажа МКС могли стать психологические проблемы
    Макрон появился на публике с залитым кровью глазом
    Небензя призвал Запад снизить градус истерии вокруг Ирана
    WSJ: Трамп отложил удар по Ирану из-за недостатка огневой мощи
    Британия отвергла идею восстановления диалога Европы с Россией
    Франция предупредила США о «красной линии» по Гренландии
    Der Spiegel: Суд ФРГ считает Украину виновной в подрыве «Северных потоков»
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Стоит ли радоваться «отмене» международного права

    «Не в силе Бог, а в правде». Европе и Америке этот принцип неведом, а у нас он известен каждому. Выхватывать куски, рыскать по миру, ища, где что плохо лежит – это совсем не по-нашему. Россия может утвердить себя только как полюс правды, искренности, человечности. Именно этого не хватает сегодня многим народам, всё острее ощущающим себя дичью.

    0 комментариев
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Морского права больше нет

    Действия Трампа в первых числах 2026 года не намекают, а прямо-таки кричат, что он готов обрушить мировую экономику. Морская торговля сегодня – ее фундамент. Трамп готов этот фундамент подорвать.

    12 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Попытки США поменять режим в других странах почти всегда плохо заканчиваются

    Похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены кажется чем-то неслыханным, но на самом деле это возврат к старым и недобрым традициям американского интервенционизма.

    6 комментариев
    16 января 2026, 08:50 • Экономика

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов?

    Цены выросли на страхе физического срыва поставок. «За неделю нефть прибавляла около 9% на фоне связки из трех сюжетов сразу. Риск удара США по Ирану, неопределенность с экспортом Венесуэлы плюс атаки и инциденты с танкерами в Черном море. На этом фоне Brent поднималась примерно до 66,82 доллара за баррель», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Когда в заголовках появились слова про революции, блокировки, танкеры и возможные угрозы маршрутам, включая Ормузский пролив, рынок вспомнил нефтяной кризис 1970-х годов. Это мгновенно добавляет к цене риск-премию еще в несколько долларов, говорит Чернов.

    На рост цен повлиял в первую очередь иранский фактор, считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ). Цены стремительно пошли вверх на новостях об эвакуации персонала с военных баз США на Ближнем Востоке. Трамп написал ставший знаменитым твит, где призвал демонстрантов «взять под контроль свои институты», добавив интригующую фразу: «Помощь уже в пути!».

    «Все были уверены, что Трамп начнет военную операцию и нанесет удары по Ирану. Наземную операцию американский президент вряд ли хотел устраивать, так как она требует большей подготовки и обоснования, и это в целом непопулярная история. А вот молниеносные воздушные операции, как было в случае с Мадуро в Венесуэле, – это пожалуйста. К тому же такие операции всегда можно назвать успешными. Если бы США нанесли удары по Ирану, то их целью могла стать нефтяная инфраструктура: экспортные терминалы, месторождения, нефтепроводы и т. д.», – говорит Игорь Юшков.

    Также Трамп мог бы использовать ту же схему, что и в Венесуэле, и установить морскую блокаду для иранской нефти. «Иран экспортирует чуть меньше 2 млн баррелей в сутки, а Венесуэла примерно 500 тыс. баррелей в сутки, поэтому рынок гораздо более серьезно отнесся к тому, что происходит с Ираном. Остановка даже половины экспорта из Ирана – это чувствительно для мирового рынка и провоцирует дефицит и рост цен», – говорит Игорь Юшков.

    Наконец, появление даже небольшой вероятности перекрытия Ормузского пролива традиционно толкает цены на нефть вверх.

    Юшков считает, что Иран пошел бы на такой шаг – перекрытие Ормузского пролива, через который идет большая часть нефти Саудовской Аравии, Кувейта, Ирака и самого Ирана, а также СПГ из Катара – только на фоне национальной угрозы уничтожения руководства страны: если бы удары наносились непосредственно по руководству Ирана. А перекрытие Ормузского пролива – это действительно глобальный энергетический кризис, паника, глобальный дефицит и рост цен выше 100 долларов за баррель.

