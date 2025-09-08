Почему Россия для Индии оказалась важнее США

Tекст: Дмитрий Скворцов

Индия официально отвергла требование Трампа прекратить импорт российской нефти. Министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки, несмотря на 50-процентные тарифы США. При этом чисто финансовая выгода от покупки российской нефти для Индии многократно меньше, чем потери от вводимых Трампом тарифов.

Выгода от «дешевой» российской нефти

Потенциальную выгоду от покупки Индией российской нефти можно посчитать только приблизительно. Ни Россия, ни Индия не спешат делиться исчерпывающей информацией о двусторонней торговле (что в условиях санкционного давления естественно). Поэтому приходится ориентироваться на неполные данные официальной статистики и экспертные оценки.

Исходя их этих оценок, Индия импортировала из России в 2024 году примерно 634,5 млн баррелей нефти. Дисконт к цене на нефть сорта Brent менялся, и, по приблизительной оценке, составлял в среднем 3,5 доллара за баррель. То есть за весь 2024 год Индия, покупая российскую нефть, сэкономила примерно 2,2 млрд долларов. За семь месяцев и 20 дней августа 2025 года Индия получила 405 млн баррелей российской нефти, сэкономив примерно 1,1 млрд долларов.

Это не весь выигрыш Индии от сложившейся ситуации. В 2023 и 2024 годах, когда в Европе национализировали принадлежащие российским компаниям нефтеперерабатывающие заводы, европейские страны столкнулись с дефицитом моторного топлива, в первую очередь дизельного. В результате цены выросли на 15%–25%. В этих условиях Индия увеличила экспорт в Европу продуктов нефтепереработки, получив дополнительную прибыль. Но к настоящему времени экспорт в Европу нефтепродуктов вернулся к уровню 2021 года.

Потенциальные потери от трамповских тарифов

В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией». Пошлина вступила в силу 7 августа. А в начале августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти.

Сопоставление данных по импорту-экспорту между Индией и США тоже вызывает определенные проблемы, потому что в США, например, 2025 финансовый год длится с ноября 2024 года по октябрь 2025 года, в то время как в Индии с апреля 2025 по март 2026 года). Если брать за основу американскую статистику, импорт в США товаров из Индии за 2025 год оценивается в 86,5 млрд долларов.

Если введенный тариф в размере 50% сохранится, а ввоз индийских товаров в США останется на том же уровне, индийским производителям придется заплатить 43,25 млрд долларов. На самом деле это цифра была бы меньше. Практика антикитайских санкций показала, что для отдельных групп необходимых Америке товаров Вашингтон не будет применять введенные тарифы.

Под тарифы не попал или попал частично алюминий, фармпродукция, автозапчасти. А главная товарная группа, не облагаемая новыми тарифами, – электроника. По данным Canalys, Индия во II квартале обошла КНР в поставках смартфонов в США: ее доля в их импорте в США достигла 44% против 13% годом ранее (китайская доля с середины 2024 года упала с 61% до 25%). Это связано с переориентацией технологических цепочек Apple из Китая в Индию.

По данным аналитиков индийского экономического исследовательского центра Global Trade Research Initiative, 30% экспорта стоимостью 27,6 млрд долларов не будут облагаться пошлинами, а 4%, в основном автозапчасти, будут облагаться тарифами в 25%. Основная часть – 66% стоимостью 60,2 млрд долларов, включая одежду, текстиль, драгоценные камни и ювелирные изделия, креветки, ковры и мебель, будет подвергнута полному тарифному сбору в 50%.

Эта приведет к тому, что прежний объем индийского экспорта в США не сохранится. Не все подорожавшие из-за пошлин индийские товары найдут себе там покупателей. По оценке GTRI, индийский экспорт в США сократится до 49,5 млрд долларов. И не факт, что все эти товары удастся перенаправить на другие рынки.

Слабое место Индии

В торговле с Соединенными Штатами у Индии действительно последние годы существует так раздражающий Трампа профицит. В 2023 году он составил 31,24 млрд долларов (экспорт – 75,65 млрд, импорт – 44,41 млрд), в 2024 году профицит увеличился до 36,45 млрд долларов (экспорт – 80,87 млрд, импорт – 44,42 млрд). По американской статистике дефицит несколько больше – 45,8 млрд долларов за 2024 американский финансовый год. На фоне общего американского внешнеторгового дефицита в размере 1,2117 трлн долларов это не так уж много. По его размеру Индия находится на 10-м месте после Китая (295,5 млрд), Мексики (171,5 млрд), Вьетнама (123,5 млрд), Германии (84,7 млрд) и еще пяти стран.

Почему же Трамп стал угрожать Индии, не став обострять отношения с Китаем, который импортирует гораздо больше российских энергоресурсов? Ответ в том, что экономика Индии гораздо более уязвима, чем экономики остальных учредителей клуба БРИКС.

В Индии, в отличие от других стран БРИКС, торговый баланс стабильно отрицательный (178 млрд в 2021 и от 238 до 263 млрд долларов последующие годы). Положение дел исправляют переводы от индийцев, работающих за границей. А платежный баланс Индии сводится только благодаря притоку внешних инвестиций. Когда их не хватает, Индия покрывает дефицит за счет распродажи части валютных резервов, а когда ситуация нормализуется – пополняет резервы вновь.

Крупные индийские компании отлично встроились в западный (прежде всего американский) финансовый рынок, размещают свои акции на западных площадках, добиваются роста капитализации, размещают допэмиссию и тем самым привлекают деньги для модернизации и расширения своего производства в Индии. Понимание Трампом степени зависимости Индии от американского финансового рынка, видимо, и породило у него уверенность, что Индия встанет по стойке смирно и выполнит все его требования.

Новый расклад мировой геоэкономики

Но в Индии смотрели не на статистику прошлых лет, а на тенденцию 2025 года. США из экспортера капитала все больше превращаются в пылесос, высасывающий ликвидность по всему американоцентричному миру, чтобы финансировать растущий дефицит федерального бюджета. Причем основными донорами становятся ближайшие союзники США. С февраля по май 2025 года Великобритания вложила в американские трежерис 107,8 млрд долларов (и в акции – 16,7 млрд), Канада –70,7 и 4,8 млрд, Япония –45,1 и 32,9 млрд, Франция 25,1 и 10 млрд, Швейцария 11,9 и 11,8 млрд. В этих условиях было бы наивно рассчитывать, что доллары американских инвесторов продолжат бесперебойно поступать в Индию. Перед Индией в любом случае в не слишком отдаленной перспективе встал бы вопрос о необходимости приспособиться к новому положению дел.

При этом для индусов не было секретом циничное намерение американцев использовать Индию как инструмент противостояния с Китаем.

В условиях противостояния с Пакистаном, который во многом пользуется китайской поддержкой, Индия готова была расширять военно-техническое сотрудничество с с США. Но прием в Вашингтоне начальника штаба пакистанской армии Асима Мунира показал, что планы США в отношении Индии столь же циничны, как и в отношении с Украиной. Поэтому на фоне все большего сближения России и Китая Индия предпочла напрямую налаживать отношения с КНР, чем быть пешкой в геополитической игре США.

Судя по всему, во время визита в Китай Моди удалось договориться не только о военно-технической разрядке. Инициатива Пекина о создании Банка развития ШОС, по-видимому, подразумевает и участие китайского капитала в инвестициях в индийскую экономику. Ну или по крайней мере формирование клиринговой системы расчетов, уменьшающей зависимость Индии от финансовых потоков из США.

Все это укрепляет уверенность индийских властей в том, что отказываться от российской нефти нельзя. Данная уступка создаст проблемы не только России, но и Китаю – а финансовая выгода будет временной. Иначе говоря, индийское правительство показало, что в долговременной перспективе куда больше верит гарантиям Китая и России, чем США – и поэтому готово на более тесное сотрудничество с Москвой и Пекином.