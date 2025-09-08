  • Новость часаФСБ задержала азербайджанца за подготовку терактов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Захарова пошутила над заявлением Зеленского о «победе» Украины
    Ермак и Сырский на русском языке обсуждали взятку Грэму
    Британский офшор решил выяснить источники состояния Абрамовича
    Путин предложил Госдуме денонсировать Европейскую конвенцию о пытках
    Трамп заявил о планах поговорить с Путиным
    Масштабные отключения света произошли в Киеве
    Китай открыл «панда-облигации» для российских энергокомпаний
    Симоньян объявила о тяжелой болезни и предстоящей операции
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    13 комментариев
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Жертвами киберпреступников легко могут стать наши с вами дети

    В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.

    11 комментариев
    8 сентября 2025, 10:30 • Экономика

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США?

    Индия официально отвергла требование Трампа прекратить импорт российской нефти. Министр финансов Нирмала Ситхараман заявила, что Индия продолжит закупки, несмотря на 50-процентные тарифы США. При этом чисто финансовая выгода от покупки российской нефти для Индии многократно меньше, чем потери от вводимых Трампом тарифов.

    Выгода от «дешевой» российской нефти

    Потенциальную выгоду от покупки Индией российской нефти можно посчитать только приблизительно. Ни Россия, ни Индия не спешат делиться исчерпывающей информацией о двусторонней торговле (что в условиях санкционного давления естественно). Поэтому приходится ориентироваться на неполные данные официальной статистики и экспертные оценки.

    Исходя их этих оценок, Индия импортировала из России в 2024 году примерно 634,5 млн баррелей нефти. Дисконт к цене на нефть сорта Brent менялся, и, по приблизительной оценке, составлял в среднем 3,5 доллара за баррель. То есть за весь 2024 год Индия, покупая российскую нефть, сэкономила примерно 2,2 млрд долларов. За семь месяцев и 20 дней августа 2025 года Индия получила 405 млн баррелей российской нефти, сэкономив примерно 1,1 млрд долларов.

    Это не весь выигрыш Индии от сложившейся ситуации. В 2023 и 2024 годах, когда в Европе национализировали принадлежащие российским компаниям нефтеперерабатывающие заводы, европейские страны столкнулись с дефицитом моторного топлива, в первую очередь дизельного. В результате цены выросли на 15%–25%. В этих условиях Индия увеличила экспорт в Европу продуктов нефтепереработки, получив дополнительную прибыль. Но к настоящему времени экспорт в Европу нефтепродуктов вернулся к уровню 2021 года.

    Потенциальные потери от трамповских тарифов

    В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие пошлины со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и «сотрудничество с Россией». Пошлина вступила в силу 7 августа. А в начале августа Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25 процентов на импорт из Индии за закупки российской нефти.

    Сопоставление данных по импорту-экспорту между Индией и США тоже вызывает определенные проблемы, потому что в США, например, 2025 финансовый год длится с ноября 2024 года по октябрь 2025 года, в то время как в Индии с апреля 2025 по март 2026 года). Если брать за основу американскую статистику, импорт в США товаров из Индии за 2025 год оценивается в 86,5 млрд долларов.

    Если введенный тариф в размере 50% сохранится, а ввоз индийских товаров в США останется на том же уровне, индийским производителям придется заплатить 43,25 млрд долларов. На самом деле это цифра была бы меньше. Практика антикитайских санкций показала, что для отдельных групп необходимых Америке товаров Вашингтон не будет применять введенные тарифы.

    Под тарифы не попал или попал частично алюминий, фармпродукция, автозапчасти. А главная товарная группа, не облагаемая новыми тарифами, – электроника. По данным Canalys, Индия во II квартале обошла КНР в поставках смартфонов в США: ее доля в их импорте в США достигла 44% против 13% годом ранее (китайская доля с середины 2024 года упала с 61% до 25%). Это связано с переориентацией технологических цепочек Apple из Китая в Индию.

    По данным аналитиков индийского экономического исследовательского центра Global Trade Research Initiative, 30% экспорта стоимостью 27,6 млрд долларов не будут облагаться пошлинами, а 4%, в основном автозапчасти, будут облагаться тарифами в 25%. Основная часть – 66% стоимостью 60,2 млрд долларов, включая одежду, текстиль, драгоценные камни и ювелирные изделия, креветки, ковры и мебель, будет подвергнута полному тарифному сбору в 50%.

    Эта приведет к тому, что прежний объем индийского экспорта в США не сохранится. Не все подорожавшие из-за пошлин индийские товары найдут себе там покупателей. По оценке GTRI, индийский экспорт в США сократится до 49,5 млрд долларов. И не факт, что все эти товары удастся перенаправить на другие рынки.

    Слабое место Индии

    В торговле с Соединенными Штатами у Индии действительно последние годы существует так раздражающий Трампа профицит. В 2023 году он составил 31,24 млрд долларов (экспорт – 75,65 млрд, импорт – 44,41 млрд), в 2024 году профицит увеличился до 36,45 млрд долларов (экспорт – 80,87 млрд, импорт – 44,42 млрд). По американской статистике дефицит несколько больше – 45,8 млрд долларов за 2024 американский финансовый год. На фоне общего американского внешнеторгового дефицита в размере 1,2117 трлн долларов это не так уж много. По его размеру Индия находится на 10-м месте после Китая (295,5 млрд), Мексики (171,5 млрд), Вьетнама (123,5 млрд), Германии (84,7 млрд) и еще пяти стран.

    Почему же Трамп стал угрожать Индии, не став обострять отношения с Китаем, который импортирует гораздо больше российских энергоресурсов? Ответ в том, что экономика Индии гораздо более уязвима, чем экономики остальных учредителей клуба БРИКС.