    Но как только Трамп заявил, что он получил гарантии прекращения насилия против протестующих в Иране, цены на нефть сразу пошли вниз.

    «Рынок ловит сигналы Трампа, который делает много заявлений. На примере Мадуро мир увидел, что за словами могут последовать действия.

    Все понимают, что все невозможное стало возможным, никаких правил нет, что США при Трампе могут делать всё что угодно. Поэтому рынок нефти будет продолжать ловить любые сигналы от него»,

    – считает эксперт ФНЭБ.

    По его мнению, история с Ираном не закончена. «Рынок будет искать любые намеки, чтобы получить ответ на главный вопрос сейчас: Трамп действительно пошел на деэскалацию конфликта с Ираном, это его окончательное решение не трогать Иран? Или это просто хитрость, чтобы подтянуть туда военные силы и наиболее эффективно нанести удар? Что это – затишье перед бурей или действительно окончательная деэскалация? Теперь все будут искать доказательства либо одной, либо другой версии. И в зависимости от этого цены на нефть будут скакать вниз или вверх», – считает Игорь Юшков.

    Повторение энергетического кризиса наподобие 1970-х годов возможно только в одном случае – если Иран все-таки перекроет Ормузский пролив, считает собеседник. Только он будет еще масштабней, но более краткосрочным. «Если перекроют Ормузский пролив, то не на полгода, а на несколько дней, в худшем случае – на недели. Но перекрытие даже на один день экспорта нефти из Персидского залива вызовет шок на рынках», – говорит Юшков.

    Однако пока этот вариант развития события возможен только в случае экзистенциального кризиса – угрозы существования Ирана в нынешнем виде как Исламской республики, но попыток уничтожить верховное руководство Ирана и прежде всего духовного лидера мы не видим, добавляет он. В любых иных случаях Иран не будет идти на перекрытие пролива: в прошлом году он не пошел на это, несмотря на довольно сильные разрушения от ударов по нефтяным объектам. Почему?

    «Во-первых, если Иран просто так возьмет и перекроет Ормузский пролив, то его руководство сразу начнут уничтожать, чтобы такого не повторилось. Во-вторых, он сам же от этого пострадает, потому что он сам экспортирует нефть через этот пролив», – говорит Игорь Юшков.

    Поэтому эксперт ставит на довольно стабильный рынок нефти. Более того, по его мнению, развитие отношений нового руководства Венесуэлы с США не приведет к дальнейшему радикальному падению цен. Сейчас появились ожидания, что в Венесуэлу придут американские компании, которые инвестируют миллиарды долларов в добычу нефти, и на мировом рынке прибавится предложение нефти, что приведет к снижению и так невысоких цен.

    Однако Юшков сомневается, что нефтяные компании пойдут на такое.

    «Я думаю, что нефтяные компании не бросились обнимать и целовать Трампа за то, что тот просит их сделать большие инвестиции в Венесуэлу в обмен на генеральную лицензию для работы там. Компаниям нет смысла вкладывать миллиарды долларов в Венесуэлу.

    Для чего? Цены на нефти уже низкие, а стоимость добычи в Венесуэле высокая, это будут вложения в нерентабельные проекты. Компании хотят просто получить через приватизацию контрольные пакеты в основных месторождениях Венесуэлы, поставить новые запасы на баланс и нарастить капитализацию, но без каких-либо обязательств по наращиванию добычи и инвестициям», – объясняет Юшков.

    «Нефтяные качели, скорее всего, продолжатся, но диапазон пока выглядит узким. Ожидаю базовый коридор планирования 55–70 долларов по Brent с риском краткосрочного временного роста котировок к верхней границе данного диапазона в случае эскалации в Иране и высокой вероятностью отката к нижней границе данного диапазона, если с Ираном удастся договориться без военного вмешательства и перехватов танкеров. Для бюджетов и бизнес-планов разумно закладывать 60–65 долларов как центральную точку 2026 года и иметь стресс-ветку 55 долларов и верхнюю ветку 70 долларов, если геополитика снова увеличит риск-премию. Шансы полноценного нефтяного кризиса как в 70-е – низкие. Основной риск для рынка сейчас связан не с полной остановкой поставок, а с ростом неопределенности, удорожанием перевозок и страхования. В этом случае возможны кратковременные ценовые всплески, но без затяжного нефтяного кризиса и без долгосрочного изменения ценовой модели, как это было в 1970-е годы», – заключает Владимир Чернов.

    Главное
    Guardian выяснила, кто надоумил Трампа забрать Гренландию
    Дмитриев назвал Канаду 52-м штатом США
    ВКС уничтожили ФАБом переправу ВСУ через реку Оскол
    Мачадо подарила Трампу Нобелевскую медаль премии мира
    Стало известно о попытках Польши сорвать создание антигитлеровской коалиции
    Депутат и актер Певцов заявил о «творческой импотенции» в российском кино
    В Москве подросток пострадал в ходе конфликта со стрельбой

    Грозят ли нефтяные качели Трампа мировым кризисом

    Нефтяной рынок штормит: цены то резко растут, то столь же молниеносно падают. Главный виновник американских горок – президент США Дональд Трамп, который строчит свои твиты. Ситуация в Венесуэле показала, что он легко может перейти от слов к делу. Теперь на первый план вышел конфликт с Ираном. Почему эта история еще не закончилась – и рынок продолжит ловить сигналы Трампа? И каковы риски нового энергетического кризиса наподобие 1970-х годов? Подробности

    Перейти в раздел

    Европе предлагают выбор между Украиной и Гренландией

    Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике. Во что может вылиться этот конфликт и как вовлеченность в украинский кризис мешает Европе дать адекватный ответ Вашингтону? Подробности

    Перейти в раздел

    Освобождение Комаровки дает сигнал к новой фазе Сумской операции

    Российские войска вошли на территорию Украины с еще одного направления. На этот раз речь идет об освобождении крохотного села Комаровка в Сумской области. Чем важен данный населенный пункт и почему продвижение на данном участке может иметь значение с точки зрения судьбы самих Сум и формирования зоны безопасности вдоль украинской границы? Подробности

    Перейти в раздел

    Почем гренландцы будут согласны продать свою родину

    Сколько стоит Гренландия? Этот вопрос впервые в истории получает практическое воплощение, его всерьез рассматривает руководство Соединенных Штатов. Сколько стоит этот арктический остров, какая сумма может достаться каждому его обитателю – и как эта процедура может быть реализована в реальности? Подробности

    Перейти в раздел

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Чего ждать? Последнее видео 2025 года

      Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Коридор затмений в 2026 году: точные даты, что можно и что нельзя делать в опасный период

      Каждый год с приближением коридора затмений в обществе оживают разговоры о судьбоносных переменах, кармических уроках и нестабильности. Этот интерес – на стыке древних верований и желания найти ориентиры в хаотичном мире. Несмотря на научный скепсис, многие люди продолжают учитывать эти астрологические периоды, планируя важные события на более спокойное время.

    • Открытки на старый Новый год: красивые картинки и поздравления для близких

      Чудесный праздник, растягивающий волшебство – так можно назвать старый Новый год, который отмечают в ночь на 14 января. Эта традиция – живое напоминание об истории, возникшая из-за расхождения юлианского и григорианского календарей. Сегодня это по-настоящему душевный повод собраться за столом с семьей, завершить то, что не успели, и еще раз обменяться теплыми пожеланиями. Газета ВЗГЛЯД подготовила поздравительные открытки со старым Новым годом, которыми можно поздравить родных и близких.

    • Когда и как сажать рассаду: сроки посева, правила посадки и ошибки, которые губят всходы

      Выращивание рассады – это не просто этап садоводства, а ключевой старт, от которого на 80% зависит будущий урожай. Правильно рассчитанные сроки и грамотная посадка дают растениям фору в развитии, позволяя им окрепнуть до высадки в открытый грунт. Ошибки, допущенные на этой ранней стадии, иногда невозможно исправить. Эта инструкция поможет вам избежать распространенных промахов и вырастить крепкую рассаду.

    Перейти в раздел

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации