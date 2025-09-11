Нефтяники готовятся к голодным играм

Нефтяники готовятся к долгому периоду низких цен во всем мире

Tекст: Ольга Самофалова

Крупнейшие мировые нефтегазовые компании, в том числе Chevron и BP, готовятся к продолжительному периоду низких цен на нефть. Поэтому они активно сокращают рабочие места, урезают расходы и снижают инвестиции. Такого не было со времен пандемии коронавируса.

По прогнозам Wood Mackenzie, к началу 2026 года эталонная нефть марки Brent будет упадет до менее 60 долларов за баррель и останется на этом уровне в течение нескольких лет, если не произойдет какого-то геополитического шока. Сейчас нефть марки Brent торгуется чуть ниже 66 долларов.

Особенно пострадала сланцевая промышленность США. ConocoPhillips заявила о сокращении каждого четвертого работники в Техасе, где расположен гигантский нефтедобывающий Пермский бассейн.

Даже крупные государственные энергетические компании не остались в стороне: Saudi Aramco продала свою долю в трубопроводной сети за 10 млрд долларов для получения наличных, а Petronas из Малайзии сократила около 5000 рабочих мест.

Почему цены на нефть снижаются? Во-первых, Дональд Трамп запугал рынки своим протекционизмом и тотальными импортными пошлинами для всех стран. «Если торговля будет пробуксовывать, значит перевозка товаров сократится, и топлива нужно будет меньше. Энергии для производства товаров тоже будет расходоваться меньше. Уже ожидания того, что миру надо будет меньше энергоресурсов, угнетает рынок и влияет на цены», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

Во-вторых, интересные процессы происходят с точки зрения спроса и предложения.

«МЭА говорит, что в мире уже наблюдается перепроизводство нефти, а в ОПЕК оценивают ситуацию как на грани профицита предложения.

ОПЕК+ в 2025 году вернул на рынок те самые 2,2 миллиона баррелей в сутки, на которые восемь стран ОПЕК+ сократили добычу в 2023 году. Это довольно большой объем. И на сентябрь согласовано возвращение уже 2,4 млн баррелей в сутки», - говорит эксперт ФНЭБ.

По его ожиданиям, ОПЕК+ и дальше продолжит увеличивать объемы предложения на рынке. В зимний период темпы могут ослабнуть, а с весны 2026 года вместе с началом автомобильного сезона ОПЕК+ снова может начать наращивать добычу, так как организация хочет заниматься все большую долю на мировом рынке нефти.

Поэтому Юшков согласен, что в начале 2026 году цены могут упасть до 60 долларов за баррель.

Однако эксперт полагает, что перепроизводство и низкие цены не будут вечными, и, скорее всего, балансировщиком рынка станут американские производители сланцевой нефти. У них себестоимость добычи высокая, и они технически могут быстро останавливать добычу и быстро ее наращивать, поэтому когда цены будут падать из-за роста предложения ОПЕК+, именно американские сланцевики начнут снижать добычу и балансировать спрос и предложение. Американские нефтяники таким образом помогут остановить падение цены. «60 долларов за баррель - это уже низкие цены, учитывая еще долларовую инфляцию. Поэтому при падении цен до 40-50 долларов за баррель долго на таком уровне они не смогут держаться. Рынок будет балансировать за счет снижения добычи в первую очередь американскими нефтяниками», - говорит Юшков.

«Если сравнивать по странам, то самые низкие издержки от добычи нефти у Саудовской Аравии, они там в среднем 10–15 долларов за баррель. У России уровень выше, порядка 20–25 долларов, включая налоговую нагрузку. В США добыча из сланцевых пластов обходится дороже всего: средняя себестоимость около 40–50 долларов, а в некоторых месторождениях даже выше. В Канаде самые затратные проекты

— это добыча битуминозных песков, где себестоимость часто превышает 50 долларов за баррель», - отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Поэтому при падении цен на нефть ниже 60 долларов за баррель первыми выбывают с рынка американские сланцевые и канадские производители.

Альтернативный сценарий предполагает рост цен на нефть из-за недоинвестирования в нефтяные месторождения на фоне страшилок об энергетическом переходе на электрокары, где нефть никому не будет нужна, говорит Юшков. Однако в ближайшие несколько лет эту «дыру« смогут закрыть страны ОПЕК, так как у них есть суммарно резервные мощности по добыче примерно 2-3 млн баррелей в сутки, говорит эксперт.

По его мнению, рынок почувствует сокращение предложения нефти из-за недоинвестирования скорее ближе к концу 2020-х - в начале 2030-х годов. При сохранении спроса это приведет к росту цен.

Чернов выделяет три возможных сценария на 2026 года. «Сценарий Wood Mackenzie, когда Brent стоит около 60 долларов в 2026 году с сезонными провалами в 56 долларов в слабый сезон, выглядит обоснованно. К этому приведет восстановление добычи и замедление спроса. Однако вероятность отклонения существует: при геополитической эскалации на Ближнем Востоке или из-за санкций цены могут быстро перепрыгнуть выше 65 долларов. При этом существует также и противоположный риск, когда более глубокий профицит нефти, приведет к 50-55 долларам за баррель Brent. Это возможно, если Китай прекратит докупки в резервы, а ОПЕК+ продолжит наращивать поставки», - говорит эксперт.

При этом, четвертый сценарий предполагает цены выше 70 долларов за баррель на устойчивой основе. «Это потребует одного или нескольких «шоков». Например, крупного геополитического конфликта в нефтяном регионе или регионе логистики нефти, как пример, Ормузский или пролив Босфора, масштабных санкций, резко ограничивающих экспорт одной из крупных поставляющих стран, либо резкого восстановления спроса из-за неожиданного экономического импульса в Китае/Индии. Вероятность такого сценария сейчас ниже базовой, но и не нулевая, так как геополитика остается главным непредсказуемым фактором», - заключает Чернов.