    В Индии, в отличие от других стран БРИКС, торговый баланс стабильно отрицательный (178 млрд в 2021 и от 238 до 263 млрд долларов последующие годы). Положение дел исправляют переводы от индийцев, работающих за границей. А платежный баланс Индии сводится только благодаря притоку внешних инвестиций. Когда их не хватает, Индия покрывает дефицит за счет распродажи части валютных резервов, а когда ситуация нормализуется – пополняет резервы вновь.

    Крупные индийские компании отлично встроились в западный (прежде всего американский) финансовый рынок, размещают свои акции на западных площадках, добиваются роста капитализации, размещают допэмиссию и тем самым привлекают деньги для модернизации и расширения своего производства в Индии. Понимание Трампом степени зависимости Индии от американского финансового рынка, видимо, и породило у него уверенность, что Индия встанет по стойке смирно и выполнит все его требования.

    Новый расклад мировой геоэкономики

    Но в Индии смотрели не на статистику прошлых лет, а на тенденцию 2025 года. США из экспортера капитала все больше превращаются в пылесос, высасывающий ликвидность по всему американоцентричному миру, чтобы финансировать растущий дефицит федерального бюджета. Причем основными донорами становятся ближайшие союзники США. С февраля по май 2025 года Великобритания вложила в американские трежерис 107,8 млрд долларов (и в акции – 16,7 млрд), Канада –70,7 и 4,8 млрд, Япония –45,1 и 32,9 млрд, Франция 25,1 и 10 млрд, Швейцария 11,9 и 11,8 млрд. В этих условиях было бы наивно рассчитывать, что доллары американских инвесторов продолжат бесперебойно поступать в Индию. Перед Индией в любом случае в не слишком отдаленной перспективе встал бы вопрос о необходимости приспособиться к новому положению дел.

    При этом для индусов не было секретом циничное намерение американцев использовать Индию как инструмент противостояния с Китаем.

    В условиях противостояния с Пакистаном, который во многом пользуется китайской поддержкой, Индия готова была расширять военно-техническое сотрудничество с с США. Но прием в Вашингтоне начальника штаба пакистанской армии Асима Мунира показал, что планы США в отношении Индии столь же циничны, как и в отношении с Украиной. Поэтому на фоне все большего сближения России и Китая Индия предпочла напрямую налаживать отношения с КНР, чем быть пешкой в геополитической игре США.

    Судя по всему, во время визита в Китай Моди удалось договориться не только о военно-технической разрядке. Инициатива Пекина о создании Банка развития ШОС, по-видимому, подразумевает и участие китайского капитала в инвестициях в индийскую экономику. Ну или по крайней мере формирование клиринговой системы расчетов, уменьшающей зависимость Индии от финансовых потоков из США.

    Все это укрепляет уверенность индийских властей в том, что отказываться от российской нефти нельзя. Данная уступка создаст проблемы не только России, но и Китаю – а финансовая выгода будет временной. Иначе говоря, индийское правительство показало, что в долговременной перспективе куда больше верит гарантиям Китая и России, чем США – и поэтому готово на более тесное сотрудничество с Москвой и Пекином.

    Главное
    В деле об убийстве генерала Кириллова появился новый обвиняемый
    Китай обвинил США в ментальной колонизации мира
    Япония погрузилась в кризис после отставки премьер-министра Исибы
    Партия танков Т90 «Прорыв» поступила в штурмовую бригаду имени Невского
    ОДК выпустила вторую серийную газовую турбину ГТД-110М
    Российскую систему «Аурелия» против морских дронов испытали в Финском заливе
    Житель Хабаровска получил 15 лет за осквернение могил участников СВО

    Почему Россия для Индии оказалась важнее США

    Похоже, президент США Дональд Трамп просчитался в расчете на то, что введение пошлин заставит Индию отказаться от закупок российской нефти. А ведь расчет был с бухгалтерской точки зрения верным: ущерб от пошлин несравнимо выше, чем прибыль от закупок российского топлива. Почему же в таком случае торговля с Россией оказалась для Индии важнее торговли с США? Подробности

    Перейти в раздел

    В США признали Европу угрозой мира на Украине

    Европа стала основным виновником провала дипломатического процесса вокруг урегулирования конфликта на Украине. К такому выводу, по мнению западной прессы, пришли Владимир Путин и Дональд Трамп. Между тем, эксперты отмечают, что неконструктивная позиция лидеров ЕС рискует значительно ухудшить отношения Брюсселя и Вашингтона. Что сулит Европе сложившаяся ситуация и чем она обернется для конфликта на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар по Крюковскому мосту через Днепр открыл новый этап СВО

    Ночная комбинированная атака российских истребителей, БПЛА и артиллерии по украинской территории открыла новый этап СВО – с начала спецоперации ВС России не били по железнодорожным мостам через Днепр. Для Украины эти объекты играют важнейшую стратегическую роль. Без них полумиллионная фронтовая группировка ВСУ лишится снабжения от стран Запада. Что заставило Москву снять запрет на удары по мостам и как произошедшее скажется на переговорном процессе? Подробности

    Перейти в раздел

    Литва использует российские поезда для вымогательства денег у Евросоюза

    Стало понятен экономический эффект от распространенной в Прибалтике паранойи по поводу «российской угрозы». В ответ на жалобы Вильнюса глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала Литве денег на усиление слежки за российскими поездами, которые идут транзитом в Калининградскую область. Но и закрыть этот транзит вовсе Вильнюс тоже справедливо боится. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации